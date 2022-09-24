7 лучших фильмов, которые помогут пережить кризис в отношениях

Психологи на протяжении вот уже многих лет используют кинотерапию в лечении своих пациентов. На самом деле, фильмы помогают посмотреть на собственную жизнь с нового ракурса и иногда становятся тем толчком, который помогает преодолеть кризис в разных сферах жизни, в том числе и в отношениях с близким человеком. Фильмы дают возможность словно прожить вместе с героями их жизнь, пройти испытания, научиться быть счастливыми и решить свои проблемы цивилизованными способами.
«Лучше не бывает», 1997 год, США, режиссёр Джеймс Л. Брукс
«Лучше не бывает».
Два совершенно разных человека, конечно, вполне могут найти общий язык, полюбить друг друга и сосуществовать в относительном мире и спокойствии. Но иногда какие-то мелочи в близком человеке или его привычках начинают раздражать до зубного скрежета. Можно ли, когда переполнится чаша терпения, попытаться спасти отношения или же лучше просто разойтись в разные стороны и никогда не вспоминать о прожитых вместе годах? Ответ на этот вопрос и пытаются найти герои фильма Джеймса Л. Брукса.
«Если свекровь — монстр...», 2005 год, США, Германия, режиссёр Роберт Лукетич
«Если свекровь — монстр...»
Возможно ли сохранить отношения между двумя любящими людьми, если на их пути постоянно возникает человек, пытающийся навязать свою точку зрения и помешать счастью? И можно ли бороться с собственной потенциальной свекровью, если эта война грозит превратиться в бесконечную историю, длящуюся вечность. Создатели фильма считают: счастье иногда требует приложения множества сил, но вступать на тропу борьбы за свою любовь стоит, ведь на кону стоят те самые чувства, которые способны преодолеть любые преграды.
«Девять месяцев», 1995 год, США, режиссёр Крис Коламбус
«Девять месяцев».
Подготовка к появлению на свет малыша для любой семьи период непростой. Некоторые пары не выдерживают его и расстаются ещё до того, как родится ребёнок. Когда же два человека любят друг друга, они вполне способны справиться с этим нелёгким испытанием. Если это получилось у героев искромётной комедии Криса Коламбуса, то непременно получится и у других. По крайней мере, попытаться понять друг друга точно стоит.
«Марли и я», 2008, США, режиссёр Дэвид Фрэнкел
«Марли и я».
Иногда супруги, желающие обзавестись детьми, боятся нарушения гармонии в их отношениях и считают себя не совсем готовыми к ответственности за чью-то жизнь. Герои фильма Дэвида Фрэнкела решили подготовиться к рождению ребёнка весьма оригинальным способом, они завели собаку, о которой должны были заботиться. Они ещё не раз пожалеют о своём опрометчивом решении, но при этом откроют для себя новые грани счастья и смогут понять самое главное о себе и своих желаниях.
«История о нас», 1999 год, США, режиссёр Роб Райнер
«История о нас».
За время семейной жизни парам приходится преодолевать не один кризис в отношениях. Иногда кажется, что весь мир рухнул и брак – это болото, которое затягивает, грозя лишить индивидуальности, оставить без увлечений и желаний. Главные герои фильма Роба Райнера прожили вместе полтора десятка лет и подошли вплотную к опасной черте, за которой им останется только разойтись в разные стороны. Но Бен и Кэти, кажется, решили разрушить все представления о логичном развитии событий.
«Когда мужчина любит женщину», 1994 год, США, режиссёр Луис Мандоки
«Когда мужчина любит женщину».
Любовь всегда предполагает наличие в паре доверия, однако при этом у каждого члена семьи может быть своё личное пространство и свои секреты. Правда, иногда секреты эти слишком страшные и кажутся настоящей угрозой счастью. В этот момент стоит вспомнить о том, что идеальных семей не бывает, а за красивой дверью шкафа могут прятаться довольно уродливые скелеты. Человек, который любит, непременно поможет справиться с проблемами, отремонтирует сломавшуюся дверь в шкаф и поможет заделать прореху в отношениях.
«Дневник памяти», 2004 год, США, режиссёр Ник Кассаветис
«Дневник памяти».
Этот фильм поможет преодолеть один из самых сложных кризисов, когда два любящих человека не могут быть вместе всего лишь потому, что они – очень разные. Картина Ника Кассаветиса рассказывает именно о них. Главные герои похожи на людей с разных планет. Между ними просто огромная пропасть: они из разных социальных слоёв, получили совершенно разное воспитание и у них вовсе не похожие представления о жизни. Элли и Ной могли бы разойтись в разные стороны, тем более что этому способствовала и Вторая мировая война, и замужество Элли. Но всё же они смогли обрести друг друга и стереть все мыслимые и немыслимые границы между их мирами.
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