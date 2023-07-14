15 самых высоких в мире плотин, которые поражают своей мощью

Саяно-Шушенская ГЭС - шестая по величине в мире.

1. Дамба Глен Каньон

Дамба Глен Каньон в США.

2. Плотина Контра, Швейцария

Плотина Контра в Швейцарии.

3. Плотина Гувера, штат Аризона

Та самая дамба.

4. Плотина Луззоне, Швейцария

В Швейцарии много ГЭС.

5. Плотина Карун-4, Иран

Одна из крупнейших на Ближнем Востоке.

6. Плотина Шуйбуя, Китай

Китай строит на славу и с размахом.

7. Чиркейская ГЭС, Россия

Одна из самых высоких в мире.

8. Оровилльская плотина, штат Калифорния

Дамба на реке Физер.

9. Саяно-Шушенская ГЭС, Россия

Шестая по величине.

10. Плотина Деринер, Турция

Дамба на реке Чорох, Турция.

11. Тери ГЭС, Индия

Есть дамбы и в Индии.

12. Плотина Вайонт, Италия

На реке Вайонт.

13. Ингурская ГЭС, Грузия

Вторая по величине.

14. Гидрокомплекс Клезон-Диксенс, Швейцария

И снова Швейцария.

15. Нурекская ГЭС, Таджикистан

Самая высокая в мире дамба.