15 самых высоких в мире плотин, которые поражают своей мощью

Саяно-Шушенская ГЭС - шестая по величине в мире.
На протяжении всей истории человек строил плотины по различным причинам: для предотвращения наводнений, выработки электроэнергии или для того, чтобы обеспечить себе новый источник воды. Впервые плотины появились на Ближнем Востоке, тогда они представляли собой небольшие стены. Сегодня же плотины — огромнейшие строения, которые выполняют целый ряд задач и на постройку которых требуются годы. Сегодня речь пойдет о самых высоких современных плотинах в мире.
1. Дамба Глен Каньон
Дамба Глен Каньон в США.
Названная в часть каньона Глен - красочной серии ущелий, большинство из которых в настоящее время находится под водохранилищем, плотина создала второе по величине искусственное озеро в Соединенных Штатах. Ее высота составляет 219 метров
2. Плотина Контра, Швейцария
Плотина Контра в Швейцарии.
Арочная плотина Контра, которую обычно называют "Верзаска" или "дамба Локарно", расположена на реке Верзаска в Швейцарии. Она взмывает в небо на 220 метров.
3. Плотина Гувера, штат Аризона
Та самая дамба.
Ранее известная как дамба Боулдера, бетонная арочно-гравитационная плотина Гувера высотой 221 метр была построена в Черном Каньоне реки Колорадо, на границе между штатами Аризона и Невада в США.
4. Плотина Луззоне, Швейцария
В Швейцарии много ГЭС.
Швейцарская 225-метровая плотина стала знаменитой благодаря самой высокой в мире искусственной альпинистской стенке, расположенной на одной из ее сторон.
5. Плотина Карун-4, Иран
Одна из крупнейших на Ближнем Востоке.
230-метровая арочная плотина на реке Карун в Иране была построена для выработки электроэнергии и борьбы с наводнениями.
6. Плотина Шуйбуя, Китай
Китай строит на славу и с размахом.
Гигантская 233-метровая плотина Шуйбуя была построена не только для создания ГЭС, но и для содействия борьбе с наводнениями. Также искусственное озеро, образованное ей, служит для навигации, туризма и рыболовства.
7. Чиркейская ГЭС, Россия
Одна из самых высоких в мире.
Дамба на реке Сулак является самой высокой арочной плотиной в России - ее высота составляет 232,5 метра.
8. Оровилльская плотина, штат Калифорния
Дамба на реке Физер.
Земляная насыпь этой плотины высотой 230 метров на реке Физер в Калифорнии является самой высокой в Соединенных Штатах.
9. Саяно-Шушенская ГЭС, Россия
Шестая по величине.
Расположенная на реке Енисей, недалеко от российского города Саяногорск, эта 242-метровая в высоту плотина является крупнейшей электростанцией в стране и шестой по величине гидроэлектростанцией в мире.
10. Плотина Деринер, Турция
Дамба на реке Чорох, Турция.
Названная в честь Ибрахима Деринера, ее разработчика, который умер прямо на стройке, плотина находится на реке Чорох в 5 километрах к востоку от турецкого города Артвин. Ее высота — 249 метров.
11. Тери ГЭС, Индия
Есть дамбы и в Индии.
Многофункциональная каменно-земляная плотина Тери является самой высокой плотиной в Индии. 261-метровая дамба была возведена на реке Бхагиратхи возле города Техри.
12. Плотина Вайонт, Италия
На реке Вайонт.
На севере Италии на реке Вайонт находится ныне заброшенная плотина высотой 261,6 метра. Плотина была закрыта в 1963 году после того, как огромный оползень рухнул в водохранилище, вызвав перелив воды объёмом более 50 млн кубометров и слоем в 150—250 метров через кромку плотины. 90-метровый вал воды пронесся по долине со скоростью в 12 метров в секунду, унеся жизни 2000 человек.
13. Ингурская ГЭС, Грузия
Вторая по величине.
Это гидроэлектростанция на реке Ингури в Грузии является второй по величине бетонной арочной плотиной в мире. Ее высота составляет 271,5 метра.
14. Гидрокомплекс Клезон-Диксенс, Швейцария
И снова Швейцария.
Гравитационная бетонная плотина на реке Диксенс в Швейцарии возвышается на 285 метров. Она является самой высокой плотиной подобного рода в мире.
15. Нурекская ГЭС, Таджикистан
Самая высокая в мире дамба.
Эта земляная насыпная плотина на реке Вахш в Таджикистане в настоящее время является самой высокой в мире — ее высота целых 300 метров.
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