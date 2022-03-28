Кушайте и умнейте: 7 полезных перекусов, которые подзарядят мозги

Напряжённые трудовые будни почти всегда знаменуются стрессом для организма и в первую очередь для мозга, который порой кажется, закипает в нашей голове.

Постоянные стрессы, рой мыслей и ответственность за что либо, заставляют нас нервничать и перенапрягаться и всё это может оставить нас без сил в самый неожиданный и ответственный момент. Чтобы этого не произошло всегда нужно иметь под рукой подзарядку в виде перекуса, который поможет включить мозги.

Грецкие орехи + курага + клюква

Настоящей бомбой, активизирующей работу мозга, являются грецкие орехи — них содержится лецитин, который способен улучшить его работу и активизировать память. Всего 5 орехов покроют суточную норму витамина С, играющего важную роль в ускорении мыслительных процессов. Попробуйте сочетать их с курагой, которая за счет высокого содержания железа и все того же витамина С является эффективным средством для стимулирования работы мозга, особенно левого его полушария, ответственного за аналитическое мышление.

Для приготовления полезного и вкусного энергетического батончика вам потребуется: 200 граммов кураги, 100 граммов грецких орехов и столько же сушеной клюквы, немного семян льна и/или кунжута. Курагу и клюкву залейте теплой водой, и как только сухофрукты станут мягкими, измельчите в блендере до получения однородной массы. В полученную смесь добавьте рубленые орехи, хорошо перемешайте и скатайте в колбаски. Обваляйте их в семенах и отправьте в холодильник на несколько часов. Застывшие колбаски легко режутся на небольшие порции.

Яблоки + арахисовое масло

Учеными доказано, что содержащиеся в яблоках вещества способны предотвратить снижение интеллекта и потерю памяти, поэтому совсем простой, но от того не менее вкусный яблочный перекус придется по душе всем сладкоежкам и станет полезной заменой конфетам и печенью.

Яблоко нарежьте на дольки, а затем каждую из них намажьте слоем арахисового масла. Но постарайтесь не злоупотреблять этим перекусом, особенно во 2-й половине рабочего дня, чтобы высокая калорийность масла не сказалась на вашей фигуре.

Черничный сорбет

Черника по праву является одним из лидеров по содержанию антоцианинов — сильных антиоксидантов. Добавление этой ягоды в рацион способно улучшить память и зрение, что особенно важно для людей, работающих перед экранами компьютеров с боFльшим объемом информации. Поэтому время от времени балуйте себя вкусным черничным сорбитом.

Для его приготовления вам понадобится 500 граммов свежих или замороженных ягод, полстакана сахара, стакан молока и 2 баночки натурального йогурта. По желанию можно добавить немного ванили. Взбейте чернику с сахаром в блендере. Продолжая взбивать, добавьте молоко, затем йогурт и, выложив в контейнер, отправьте полученную смесь в морозильную камеру.

Небольшой нюанс: каждые полчаса контейнер нужно доставать и перемешивать содержимое, чтобы более тяжелые ингредиенты не оседали и сохранялась нужная нам консистенция.

Хлеб из муки грубого помола + лосось

Бытует миф, что на работу мозга влияет глюкоза, но это не совсем так. Съедая конфету, особенно на голодный желудок, мы получаем обратную реакцию. В кровь выбрасывается большое количество инсулина, делая нас уставшими. Но вот что действительно нужно для продуктивной работы, так это медленные углеводы, источниками которых являются бобовые и злаковые, а также все продукты из муки грубого помола. Именно в процессе расщепления сложных углеводов организм получает необходимую глюкозу, не снижая общего уровня нашей активности, и без вреда для фигуры.

В качестве перекуса можете попробовать легкий сэндвич с лососем, который не только зарядит вас энергией, но и обогатит организм полиненасыщенными жирными кислотами омега-3, содержащимися в рыбе. Именно эти полезные жиры, как известно, положительным образом влияют на работу мозга. Ломтик хлеба из муки грубого помола намажьте тонким слоем сливочного сыра, сверху положите 1–2 листика салата и, по желанию, нарезанные кружочками свежие овощи — например, редис или помидор. Следом выложите кусочек слабосоленого лосося и прикройте другим ломтиком хлеба.

Вариации на шоколадную тему

Содержащийся в какао-бобах флаванол является мощным антиоксидантом, способным улучшить кровообращение мозга и защитить его от окислительных процессов. Кроме того, какао-бобы богаты магнием, дефицит которого может привести к истончению коры головного мозга.

Если у вас совсем нет времени, можно просто перекусить кусочком горького шоколада с содержанием какао не меньше 70%, но мы рекомендуем немного поэкспериментировать. Попробуйте растопить его и, опуская в него клубнику или кусочки нарезанного банана, насладиться шоколадным фондю. Или приготовьте шоколадный шейк, взбив в блендере 2 спелых банана, 2 стакана миндального или любого другого растительного молока с 2 чайными ложками какао-порошка. Сверху готовый напиток можно посыпать корицей или тертым горьким шоколадом, украсить ягодами или листочками мяты.

Рисовые хлебцы + брынза + томаты

Ликопин, которым богаты помидоры, является прекрасным антиоксидантом и помогает бороться со свободными радикалами, повреждающими клетки головного мозга и приводящими к слабоумию. Известно, что это вещество лучше усваивается при употреблении его с продуктами, содержащими жир — например, с сырами разных сортов.

Мы рекомендуем попробовать томаты с брынзой. На рисовой хлебец поочередно выложите ломтики помидора и брынзы. Украсьте веточкой укропа или петрушки и наслаждайтесь перекусом с пользой для ума.

Медовый йогурт + тыквенные семечки

Тыквенные семечки богаты цинком, который необходим нам для улучшения памяти и навыков мышления. Всего горсть семян восполнит суточную потребность организма в этом элементе. А мед обеспечит необходимый уровень железа, ответственного за активность левого полушария мозга.

Для быстрого и прекрасно освежающего в жару перекуса выложите слоями в стакан натуральный йогурт и мед, а сверху посыпьте тыквенными семечками.