Символ античного мира: 10 занимательных фактов о древнегреческом Парфеноне

1. О посвящении Парфенона

Компьютерная реконструкция Парфенона демонстрирует статую Афины внутри. /Фото: greekbook.ru

2. О предыдущем храме на месте Парфенона

Когда-то на месте Парфенона был другой храм. /Фото: gorets-media.ru

3. Об османском следе в истории Парфенона

Османы не только в Константинополе из храма мечеть сделали. /Фото: islam-today.ru

4. О вывезенных из Парфенона ценностях

Многие скульптуры из Парфенона ныне - экспонаты Британского музея. /Фото: polit.ru

5. О происхождении названия Парфенона

В истории этого уникального храма даже этимология названия интересная. /Фото: weatlas.com

6. О функции статуи Афины, которая стояла в Парфеноне

Реконструкция статуи Афины Парфенона. /Фото: poznamka.ru

7. Об окраске Парфенона

Концепт-арт, как выглядел Парфенон во всех красках. /Фото: adijuhpalace.ru

8. Об архитектурной ценности Парфенона

Парфенон - великое наследие античной цивилизации. /Фото: adijuhpalace.ru

9. О повреждении Парфенона во время Великой Турецкой войны

Триста с лишним лет назад Парфенон пострадал от боевых действий. /Фото: topgid.net

10. Об американской копии Парфенона

Реплика Парфенона из США. /Фото: wikiрedia.org