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Чувственные женские образы на интригующих полотнах французской художницы


Тихий вечер. Автор: Christine Thery Demore.

Тихий вечер. Автор: Christine Thery Demore.

Испокон веков, поэтов и художников привлекали и вдохновляли прекрасные женщины, которым они посвящали стихи и картины. Именно благодаря им, живописцы разных эпох и создавали свои бессмертные шедевры. До сих пор, на сегодняшний день одной из главных тем в изобразительном искусстве остаётся женская красота, устоять перед которой не смогла даже французская художница Кристин Тьери Дэмор (Christine Thery Demore), в чьих работах оживают чувственные образы, уводящие зрителя в мир запредельных фантазий и мечты.

Страсть. Автор: Christine Thery Demore.

Страсть. Автор: Christine Thery Demore.

 
Чувственность и мечты. Автор: Christine Thery Demore.

Чувственность и мечты. Автор: Christine Thery Demore.

 
Под водой. Автор: Christine Thery Demore.

Под водой. Автор: Christine Thery Demore.

 
Белая шляпка. Автор: Christine Thery Demore.

Белая шляпка. Автор: Christine Thery Demore.

 
Шезлонг. Автор: Christine Thery Demore.

Шезлонг. Автор: Christine Thery Demore.

 
Цветной зонтик. Автор: Christine Thery Demore.

Цветной зонтик. Автор: Christine Thery Demore.

 
Разноцветное лето. Автор: Christine Thery Demore.

Разноцветное лето. Автор: Christine Thery Demore.

 

Лица девушек на многих картинах автора либо скрыты в тени очков, либо нарочно повёрнуты в сторону. Это сделано для того, чтобы подчеркнуть и обратить внимание на эмоции, посредством тела, которое способно «говорить» каждым изгибом и линией, подчёркивающей силуэт. Кристин отлично справляется с поставленной перед ней задачей, постоянно увлекая зрителя туда, где открываются новые перспективы и возможность взглянуть на некоторые события со стороны как бы глазами главного героя незримо присутствующего то на берегу моря, чьи волны ласково касаются босых ног, то в небольшой ванной комнате, где пена вот-вот переберётся через край.

Яркий платок. Автор: Christine Thery Demore.

Яркий платок. Автор: Christine Thery Demore.

 
Зеркальные очки. Автор: Christine Thery Demore.

Зеркальные очки. Автор: Christine Thery Demore.

 
Знойное лето. Автор: Christine Thery Demore.

Знойное лето. Автор: Christine Thery Demore.

 
Полосатое платье. Автор: Christine Thery Demore.

Полосатое платье. Автор: Christine Thery Demore.

 
Украшения. Автор: Christine Thery Demore.

Украшения. Автор: Christine Thery Demore.

 
Дым сигарет. Автор: Christine Thery Demore.

Дым сигарет. Автор: Christine Thery Demore.

 
Маленькое шоу. Автор: Christine Thery Demore.

Маленькое шоу. Автор: Christine Thery Demore.

 
Девушка в чёрном. Автор: Christine Thery Demore.

Девушка в чёрном. Автор: Christine Thery Demore.

 
Красная помада. Автор: Christine Thery Demore.

Красная помада. Автор: Christine Thery Demore.

 
На море. Автор: Christine Thery Demore.

На море. Автор: Christine Thery Demore.

 

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Чувственные женские образы на интригующих полотнах французской художницы

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Чувственные женские образы на интригующих полотнах французской художницыПодписаться на мой Instagram
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