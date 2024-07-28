Ошибки по использованию салфеток из микрофибры

Возможно, вы будете удивлены, но в использовании микрофибры также есть некоторые правила, нарушая которые, вы не только ставите под угрозу качество уборки, а также серьезно сокращается срок службы салфеток.







Что такое микрофибра?

Ошибка 1: Не стирать микрофибру

Ошибка 2: Стирать с другими вещами

Ошибка 3: Использовать кондиционер

Ошибка 4: Не стирать перед первым использованием

Ошибка 5: Стирать горячей водой

Ошибка 6: Пользоваться отбеливателем

Ошибка 7: Использовать не ту сторону салфетки

Ошибка 8: Мочить перед уборкой

Ошибка 9: Использовать на неправильных поверхностях

Ошибка 10: Мыть одной тряпкой все поверхности

Микрофибра бывает разных цветов.Микрофибра состоит из крошечных волокон, которые не получится рассмотреть даже под микроскопом (отсюда приставка «микро» в названии).Ее изготавливают из смеси полиэстера и полиамида, которые отличаются повышенной прочностью. Именно поэтому на микрофибре практически никогда не появляются зацепы и другие повреждения.Но почему же эта ткань является такой эффективной, когда речь заходит об уборке? Все дело в ее волокнах, которые в сечении напоминают не круг, как у некоторых натуральных тканей, а снежинку. Пылинки застревают между ее лучами, и поверхность становится идеально чистой. Согласно результатам исследований, качественные салфетки из микрофибры собирают около 99% пыли – тряпкам и полотенцам из других тканей можно лишь мечтать о такой результативности.Итак, с тем, почему микрофибра является королевой чистоты и порядка, мы разобрались. Теперь переходим к ошибкам хозяек в процессе использования ткани, которые могут «притупить» волшебные свойства микрофибры. Спойлер: вы будете удивлены.Микрофибра впитывает в себя загрязнения, как губка.Если вы вытрите салфеткой из микрофибры жир на столе или пятно от кофе, загрязнения моментально исчезнут. Однако куда они денутся? Правильно, впитаются в ткань, ведь микрофибра способна удерживать жидкости, бактерии и пр. Поэтому время от времени салфетки нужно стирать. Если этого не делать, загрязнения заблокируют рельеф волокон, и микрофибра утратит свою эффективность. Поэтому, если вы заметили, что материал перестал работать так же хорошо, как раньше, самое время отправить салфетки в стирку.Микрофибру нельзя класть в барабан с другими вещами.Но в процессе стирки вы можете совершить другую популярную ошибку – положить салфетки в барабан вместе с одеждой, кухонными полотенцами, скатертями и прочими вещами. Какими будут последствия подобных действий? Микрофибра «заразится» волокнами других материалов, с которыми будет контактировать во время стирки, и перестанет быть безворсовой. Попробуйте потом протереть ею экран ноутбука, компьютера или телевизора – уверены, она оставит крошечные волоски на дисплее.Поэтому старайтесь стирать салфетки отдельно либо с вещами из такого же материала. Кстати, сушить их лучше на балконе или на улице, если вы живете в частном доме, так как сушильная машина может повредить волокна. Перед тем, как повесить салфетки на веревку или разложить на столе, хорошо встряхните их, чтобы избавиться от лишней жидкости.Из-за кондиционера микрофибра утратит свойство впитывать жидкость.Большинство хозяек не представляют стирку вещей без кондиционера, так как он делает их мягкими, нежными и ароматными. Однако есть ряд тканей, которым контакт с кондиционером противопоказан. В частности, это касается всех материалов, способных удерживать жидкость. Если при стирке добавлять в отсек стиральной машины кондиционер, ткани очень быстро утратят свойство впитывать воду и прочие жидкости. В случае с микрофиброй, это билет в один конец.Сначала постирайте салфетку, а потом протирайте пыльВы купили салфетки в магазине и, придя домой, сразу приступили к уборке. Через полчаса захотелось вернуть товар обратно или просто выбросить в мусорное ведро, потому что микрофибра показала себя намного хуже, чем обычные кухонные тряпки. Но на самом деле салфетки ни в чем не виноваты – просто их нужно постирать перед первым использованием, а уже потом наводить в квартире порядок. На завершающем этапе производства салфетки обрабатывают веществами, которые влияют на их способность впитывать жидкость, собирать пыль и грязь, поэтому нужно отправить их в стиральную машину. Можно включить самый быстрый режим – этого будет достаточно.50 градусов – слишком много для микрофибры.Как видите, главные ошибки в случае с микрофиброй связаны именно со стиркой, ведь существует очень много нюансов. Следующий важный момент – температура. Салфетки нельзя стирать в горячей воде, иначе тонкие волокна, из которых состоит микрофибра, буквально поплавятся и склеятся между собой. В результате ткань утратит впитывающие способности и станет бесполезной. Чтобы избежать таких последствий, стирайте салфетки при температуре не выше 30 градусов. Так вы сможете сохранить свойства материала.Белизна слишком агрессивно действует на ткань.При уходе за салфетками из микрофибры забудьте о существовании отбеливателей и других агрессивных средств. Они разрушают волокна ткани и могут привести к тому, что салфетка буквально рассыплется у вас в руках, как только вы достанете ее из барабана стиральной машины. Старайтесь использовать более деликатную бытовую химию. Если же без отбеливателя не обойтись, обратите внимание на кислородный – он действует на ткань щадяще и не повреждает ее.У каждой стороны своя функция.Когда будете покупать салфетки, обратите внимание, есть ли у них лицевая и изнаночная сторона, либо они одинаковые со всех ракурсов. Если вы приобрели двустороннюю тряпку, то нужно знать, как ею правильно пользоваться, чтобы она показывала хорошие результаты в уборке. Итак, запомните: ворсистой стороной убирайте пыль с поверхности, а гладкую используйте для мытья. Тогда салфетка будет эффективной и долго прослужит.Мочить салфетку можно только если вы собираетесь оттирать пятна.Здесь следует оговориться: микрофибру нельзя мочить, если вы планируете вытирать пыль. Помните, мы упоминали, что по структуре волокна ткани напоминают снежинку? Так вот, если материал намочить, они склеятся и перестанут работать. Резюмируем: сухой тряпкой протирайте пыль, влажной – оттирайте пятна со столов, подоконников, плинтусов и пр. Не перепутайте!Салфетка не подходит для фартука и смесителяНесмотря на то, что клинеры со всего мира обожают микрофибру, она не является панацеей от всех бед, и не может решить абсолютно все задачи, связанные с уборкой. Так, например, салфетки лучше не использовать для чистки кухонного фартука, раковины, ванны. В случае с этими поверхностями более эффективными будут щетки, губки и прочие абразивные средства – они справятся гораздо лучше (особенно в тандеме с качественной бытовой химией). Исключением являются только вышеупомянутые двусторонние салфетки, у которых одна поверхность более жесткая. Но со стойкими загрязнениями, вроде известкового налета, они все равно не справятся.Для каждой задачи — свой цвет тряпкиЕсли вы хотите, чтобы уборка была максимально простой, быстрой и эффективной, купите салфетки разного цвета и «раздайте» им задачи. Например, красными протирайте стекла и зеркала, желтыми смахивайте пыль с поверхностей, голубые используйте для уборки на кухне. Таким образом вы сможете избежать ситуации, когда бактерии «перебегают» с одной поверхности на другую. Помните, что салфетки удерживают не только влагу, но еще грязь и бактерии.