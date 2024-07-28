Ошибки по использованию салфеток из микрофибры

Возможно, вы будете удивлены, но в использовании микрофибры также есть некоторые правила, нарушая которые, вы не только ставите под угрозу качество уборки, а также серьезно сокращается срок службы салфеток.
Что такое микрофибра?
Микрофибра бывает разных цветов.
Микрофибра состоит из крошечных волокон, которые не получится рассмотреть даже под микроскопом (отсюда приставка «микро» в названии).
Но почему же эта ткань является такой эффективной, когда речь заходит об уборке? Все дело в ее волокнах, которые в сечении напоминают не круг, как у некоторых натуральных тканей, а снежинку. Пылинки застревают между ее лучами, и поверхность становится идеально чистой. Согласно результатам исследований, качественные салфетки из микрофибры собирают около 99% пыли – тряпкам и полотенцам из других тканей можно лишь мечтать о такой результативности.
Итак, с тем, почему микрофибра является королевой чистоты и порядка, мы разобрались. Теперь переходим к ошибкам хозяек в процессе использования ткани, которые могут «притупить» волшебные свойства микрофибры. Спойлер: вы будете удивлены.
Ошибка 1: Не стирать микрофибру
Микрофибра впитывает в себя загрязнения, как губка.
Если вы вытрите салфеткой из микрофибры жир на столе или пятно от кофе, загрязнения моментально исчезнут. Однако куда они денутся? Правильно, впитаются в ткань, ведь микрофибра способна удерживать жидкости, бактерии и пр. Поэтому время от времени салфетки нужно стирать. Если этого не делать, загрязнения заблокируют рельеф волокон, и микрофибра утратит свою эффективность. Поэтому, если вы заметили, что материал перестал работать так же хорошо, как раньше, самое время отправить салфетки в стирку.
Ошибка 2: Стирать с другими вещами
Микрофибру нельзя класть в барабан с другими вещами.
Но в процессе стирки вы можете совершить другую популярную ошибку – положить салфетки в барабан вместе с одеждой, кухонными полотенцами, скатертями и прочими вещами. Какими будут последствия подобных действий? Микрофибра «заразится» волокнами других материалов, с которыми будет контактировать во время стирки, и перестанет быть безворсовой. Попробуйте потом протереть ею экран ноутбука, компьютера или телевизора – уверены, она оставит крошечные волоски на дисплее.
Поэтому старайтесь стирать салфетки отдельно либо с вещами из такого же материала. Кстати, сушить их лучше на балконе или на улице, если вы живете в частном доме, так как сушильная машина может повредить волокна. Перед тем, как повесить салфетки на веревку или разложить на столе, хорошо встряхните их, чтобы избавиться от лишней жидкости.
Ошибка 3: Использовать кондиционер
Из-за кондиционера микрофибра утратит свойство впитывать жидкость.
Большинство хозяек не представляют стирку вещей без кондиционера, так как он делает их мягкими, нежными и ароматными. Однако есть ряд тканей, которым контакт с кондиционером противопоказан. В частности, это касается всех материалов, способных удерживать жидкость. Если при стирке добавлять в отсек стиральной машины кондиционер, ткани очень быстро утратят свойство впитывать воду и прочие жидкости. В случае с микрофиброй, это билет в один конец.
Ошибка 4: Не стирать перед первым использованием
Сначала постирайте салфетку, а потом протирайте пыль
Вы купили салфетки в магазине и, придя домой, сразу приступили к уборке. Через полчаса захотелось вернуть товар обратно или просто выбросить в мусорное ведро, потому что микрофибра показала себя намного хуже, чем обычные кухонные тряпки. Но на самом деле салфетки ни в чем не виноваты – просто их нужно постирать перед первым использованием, а уже потом наводить в квартире порядок. На завершающем этапе производства салфетки обрабатывают веществами, которые влияют на их способность впитывать жидкость, собирать пыль и грязь, поэтому нужно отправить их в стиральную машину. Можно включить самый быстрый режим – этого будет достаточно.
Ошибка 5: Стирать горячей водой
50 градусов – слишком много для микрофибры.
Как видите, главные ошибки в случае с микрофиброй связаны именно со стиркой, ведь существует очень много нюансов. Следующий важный момент – температура. Салфетки нельзя стирать в горячей воде, иначе тонкие волокна, из которых состоит микрофибра, буквально поплавятся и склеятся между собой. В результате ткань утратит впитывающие способности и станет бесполезной. Чтобы избежать таких последствий, стирайте салфетки при температуре не выше 30 градусов. Так вы сможете сохранить свойства материала.
Ошибка 6: Пользоваться отбеливателем
Белизна слишком агрессивно действует на ткань.
При уходе за салфетками из микрофибры забудьте о существовании отбеливателей и других агрессивных средств. Они разрушают волокна ткани и могут привести к тому, что салфетка буквально рассыплется у вас в руках, как только вы достанете ее из барабана стиральной машины. Старайтесь использовать более деликатную бытовую химию. Если же без отбеливателя не обойтись, обратите внимание на кислородный – он действует на ткань щадяще и не повреждает ее.
Ошибка 7: Использовать не ту сторону салфетки
У каждой стороны своя функция.
Когда будете покупать салфетки, обратите внимание, есть ли у них лицевая и изнаночная сторона, либо они одинаковые со всех ракурсов. Если вы приобрели двустороннюю тряпку, то нужно знать, как ею правильно пользоваться, чтобы она показывала хорошие результаты в уборке. Итак, запомните: ворсистой стороной убирайте пыль с поверхности, а гладкую используйте для мытья. Тогда салфетка будет эффективной и долго прослужит.
Ошибка 8: Мочить перед уборкой
Мочить салфетку можно только если вы собираетесь оттирать пятна.
Здесь следует оговориться: микрофибру нельзя мочить, если вы планируете вытирать пыль. Помните, мы упоминали, что по структуре волокна ткани напоминают снежинку? Так вот, если материал намочить, они склеятся и перестанут работать. Резюмируем: сухой тряпкой протирайте пыль, влажной – оттирайте пятна со столов, подоконников, плинтусов и пр. Не перепутайте!
Ошибка 9: Использовать на неправильных поверхностях
Салфетка не подходит для фартука и смесителя
Несмотря на то, что клинеры со всего мира обожают микрофибру, она не является панацеей от всех бед, и не может решить абсолютно все задачи, связанные с уборкой. Так, например, салфетки лучше не использовать для чистки кухонного фартука, раковины, ванны. В случае с этими поверхностями более эффективными будут щетки, губки и прочие абразивные средства – они справятся гораздо лучше (особенно в тандеме с качественной бытовой химией). Исключением являются только вышеупомянутые двусторонние салфетки, у которых одна поверхность более жесткая. Но со стойкими загрязнениями, вроде известкового налета, они все равно не справятся.
Ошибка 10: Мыть одной тряпкой все поверхности
Для каждой задачи — свой цвет тряпки
Если вы хотите, чтобы уборка была максимально простой, быстрой и эффективной, купите салфетки разного цвета и «раздайте» им задачи. Например, красными протирайте стекла и зеркала, желтыми смахивайте пыль с поверхностей, голубые используйте для уборки на кухне. Таким образом вы сможете избежать ситуации, когда бактерии «перебегают» с одной поверхности на другую. Помните, что салфетки удерживают не только влагу, но еще грязь и бактерии.
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