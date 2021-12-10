Что общего у Дали, чудовищ из Священного леса и Невесты Франкенштейна

Чудовища в скульптуре, живописи и кинематографе.
В то время, как абсолютное большинство состоятельных людей, если и заказывали себе сады, то все больше аккуратные симметричные лужайки с грациозными статуями привлекательных девушек и героев с атлетичной фигурой, Вичино Орсини пошел своим путем. В его парке старые деревья мешали пройти и погружали путника в тенистые аллеи, а вдоль дороги стояли монструозные изваяния, которые ни красивыми, ни изящными назвать было никак нельзя.
Падающий домик в Парке чудовищ.
Этот сад находится всего в 80 км от Рима у подножия замка Орсини. Оригинальное название парка - Священный лес (Sacro Bosco), хотя в начале прошлого века его также стали называть Садом Чудовищ (Parco dei Mostri), что, в принципе, и не удивительно, учитывая статуи, располагающиеся в этом парке: здесь можно увидеть дракона, огромную черепаху, пса Цербера, врата Преисподней...
Скульптура слона.
Считается, что создатель сада - Джакопо Бароцци да Виньола - вдохновлялся поэмой Бернардо Тассо Флориданта и "Энеидой" Вергилия. Однако так ли это, трудно сказать, так как никаких достоверных данных об этом саде нет - все основывается исключительно на предположениях и догадках.
Статуя Нептуна.
Владелец замка Пьер Франческо "Висино" Орсини родился в 1523 году. Он активно участвовал в военных действиях своего времени, будучи генералом вел свои войска под знаменем католической церкви на Францию у границы Германии. Немцы захватили Орсини в плен и продержали у себя несколько лет. Об этом периоде биографии Орсини совершенно ничего не известно - что с ним было, как он освободился. Известно лишь, что вернувшись домой, Орсини полностью поменял свой образ жизни.
Статуи в парке расположены вдоль прогулочных дорожек.
Вместо военных действий Орсини стал покровителем искусств. Больше он не подпускал католическую церковь к своей жизни - он дистанцировался от нее как только мог. Кондотьер собирал в своем замке писателей, художников, скульпторов, он стал полным приверженцем эпикуреизма - философского течения, восхваляющего наслаждение жизнью, полное отсутствие физической боли и тревог, а также страха перед смертью и богами.
Статуя дракона.
Священный лес Орсини посвятил своей жене - Джулии Фарнезе. Она умерла еще до того, как сад был закончен (сад строился 32 года). В то время планировать сады у захваченных замков не было таким уж странным делом, но то, как Орисини отнесся к самому планированию, было весьма необычно.
Скульптуры из Священного леса разительно отличаются от скульптур, создававшихся в то время в Италии.
Во-первых, он решил оставить деревья, растущие в этом месте уже много лет. Затем он "населил" дорогу по парку необычными скульптурами. Достаточно сравнить эти скульптуры с теми, которые все еще можно найти в соседнем Риме, чтобы понять, насколько решение Орсини было необычным.
Согласно дизайну Орсини полностью решил отказаться от симметрии.
В течение почти двух веков этот парк находился в забвении - скульптуры покрывались мхом, деревья беспорядочно разрастались. Это придало парку еще более мрачный вид. Когда в середине прошлого века этот парк посетил Сальвадор Дали, парк выглядел весьма жутковато, что, впрочем, только вдохновило художника: позже, он сделал небольшой фильм о парке и также создал картину ("Искушение святого Антония" 1946), использовав образы скульптур Священного леса.
Врата в парк.
Собственно, именно благодаря Дали интерес к парку снова возобновился. Местные состоятельные семьи занялись восстановлением всего участка под замком, и сегодня Священный лес является одним из самых популярных туристических направлений. Сюда стали приезжать ради съемок: Микеланджело Антониони снял о парке документальный фильм "Вилла чудовищ" (1950), также здесь был частично снят фильм ужасов "Реликт" (1997) и знаменитый старый фильм «Невеста Франкенштейна» (1935) с Борисом Карлоффом в главной роли.
Плакат фильма *Невеста Франкенштейна* (1935).
Искушение святого Антония. Сальвадор Дали, 1946.
Дракон в тени старых деревьев.
Парк в пригороде Рима *Священный лес.*
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