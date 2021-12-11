20 оригинальных полок, которые помогут создать модный интерьер

Оригинальные полки, которые помогут создать модный интерьер.
Вниманию читателей новый обзор, в котором было собрано два десятка оригинальных полок и замечательных примеров того, как эти самые полки можно было бы расположить в комнате. Взять на вооружение эти советы стоит буквально каждому.
1. Металлические полки правильной формы
Многофункциональная металлическая конструкция, которую можно использовать как обычный стеллаж и как держатель для лампы.
2. Настенные полки из дерева
Креативные настенные полки из дерева помогут значительно сэкономить пространство в небольшом помещении.
3. Модульный стеллаж из поливинилхлорида
Модульный пластиковый стеллаж для детской комнаты, в ячейках которого можно хранить игрушки и книги.
4. Металлические полки округлой формы
Необычные полки округлой формы, которые можно создать из обычного металлического листа своими руками.
5. Необычные разноцветные деревянные полки в рабочем помещении
Выбор конфигурации и размера полок зависит от стилистики интерьера и предпочтений хозяев, а также от ее функционального назначения.
6. Полки с аксессуарами в стиле хай тек
Квадратные настенные полки из покрашенного в белый цвет дерева отлично впишутся в светлый интерьер гостиной комнаты.
7. Настенные шкафчики
Закрытая настенная модульная мебель идеально подойдет для современной спальной комнаты.
8. Яркие полки в детской комнате
Яркие настенные полки несут свой определенный смысл и влияют на интерьер всего помещения.
9. Дизайнерские полки в светлом интерьер гостиной
Дизайнерские полки неровной округлой формы, которые станут настоящей изюминкой интерьера.
10. Оригинальный стеллаж для книг
В современном интерьере стеллаж для книг может занимать одно из центральных мест, превращая домашнюю библиотеку в эффектное украшение.
11. Настенные полки из дерева
Три обычные деревянные полки, скреплённые металлическим каркасом.
12. Модульный стеллаж светлого цвета
Модульные стеллажи смотрятся не менее эффектно, хотя и требуют наличия достаточной площади.
13. 3D стеллаж для книг и аксессуаров
Трансформирующийся 3D стеллаж из светлой породы древесины.
14. Акцентные полки
Ярко-жёлтые настенные полки, которые контрастным пятном выделяются в интерьере гостиной комнаты.
15. Прямоугольные настенные полки
Нетрадиционные книжные полки, которые имеют прямоугольную форму и состоят из деревянных перекладин.
16. Модульная мебель в интерьере
Деревянный стеллаж из квадратных и прямоугольных полок.
17. Полки треугольной формы
Настенные полки треугольной формы, которые легко можно заменить или переставить, позволят легко и быстро изменить интерьер гостиной комнаты.
18. Настенная композиция
Необычная настенная композиция из деревянных полок для настоящих поклонников креативного дизайна.
19. Акцентные настенные полки
Сочетание салатового и жёлтого в интерьере гостиной комнаты.
20. Квадратные полки разных размеров
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