20 оригинальных полок, которые помогут создать модный интерьер

Оригинальные полки, которые помогут создать модный интерьер.

1. Металлические полки правильной формы

Многофункциональная металлическая конструкция, которую можно использовать как обычный стеллаж и как держатель для лампы.

2. Настенные полки из дерева

Креативные настенные полки из дерева помогут значительно сэкономить пространство в небольшом помещении.

3. Модульный стеллаж из поливинилхлорида

Модульный пластиковый стеллаж для детской комнаты , в ячейках которого можно хранить игрушки и книги.

4. Металлические полки округлой формы

Необычные полки округлой формы, которые можно создать из обычного металлического листа своими руками.

5. Необычные разноцветные деревянные полки в рабочем помещении

Выбор конфигурации и размера полок зависит от стилистики интерьера и предпочтений хозяев, а также от ее функционального назначения.

6. Полки с аксессуарами в стиле хай тек

Квадратные настенные полки из покрашенного в белый цвет дерева отлично впишутся в светлый интерьер гостиной комнаты.

7. Настенные шкафчики

Закрытая настенная модульная мебель идеально подойдет для современной спальной комнаты.

8. Яркие полки в детской комнате

Яркие настенные полки несут свой определенный смысл и влияют на интерьер всего помещения.

9. Дизайнерские полки в светлом интерьер гостиной

Дизайнерские полки неровной округлой формы, которые станут настоящей изюминкой интерьера.

10. Оригинальный стеллаж для книг

В современном интерьере стеллаж для книг может занимать одно из центральных мест, превращая домашнюю библиотеку в эффектное украшение.

11. Настенные полки из дерева

Три обычные деревянные полки, скреплённые металлическим каркасом.

12. Модульный стеллаж светлого цвета

Модульные стеллажи смотрятся не менее эффектно, хотя и требуют наличия достаточной площади.

13. 3D стеллаж для книг и аксессуаров

Трансформирующийся 3D стеллаж из светлой породы древесины.

14. Акцентные полки

Ярко-жёлтые настенные полки, которые контрастным пятном выделяются в интерьере гостиной комнаты.

15. Прямоугольные настенные полки

Нетрадиционные книжные полки, которые имеют прямоугольную форму и состоят из деревянных перекладин.

16. Модульная мебель в интерьере

Деревянный стеллаж из квадратных и прямоугольных полок.

17. Полки треугольной формы

Настенные полки треугольной формы, которые легко можно заменить или переставить, позволят легко и быстро изменить интерьер гостиной комнаты.

18. Настенная композиция

Необычная настенная композиция из деревянных полок для настоящих поклонников креативного дизайна .

19. Акцентные настенные полки

Сочетание салатового и жёлтого в интерьере гостиной комнаты.

20. Квадратные полки разных размеров