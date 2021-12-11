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20 оригинальных полок, которые помогут создать модный интерьер


Оригинальные полки, которые помогут создать модный интерьер.

Оригинальные полки, которые помогут создать модный интерьер.

Вниманию читателей новый обзор, в котором было собрано два десятка оригинальных полок и замечательных примеров того, как эти самые полки можно было бы расположить в комнате. Взять на вооружение эти советы стоит буквально каждому.

1. Металлические полки правильной формы


Многофункциональная металлическая конструкция, которую можно использовать как обычный стеллаж и как держатель для лампы.

Многофункциональная металлическая конструкция, которую можно использовать как обычный стеллаж и как держатель для лампы.

 

2. Настенные полки из дерева


Креативные настенные полки из дерева помогут значительно сэкономить пространство в небольшом помещении.

Креативные настенные полки из дерева помогут значительно сэкономить пространство в небольшом помещении.

 

3. Модульный стеллаж из поливинилхлорида


Модульный пластиковый стеллаж для детской комнаты, в ячейках которого можно хранить игрушки и книги.

Модульный пластиковый стеллаж для детской комнаты, в ячейках которого можно хранить игрушки и книги.

 

4. Металлические полки округлой формы


Необычные полки округлой формы, которые можно создать из обычного металлического листа своими руками.

Необычные полки округлой формы, которые можно создать из обычного металлического листа своими руками.

 

5. Необычные разноцветные деревянные полки в рабочем помещении


Выбор конфигурации и размера полок зависит от стилистики интерьера и предпочтений хозяев, а также от ее функционального назначения.

Выбор конфигурации и размера полок зависит от стилистики интерьера и предпочтений хозяев, а также от ее функционального назначения.

 

6. Полки с аксессуарами в стиле хай тек


Квадратные настенные полки из покрашенного в белый цвет дерева отлично впишутся в светлый интерьер гостиной комнаты.

Квадратные настенные полки из покрашенного в белый цвет дерева отлично впишутся в светлый интерьер гостиной комнаты.

 

7. Настенные шкафчики


Закрытая настенная модульная мебель идеально подойдет для современной спальной комнаты.

Закрытая настенная модульная мебель идеально подойдет для современной спальной комнаты.

 

8. Яркие полки в детской комнате


Яркие настенные полки несут свой определенный смысл и влияют на интерьер всего помещения.

Яркие настенные полки несут свой определенный смысл и влияют на интерьер всего помещения.

 

9. Дизайнерские полки в светлом интерьер гостиной


Дизайнерские полки неровной округлой формы, которые станут настоящей изюминкой интерьера.

Дизайнерские полки неровной округлой формы, которые станут настоящей изюминкой интерьера.

 

10. Оригинальный стеллаж для книг


В современном интерьере стеллаж для книг может занимать одно из центральных мест, превращая домашнюю библиотеку в эффектное украшение.

В современном интерьере стеллаж для книг может занимать одно из центральных мест, превращая домашнюю библиотеку в эффектное украшение.

 

11. Настенные полки из дерева


Три обычные деревянные полки, скреплённые металлическим каркасом.

Три обычные деревянные полки, скреплённые металлическим каркасом.

 

12. Модульный стеллаж светлого цвета


Модульные стеллажи смотрятся не менее эффектно, хотя и требуют наличия достаточной площади.

Модульные стеллажи смотрятся не менее эффектно, хотя и требуют наличия достаточной площади.

 

13. 3D стеллаж для книг и аксессуаров


Трансформирующийся 3D стеллаж из светлой породы древесины.

Трансформирующийся 3D стеллаж из светлой породы древесины.

 

14. Акцентные полки


Ярко-жёлтые настенные полки, которые контрастным пятном выделяются в интерьере гостиной комнаты.

Ярко-жёлтые настенные полки, которые контрастным пятном выделяются в интерьере гостиной комнаты.

 

15. Прямоугольные настенные полки


Нетрадиционные книжные полки, которые имеют прямоугольную форму и состоят из деревянных перекладин.

Нетрадиционные книжные полки, которые имеют прямоугольную форму и состоят из деревянных перекладин.

 

16. Модульная мебель в интерьере


Деревянный стеллаж из квадратных и прямоугольных полок.

Деревянный стеллаж из квадратных и прямоугольных полок.

 

17. Полки треугольной формы


Настенные полки треугольной формы, которые легко можно заменить или переставить, позволят легко и быстро изменить интерьер гостиной комнаты.

Настенные полки треугольной формы, которые легко можно заменить или переставить, позволят легко и быстро изменить интерьер гостиной комнаты.

 

18. Настенная композиция


Необычная настенная композиция из деревянных полок для настоящих поклонников креативного дизайна.

Необычная настенная композиция из деревянных полок для настоящих поклонников креативного дизайна.

 

19. Акцентные настенные полки


Сочетание салатового и жёлтого в интерьере гостиной комнаты.

Сочетание салатового и жёлтого в интерьере гостиной комнаты.

 

20. Квадратные полки разных размеров


Яркие модульные настенные полки, которые сразу привлекут внимание гостей.

 

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20 оригинальных полок, которые помогут создать модный интерьер

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20 оригинальных полок, которые помогут создать модный интерьерПодписаться на мой Instagram
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