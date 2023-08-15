15 фотографий, которые заставят содрогнуться даже самых стойких

1. «Пожар! Пожар! Луна горит!»

Луна горит, а никто не тушит! | Фото: Pinterest.

2. «Это просто новая скульптура в офис, но я уже на всякий случай записалась к нашему штатному психотерапевту!»

Мастер класс от Novate .ru: «Как эффектно завернуть скульптуру».| Фото: Pinterest.

3. «Ооо, разбитая тарелка выглядит так, будто вот-вот броситься мне в лицо!»

«Успокойся, это просто осколки, просто осколки!»| Фото: Pressa.tv.

4. «Какое милое озеро и штук двести крокодилов!»

А что это там так блестит в темноте? | Фото: ЯПлакалъ.

5. «Так чемодан я уже собрал, осталось только придумать, как выйти из дома...»

Подозрительное нашествие птиц. | Фото: Pinterest.

6. «Посмотрите на эту скульптуру! Именно так я бросил пить!»

Все для детей. | Фото: Loupak.

7. «Все бы ничего, если бы не тот факт, что это заброшенный дом, в котором никогда никто не жил!»

Свет в окне. | Фото: Pagina Noticia.

8. «Мамочка, а ведь я когда-то такое видела в фильме про оживших мертвецов!»

«У вас там кто-то ожил!» | Фото: Surfingbird.

9. Гулять по вечерам в таком прекрасном месте - одно удовольствие!

10. Правду мама говорила: «Все женщины ведьмы!»

Показала свое истинное лицо!| Фото: Badabun Co.

11. Смело несемся навстречу стихии!

«А что там вдалеке? Смерч?» | Фото: Wykop.

12. Возможно, это Каспер?

А что бы вы сделали, увидев такое!| Фото: Wykop.

13. «Скажите мне, что в зеркале ее сестра двойняшка!»

Странное отражение. | Фото: Badabun Co.

14. «О, Боже, он нас убьет!».

Очаровательный Санта. | Фото: Wykop.

15. А это нормально, что куколка теперь мне снится каждую ночь?

«Ну что, давайте поиграем!»| Фото: Wykop.

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