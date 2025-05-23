Зачем женщины в СССР носили комбинации, и почему потом они исчезли из гардероба

В последнее время невероятно модными стали платья в бельевом стиле. Они выглядят очень женственно, элегантно, делают силуэт хрупким и романтичным. А вот женщины в Советском Союзе даже подумать не могли о том, чтобы носить комбинации в качестве основного наряда – они надевали их исключительно под юбки или платья.
Для женщин, живущих в СССР, комбинация была чуть ли не главным предметом гардероба. У каждой девушки в арсенале было несколько изделий, причем самых разных – начиная от обычных хлопковых, и заканчивая дорогими шелковыми. Так зачем нужны были комбинации, и почему с годами они исчезли из женского гардероба?
Причина 1: Мода
Заграницей шили красивые, элегантные кружевные комбинации. / Фото: theday.ru
Советский Союз нельзя было назвать государством, где следовали законам моды. Одежда, в своем большинстве, была простой, удобной, практичной, но не слишком красивой. Именно поэтому женщины мечтали о заграничных вещах, которые выглядели роскошно и привлекательно. В какой-то момент самым главным желанием стала комбинация. Модницы в других странах носили их для красоты, ведь шелковые наряды, расшитые вышивкой и кружевом, отлично подчеркивали достоинства фигуры.
Конечно, достать комбинацию из-за границы было практически нереально (разве что купить у спекулянтов), поэтому советским девушкам приходилось довольствоваться тем, что предлагал отечественный рынок. Дешевая ткань, никакого кружева, рюш, оборок и прочего декора – все максимально скромно и лаконично.
Причина 2: Практичность
В СССР шили простые и практичные комбинации. / Фото: dzen.ru
Главное преимуществ комбинации заключалось в том, что она существенно продлевала срок жизни вещей. У советских девушек не было возможности каждый сезон покупать новые платья – им приходилось годами носить одни и те же наряды. Чтобы они как можно дольше сохраняли свой привлекательный внешний вид, женщины надевали под низ комбинации, которые брали основной удар на себя. Например, они впитывали пот, что позволяло гораздо реже стирать платья. С учетом того, что автоматических стиральных машин в то время не было, да и обычные встречались далеко не в каждой семье, вещи не стирали слишком часто. Девушкам гораздо проще было прополоскать в тазу тонкую комбинацию, чем сделать то же самое с зимним платьем или шерстяной юбкой.
Кроме того, в СССР мало у кого была возможность ежедневно принимать душ – обычно банный день был раз в неделю, а в остальное время приходилось просто обтираться влажной тряпкой или купаться в тазу. В этом случае чистая комбинация позволяла ощутить свежесть и почувствовать себя увереннее.
Причина 3: Комфорт
Комбинация не позволяла юбкам электризоваться и липнуть к телу. / Фото: aqreqator.az
Также сорочки добавляли комфорта. Так как большая часть одежды в Советском Союзе шилась из синтетических тканей, которые электризовались, кололись и липли к телу, было важно защитить кожу от прямого контакта с материалом, чтобы избежать дискомфорта. От статического электричества можно было использовать антистатик, который назывался «Лана». Он выпускался в баллончиках с распылителем и действовал достаточно эффективно.
Нужно было лишь опрыскать юбку, и она тут же переставала задираться и липнуть к ногам. Но, как и многие другие вещи, антистатик было сложно достать, поэтому вместо него девушки использовали комбинацию. Кроме этой функции, она выполняла и другие, в частности, выступала своеобразным барьером против неприятных тканей.
Причина 4: Дань приличию
Комбинации надевали под полупрозрачные блузы. / Фото: freebrd.ru
С бельем в СССР была примерно та же ситуация, что и с другими вещами – оно было практичное, но красотой и соблазнительностью не отличалось. Скучные трусы, грубо сшитые бюстгальтеры не добавляли образу женственности, поэтому девушки пытались всячески скрыть их. Комбинации были прекрасным решением проблемы – под ними белье было незаметно.
А еще сорочки помогали соблюсти нормы приличия: маскировали чересчур глубокое декольте, нивелировали полупрозрачные блузки и рубашки. Ни одна порядочная женщина не могла себе позволить, чтобы через тонкий материал было видно очертания ее бюстгальтера. То ли дело красивая комбинация – она позволяла сохранять приличие и эстетичность.
Летом девушки использовали ее как подъюбник, чтобы платья и юбки, сшитые из легкой ткани, не просвечивались на солнце и не показывали людям то, чего они не должны были видеть. Некоторые женщины настолько сильно беспокоились о том, чтобы не выглядеть вульгарно, что надевали сорочки даже летом, в 30-градусную жару.
Причина 5: Корректировка фигуры
Девушки надевали комбинации под платья, чтобы выглядеть стройнее. / Фото: blitz.plus
Также сорочка была отличным решением для тех девушек, которые хотели скрыть недостатки фигуры и сделать силуэт более женственным, а формы – соблазнительными. Облегающие сорочки, сшитые из шелка или атласа, «прорисовывали» изгибы, дарили изящество и утонченность. А свободные комбинации маскировали лишние килограммы в области талии и бедер.
Причина 6: Для удовольствия
В красивых комбинациях девушки чувствовали себя уверенно. / Фото: pinterest.com
Комбинацию можно сравнить с высшим образованием – ее не видно, но уверенности добавляет. Стоило девушке надеть любимую сорочку из нежного, приятного на ощупь материала, которая красиво облегала фигуру и подчеркивала соблазнительные формы, и она сразу становилась увереннее в себе. Ощущение того, что под одеждой скрыта шелковая комбинация, украшенная кружевом, доставляло особое удовольствие. А еще многие девочки любили наряжаться в мамины сорочки и крутиться перед зеркалом, представляя себя невестами или принцессами. В такие минуты они чувствовали себя самыми красивыми и счастливыми.
Ближе к 90-м годам, когда эпоха Советского Союза уже подходила к концу, платья и юбки постепенно начали выходить из обихода, уступая место джинсам и брюкам. По этой причине потребность в комбинациях отпала, и они исчезли из женского гардероба. Ткани менялись, белье становилось более качественным, комфортным и красивым, поэтому предназначение комбинаций изменилось – в зависимости от фасона и ткани, женщины начали использовать их в качестве пижамы, домашней одежды, а также наряда для выхода в свет.
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