20 идей, которые сделают ваш дом более уютным

Человеку заложено природой стремление облагораживать своё жилище, делать его уютнее и комфортнее. И если наши древние предки оснащали сою пещеру только самым необходимым, то современный человек, у которого и так всё есть, делает всё для того, что его дом стал особенным.
Креативная мебель, дизайнерская посуда, поделки, сделанные своими руками, и прочие безделушки хоть и не несут первостепенной важности, но делают дом уютнее. Если вы уже сломали голову в поиске идей, который помогут облагородить вашу квартиру, то эта статья специально для вас.
Подсвечник из медной трубки
Вязаные крючком коврики
Чехлы на стулья из искусственного меха
Разделитель комнаты украшенный ветками и гирляндой
Чашки из кружевных салфеток
Вам понадобится клей ПВА, кружевные салфетки и ёмкость с круглым дном.
Окуните салфетки в клей и распределите по дну вашей ёмкости, завёрнутой в пищевую плёнку. оставьте на 24 часа и аккуратно снимите
Вишнёвый сад в вашей комнате
Если вы хотите, чтобы в вашей комнате всегда цвели сады, то найдите на улице красивую сухую ветку и с помощью бумаги вырежьте цветы, закрепив их на ветке
Вязанная подушка в форме сердца
Украшение на стену из старой книги
Вырежете лепестки и соорудите вот такой необычный цветок
Цветы из помпонов
Смотрятся не хуже настоящих.Свежо и креативно!
Кружевная "оборка" для банки со свечей
Нежно и романтично. В такую банку не обязательно ставить свечу, но с ней банка выглядит просто волшебно!
Свитерок для чашки
Чтобы кофе не замёрз
Подставки под горячее
Такие подставки или любые другие вы можете сделать пр помощи тонкой доски, любой ткани и клея
Милое бумажное дерево
Такое дерево украсит любой стол!
Абажур из старого свитера
Теперь вы знаете куда деть свой старый свитер
Геометрическая вышивка на стену
Просто и со вкусом
Рамка для фотографии обшитая тканью
Подушки всегда актуальны
Свечи в нежнейших чашках
Долой стандартные рамки! Даёшь креатив!
Пано на стену с птицами
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