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20 идей, которые сделают ваш дом более уютным

20 идей, которые сделают ваш дом более уютным

Человеку заложено природой стремление облагораживать своё жилище, делать его уютнее и комфортнее. И если наши древние предки оснащали сою пещеру только самым необходимым, то современный человек, у которого и так всё есть, делает всё для того, что его дом стал особенным.

Креативная мебель, дизайнерская посуда, поделки, сделанные своими руками, и прочие безделушки хоть и не несут первостепенной важности, но делают дом уютнее. Если вы уже сломали голову в поиске идей, который помогут облагородить вашу квартиру, то эта статья специально для вас.

Подсвечник из медной трубки

идеи для дома, дизайн квартиры

Вязаные крючком коврики

идеи для дома, дизайн квартиры

Чехлы на стулья из искусственного меха

идеи для дома, дизайн квартиры

Разделитель комнаты украшенный ветками и гирляндой

идеи для дома, дизайн квартиры

Чашки из кружевных салфеток

идеи для дома, дизайн квартиры

Вам понадобится клей ПВА, кружевные салфетки и ёмкость с круглым дном.

Окуните салфетки в клей и распределите по дну вашей ёмкости, завёрнутой в пищевую плёнку. оставьте на 24 часа и аккуратно снимите

Вишнёвый сад в вашей комнате

идеи для дома, дизайн квартиры

Если вы хотите, чтобы в вашей комнате всегда цвели сады, то найдите на улице красивую сухую ветку и с помощью бумаги вырежьте цветы, закрепив их на ветке

Вязанная подушка в форме сердца

идеи для дома, дизайн квартиры

Украшение на стену из старой книги

идеи для дома, дизайн квартиры

Вырежете лепестки и соорудите вот такой необычный цветок

Цветы из помпонов

идеи для дома, дизайн квартиры

Смотрятся не хуже настоящих.

Свежо и креативно!

Кружевная "оборка" для банки со свечей

идеи для дома, дизайн квартиры

Нежно и романтично. В такую банку не обязательно ставить свечу, но с ней банка выглядит просто волшебно!

Свитерок для чашки

идеи для дома, дизайн квартиры

Чтобы кофе не замёрз

Подставки под горячее

идеи для дома, дизайн квартиры

Такие подставки или любые другие вы можете сделать пр помощи тонкой доски, любой ткани и клея

Милое бумажное дерево

идеи для дома, дизайн квартиры

Такое дерево украсит любой стол!

Абажур из старого свитера

идеи для дома, дизайн квартиры

Теперь вы знаете куда деть свой старый свитер

Геометрическая вышивка на стену

идеи для дома, дизайн квартиры

Просто и со вкусом

Рамка для фотографии обшитая тканью

идеи для дома, дизайн квартиры

Подушки всегда актуальны

идеи для дома, дизайн квартиры
идеи для дома, дизайн квартиры
идеи для дома, дизайн квартиры

Свечи в нежнейших чашках

идеи для дома, дизайн квартиры

Долой стандартные рамки! Даёшь креатив!

идеи для дома, дизайн квартиры

Пано на стену с птицами

идеи для дома, дизайн квартиры

 

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