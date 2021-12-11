20 идей, которые сделают ваш дом более уютным

Человеку заложено природой стремление облагораживать своё жилище, делать его уютнее и комфортнее. И если наши древние предки оснащали сою пещеру только самым необходимым, то современный человек, у которого и так всё есть, делает всё для того, что его дом стал особенным.

Креативная мебель, дизайнерская посуда, поделки, сделанные своими руками, и прочие безделушки хоть и не несут первостепенной важности, но делают дом уютнее. Если вы уже сломали голову в поиске идей, который помогут облагородить вашу квартиру, то эта статья специально для вас.

Подсвечник из медной трубки

Вязаные крючком коврики

Чехлы на стулья из искусственного меха

Разделитель комнаты украшенный ветками и гирляндой

Чашки из кружевных салфеток

Вам понадобится клей ПВА, кружевные салфетки и ёмкость с круглым дном.

Окуните салфетки в клей и распределите по дну вашей ёмкости, завёрнутой в пищевую плёнку. оставьте на 24 часа и аккуратно снимите

Вишнёвый сад в вашей комнате

Если вы хотите, чтобы в вашей комнате всегда цвели сады, то найдите на улице красивую сухую ветку и с помощью бумаги вырежьте цветы, закрепив их на ветке

Вязанная подушка в форме сердца

Украшение на стену из старой книги

Вырежете лепестки и соорудите вот такой необычный цветок

Цветы из помпонов

Смотрятся не хуже настоящих.

Кружевная "оборка" для банки со свечей

Свежо и креативно!

Нежно и романтично. В такую банку не обязательно ставить свечу, но с ней банка выглядит просто волшебно!

Свитерок для чашки

Чтобы кофе не замёрз

Подставки под горячее

Такие подставки или любые другие вы можете сделать пр помощи тонкой доски, любой ткани и клея

Милое бумажное дерево

Такое дерево украсит любой стол!

Абажур из старого свитера

Теперь вы знаете куда деть свой старый свитер

Геометрическая вышивка на стену

Просто и со вкусом

Рамка для фотографии обшитая тканью

Подушки всегда актуальны

Свечи в нежнейших чашках

Долой стандартные рамки! Даёшь креатив!

Пано на стену с птицами