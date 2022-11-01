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Натуральные десерты, которые заменят вредные сладости

Натуральные десерты, которые заменят вредные сладости

Если ты очень хочешь побаловать себя чем-то сладеньким, но боишься за фигуру, наша подборка рецептов – специально для тебя. Эти натуральные десерты легко заменят вредные сладости, никак не скажутся на фигуре и добавят немного радости в серые зимние дни. Выбирай один из рецептов, смотри для наглядности видео ниже и приступай к готовке!

Шоколадно-банановое мороженое



  1. Нарежь бананы, сложи их в герметичную емкость и отправь в морозильную камеру как минимум на 2 часа, а лучше – на ночь.

  2. Взбей замороженные кусочки банана с помощью блендера до однородной консистенции.

  3. Добавь к банановой массе какао-порошок и корицу, и хорошенько перемешай.

  4. Снова переложи бананово-шоколадный мусс в герметичную емкость и отправь в холодильник на 2 часа.

  5. Перед подачей укрась мороженое фруктами.


Десерт из греческого йогурта и манго



  1. Взбей нарезанный манго и греческий йогурт до однородной консистенции с помощью миксера.

  2. Распредели получившуюся массу по пергаментному листу так, чтобы получился слой примерно 6 мм.

  3. Сверху равномерно распредели нарезанную клубнику, посыпь йогурт кокосовой стружкой и натертой цедрой лайма.

  4. Отправь десерт в морозилку на 2 часа.

  5. Готовые замороженные «коржики» разломай на порционные кусочки и сразу же подавай на стол.


Натуральный черничный «чизкейк»



  1. За ночь до приготовления пирога, залей кешью водой и оставь отмачиваться.

  2. Взбей с помощью миксера греческие орехи, миндаль, финики, ваниль, воду и щепотку соли.

  3. Выложи на форму, укрытую пергаментом, первый – ореховый – шар «чизкейка».

  4. Достань кешью из воды, просуши и взбей с помощью миксера. В процессе остановись и добавь к орехам сок лайма, кленовый сироп, ваниль, цедру лайма и кокосовое масло. Снова взбей все вместе.

  5. 1/3 получившейся смеси выложи как второй шар пирога.

  6. К оставшимся измельченным кешью добавь чернику и взбей до однородной массы.

  7. Выложи черничный мусс сверху на шар из кешью.

  8. Укрась «чизкейк» черникой и цедрой лайма.

  9. Отправь десерт замораживаться на 3 часа.


Шоколадный мусс с клубникой



  1. Помести кусочки шоколада в тарелку и растопи в микроволновой печи.

  2. В миске смешай кокосовый крем, какосовое молоко, мед, ваниль и взбей все с помощью миксера.

  3. Туда же влей растопленный шоколад и взбей все сместе до однородной консистенции.

  4. Разложи мусс по креманках и охлаждай не менее часа.

  5. Перед подачей укрась десерт клубникой.


Ягодный сорбет



  1. Очисти клубнику и нарежь на половинки.

  2. Помести нарезанные ягоды на пергамент и отправь в морозильную камеру на час.

  3. Взбей замороженную клубнику и мед с помощью миксера до однородной консистенции.

  4. Переложи получившуюся массу в герметичную емкость и отправь в морозильную камеру до полной заморозки.


Шоколадный брауни с авокадо



  1. Заранее разогрей духовку до 180 градусов.

  2. Соедини авокадо, яйца, мед, ваниль и взбей миксером до однородной консистенции.

  3. В большой миске смешай муку, какао и разрыхлитель.

  4. Добавь в миску смесь с яйцами и авокадо и замеси тесто.

  5. Залей тесто в форму и выпекай 20-30 минут.




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