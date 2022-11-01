Натуральные десерты, которые заменят вредные сладости

Если ты очень хочешь побаловать себя чем-то сладеньким, но боишься за фигуру, наша подборка рецептов – специально для тебя. Эти натуральные десерты легко заменят вредные сладости, никак не скажутся на фигуре и добавят немного радости в серые зимние дни. Выбирай один из рецептов, смотри для наглядности видео ниже и приступай к готовке!
Шоколадно-банановое мороженое
- Нарежь бананы, сложи их в герметичную емкость и отправь в морозильную камеру как минимум на 2 часа, а лучше – на ночь.
- Взбей замороженные кусочки банана с помощью блендера до однородной консистенции.
- Добавь к банановой массе какао-порошок и корицу, и хорошенько перемешай.
- Снова переложи бананово-шоколадный мусс в герметичную емкость и отправь в холодильник на 2 часа.
- Перед подачей укрась мороженое фруктами.
Десерт из греческого йогурта и манго
- Взбей нарезанный манго и греческий йогурт до однородной консистенции с помощью миксера.
- Распредели получившуюся массу по пергаментному листу так, чтобы получился слой примерно 6 мм.
- Сверху равномерно распредели нарезанную клубнику, посыпь йогурт кокосовой стружкой и натертой цедрой лайма.
- Отправь десерт в морозилку на 2 часа.
- Готовые замороженные «коржики» разломай на порционные кусочки и сразу же подавай на стол.
Натуральный черничный «чизкейк»
- За ночь до приготовления пирога, залей кешью водой и оставь отмачиваться.
- Взбей с помощью миксера греческие орехи, миндаль, финики, ваниль, воду и щепотку соли.
- Выложи на форму, укрытую пергаментом, первый – ореховый – шар «чизкейка».
- Достань кешью из воды, просуши и взбей с помощью миксера. В процессе остановись и добавь к орехам сок лайма, кленовый сироп, ваниль, цедру лайма и кокосовое масло. Снова взбей все вместе.
- 1/3 получившейся смеси выложи как второй шар пирога.
- К оставшимся измельченным кешью добавь чернику и взбей до однородной массы.
- Выложи черничный мусс сверху на шар из кешью.
- Укрась «чизкейк» черникой и цедрой лайма.
- Отправь десерт замораживаться на 3 часа.
Шоколадный мусс с клубникой
- Помести кусочки шоколада в тарелку и растопи в микроволновой печи.
- В миске смешай кокосовый крем, какосовое молоко, мед, ваниль и взбей все с помощью миксера.
- Туда же влей растопленный шоколад и взбей все сместе до однородной консистенции.
- Разложи мусс по креманках и охлаждай не менее часа.
- Перед подачей укрась десерт клубникой.
Ягодный сорбет
- Очисти клубнику и нарежь на половинки.
- Помести нарезанные ягоды на пергамент и отправь в морозильную камеру на час.
- Взбей замороженную клубнику и мед с помощью миксера до однородной консистенции.
- Переложи получившуюся массу в герметичную емкость и отправь в морозильную камеру до полной заморозки.
Шоколадный брауни с авокадо
- Заранее разогрей духовку до 180 градусов.
- Соедини авокадо, яйца, мед, ваниль и взбей миксером до однородной консистенции.
- В большой миске смешай муку, какао и разрыхлитель.
- Добавь в миску смесь с яйцами и авокадо и замеси тесто.
- Залей тесто в форму и выпекай 20-30 минут.
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