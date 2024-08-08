8 необычных бытовых лайфхаков

Для решения бытовых проблем совсем не обязательно прибегать к дорогим средствам или специальным инструментам. С некоторыми задачами вполне можно справиться при помощи обычного скотча, бритвы, губки для посуды или канцелярских зажимов.







Мы расскажем об этих лайфхаках более подробно – возможно, какие-то из них вы захотите добавить в свою копилку.

Лайфхак 1: Защитите розетки при помощи скотча

Лайфхак 2: Устраните плесень в стиральной машине содой и уксусом

Лайфхак 3: Уберите катышки на одежде бритвы или скотчем

Лайфхак 4: Усильте действие клея с помощью пенопласта

Лайфхак 5: Почистите батарею губкой и хомутом

Лайфхак 6: Сделайте органайзер для инструментов из канцелярских зажимов

Лайфхак 7: Почистите куртку расческой и лезвием ножа

Лайфхак 8: Выкрутите саморез шуруповертом

Сделайте из скотча защитный короб.Увы, избежать пыли и грязи во время ремонта невозможно. Когда мы погружены в процесс, мы не замечаем, какой хаос образовывается вокруг нас, но как только ремонт подходит к концу, приходится трезвым взглядом оценивать масштабы катастрофы. Пыль, следы краски и штукатурки, кусочки обоев, клей на полу и стенах…И вот уже радость от новенького ремонта в квартире сходит на нет.Чтобы последствия не были такими ужасными, советуем максимально защищать предметы и поверхности, которые находятся в комнате. Так, пол можно застелить старой душевой шторкой, мебель накрыть простынями, а розетки и выключатели закрыть малярным скотчем, потому что отмывать их – дело не из приятных.Сначала пройдитесь клейкой лентой по боковым частям розетки, а затем подверните ее внутрь и зафиксируйте сверху еще одним слоем. Получится своеобразный защитный короб, который убережет розетки от пыли и капель краски. Казалось бы, мелочь, но вы сможете избежать дополнительной уборки.Вам понадобится сода, вода и уксусКак часто вы проводите профилактическую чистку стиральной машины? Скорее всего, раз в год, если повезет. А ведь с каждой стиркой в барабане накапливается все больше загрязнений, которые потом попадают на одежду. Кроме того, на резинке со временем может появится плесень, что очень опасно для состояния вещей и вашего здоровья. К счастью, есть простое средство, которое поможет от нее избавиться.Для этого смешайте в небольшой миске две столовых ложки соды, 50 миллилитров уксуса и 50 миллилитров воды. Когда у вас получится смесь с однородной консистенцией, залейте ее в отсек для порошка и запустите стирку при температуре 60 градусов. В этой ситуации сода подействует как натуральный абразив, который поможет устранить загрязнения и накипь. Уксус же, в свою очередь, уничтожит плесень и грибок, благодаря антибактериальным свойствам.Бритва и скотч отлично справятся с маленькими катышкамиЕсли у вас много вещей из натуральных материалов, например, шерсти, то вы наверняка знаете, как тяжело за ними ухаживать. Катышки появляются с невероятной скоростью по разным причинам: из-за неправильного режима стирки, некачественного моющего средства, постоянного трения о сумку или рюкзак, и пр. Какой бы ни была истинная причина, факт остается фактом: одежда с катышками выглядит неопрятно и некрасиво.Здесь есть два варианта: попрощаться с любимым предметом гардероба или попробовать реанимировать его. Мы не привыкли разбрасываться вещами, поэтому советуем попробовать лайфхак, который сможет спасти одежду. Для этого возьмите обычную бритву, желательно, слегка затупившуюся, и пройдитесь несколько раз по поверхности ткани. Делайте это аккуратно, без чрезмерного усердия, чтобы не повредить нежные волокна материала.Еще один действенный способ – вышеупомянутый скотч (вот такой универсальный солдат есть у вас дома). Он отлично справится с мелкими катышками, которые только начали появляться на одежде. Отрежьте кусок длиной 15-20 сантиметров, прижмите к проблемному участку, чтобы он хорошо зафиксировался, и резко оторвите. Катышки исчезнут вместе со скотчем.Пенопласт поможет сделать клей более сильным.Современные суперклеи являются достаточно мощными, поэтому могут решить множество классических бытовых задач. Однако иногда случаются нестандартные ситуации, с которыми клей в одиночку может не справиться. Например, представьте, что у вас треснул пластиковый контейнер. Конечно, можно его выбросить и купить новый, но зачем, если есть способ вернуть ему «работоспособность»?Возьмите пенопласт, нарежьте на тонкие слайсы и положите их на трещины. После этого залейте поврежденный участок суперклеем и дождитесь нужной реакции. Данное средство позволит зафиксировать результат намертво, и вы сможете пользоваться контейнером еще долгое время. А чтобы поверхность выглядела более эстетично, зашлифуйте швы наждачной бумагой.Проденьте губку через хомут, чтобы он оказался посередине.Отмыть батарею снаружи – плевое дело, достаточно вооружиться тряпкой и подходящим чистящим средством. А вот привести в порядок ее «внутренности» – задача со звездочкой, ведь туда очень сложно пролезть рукой и провести какие-либо манипуляции.Чтобы облегчить себе задачу и ускорить процесс, возьмите губку для посуды и зажмите ее посередине нейлоновым хомутом, оставив небольшой хвостик, за который вы будете держаться. После этого просуньте инструмент между секциями и почистите батарею изнутри.Также можно воспользоваться помощью зубной щетки. Для начала возьмите средство для мытья стекол, распылите между секциями батареи и подождите, пока грязь начнет растворяться. Затем возьмите старую зубную щетку, которая без проблем проникнет в труднодоступные места, и очистите загрязненные участки.Удобный органайзер, чтобы инструменты не терялись.Многие недооценивают универсальность канцелярских зажимов, и очень зря – они являются очень полезными в хозяйстве вещами. Например, с их помощью можно сделать простой органайзер для инструментов, которые вы часто разбрасываете вокруг себя во время работы. Закрепите зажимы на краю стола или любой другой подходящей поверхности, а затем вставьте в них ручки инструментов. Получится удобный переносной органайзер, который занимает минимум места, но держит все инструменты в порядке.Закрепите лезвие на гребешке.Если свитер или куртка сильно износились, но выбрасывать их не позволяет огромная любовь, попробуйте восстановить материал. Вам понадобится гребень и нож. Закрепите на поверхности расчески лезвие при помощи двустороннего скотча, а затем аккуратно пройдитесь по потрепанной одежде. Такой простой способ поможет вернуть вещи привлекательный внешний вид, и вы сможете еще долго ее носить.На шуруповерте не должно быть насадки.А этот совет в основном для мужчин, которым часто приходится решать дома «строительные» задачи. Если шляпка самореза стерлась и не попадает в пазы отвертки, а вам срочно нужно выкрутить его из какого-либо предмета, попробуйте воспользоваться шуруповертом. Сразу оговоримся – лайфхак сработает лишь в том случае, если саморез хотя бы немного торчит из поверхности, это важно. Итак, зажмите шляпку шуруповертом (никакая насадка не понадобится), дайте обратный ход и вытащите засевший стержень. Готово!