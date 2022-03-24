Удивительная наука или глупая дикость: омолаживающий эффект от российского хирурга

Доктор Воронов готовит обезьяну к операции. Фото: yorokobu.es.

Сергей Абрамович Воронов – российский и французский хирург, прославившийся своими работами по пересадке органов. Фото: yorokobu.es.

Политическая карикатура на Воронова в Египте. Фото: commons.wikimedia.org.

14-летний мальчик до и после того, как ему пересадили щитовидную железу шимпанзе. Фото: en.wikipedia.org.

Сравнение фотографий человека до и после «омоложения» Воронова. Фото: commons.wikimedia.org.

Другой пациент до и после омоложения Воронова. Фото: commons.wikimedia.org.

Замок Воронова в Гримальди (Италия). Фото: it.wikipedia.org.

Шариков и профессор Преображенский – герои фильма «Собачье сердце». Фото: rg.ru.