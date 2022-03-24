Удивительная наука или глупая дикость: омолаживающий эффект от российского хирурга

Доктор Воронов готовит обезьяну к операции. Фото: yorokobu.es.
Поиски Источника вечной молодости постоянно загоняли людей в странные авантюрные исследования. Но мало что может сравниться с работами доктора Сергея Воронова, прославившегося как «эксперта по железам приматов». Он считал, что старение человека можно остановить и даже обратить вспять путем пересадки обезьяньих яичек человеку. И это была лишь одна из его сногсшибательных идей.
Сергей Абрамович Воронов – российский и французский хирург, прославившийся своими работами по пересадке органов. Фото: yorokobu.es.
Сергей Воронов родился в Воронеже в 1866 году, а в 18 лет переехал во Францию. Он изучал медицину под руководством Алексиса Карреля, Нобелевского лауреата, пионера трансплантологии. Воронов был очарован возможностью пересадки органов от животного к человеку. По его мнению, это был способ вернуть молодость и даже излечить от болезней.
В 1889 году Воронов начал работать с физиологом-экспериментатором Шарлем Броун-Секаром, который также был заинтересован в омолаживающем эффекте желез животных. Броун-Секар в том же году поставил на себе опыт: он впрыснул под кожу сыворотку, содержащую измельченные семенники морских свинок и собак. Но этот «эликсир» не дал никаких чудесных результатов. И Воронов пришел к выводу, что пересадка тканей - это единственный способ воспользоваться силой животного.
Политическая карикатура на Воронова в Египте. Фото: commons.wikimedia.org.
В 1896 году Воронов переехал в Египет, где обратил внимание на евнухов. Он отметили их ожирение, отсутствие волос на теле, широкие таз, вялые мышцы, заторможенные движения, проблемы с памятью и снижение интеллекта. Все эти беды Воронов связал с отсутствием семенников, которые вырабатывали пока еще неизвестное науке вещество.
Проведя 14 лет в египетской больнице, Воронов вернулся во Францию, чтобы продолжить свои эксперименты. Он сделал себе имя научными работами по омолаживанию лошадей и овец, пересаживая железы от молодых животных к старым.
14-летний мальчик до и после того, как ему пересадили щитовидную железу шимпанзе. Фото: en.wikipedia.org.
В 1914 году Воронов имплантировал щитовидную железу маленькому мальчику-идиоту, и всего за год тот излечился и вернулся к нормальной жизни.
Далее Сергей Воронов сосредоточился на изучении половых органов. В 1920 году он впервые вшил кусочек ткани тестикул обезьяны живому человеку. На пациента, стареющего мужчину, это оказало позитивное влияние. Воронов доказал, что процедура возвращает молодую силу, лечит слабоумие и шизофрению, продлевает жизнь, увеличивает сексуальные способности. Противники столь радикального лечения заявили, что полученные результаты - всего лишь эффект плацебо.
Сравнение фотографий человека до и после «омоложения» Воронова. Фото: commons.wikimedia.org.
Другой пациент до и после омоложения Воронова. Фото: commons.wikimedia.org.
Спрос на процедуру оказался столь велик, что Воронову пришлось налаживать регулярные поставки обезьян из Африки. К 1930-х годам более 2000 человек прошли через руки доктора. Среди самых известных – премьер-министр Турции и глава автомобильной компании из США. Как минимум одной женщине пересадили трансплантат яичника обезьяны.
Замок Воронова в Гримальди (Италия). Фото: it.wikipedia.org.
Следуя примерам любого классического «сумасшедшего ученого», Воронов купил себе замок в Гримальди (Италия), где построил корпус для приматов и нанял бывшего дрессировщика управлять его новой фермой. В замке обустроили небольшую больницу, где хирург мог выполнять пересадки.
Воронов отметился и в других сомнительных экспериментах. Так, он пересадил женский яичник в обезьяну и пытался осеменить обезьяну человеческой спермой. К 1930 году доктор Воронов создал теорию, согласно которой, если «правильно» подбирать соответствие человека и обезьяны, то люди могли бы жить до 140 лет. Научное сообщество, как и ранее, отнеслось к этому заявлению скептично. А после открытия тестостерона в 1935 году всем стало понятно, что операции Воронова – полная глупость. Воронов умер в 1951 году, богатым, но дискредитированным. Он не смог омолодить даже себя, хоть и обещал сделать это. С современной точки зрения Воронов хоть и выглядит «сумасшедшим ученым», но его наследие действительно увлекательно.
Шариков и профессор Преображенский – герои фильма «Собачье сердце». Фото: rg.ru.
Деятельность Сергея Воронова нашла отражение в популярной литературе. Доктор стал прототипом профессора Преображенского в повести «Собачье сердце» Михаила Булгакова. Также эффект омоложения с помощью обезьяньих гормонов послужил основой для рассказа «Человек на четвереньках» Артура Конан-Дойля.
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