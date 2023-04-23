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17 личностей, у которых полностью отсутствует инстинкт самосохранения


17 личностей, у которых полностью отсутствует инстинкт самосохранения

Сорвиголовы, экстремалы, те, у кого напрочь отсутствует чувство страха, - это отдельная категория людей. Одни желают пощекотать нервы, другие испытать острые ощущения, ну а третьим просто не хватает ума. Мы же собрали 17 личностей, у которых полностью отсутствует инстинкт самосохранения.

1. Есть предположение, что это озеро алкогольное


Доказано, полные ящики не всплывают! | Фото: USATODAY.com.

Доказано, полные ящики не всплывают! | Фото: USATODAY.com.

 

2. «Риск - мое второе имя!»


Маленькая, но смелая птичка. | Фото: Юмор дня.

Маленькая, но смелая птичка. | Фото: Юмор дня.

 

3. Возможно, это их последнее свидание...


17 личностей, у которых полностью отсутствует инстинкт самосохранения

«&#8206;Дорогой, мог бы просто сказать, что бросаешь меня!» &#8206;| Фото: salam.io.

 

4. Вы когда-то видели болтунью из тысячи яиц?


Риск 80-го уровня. | Фото: Fishki.

Риск 80-го уровня. | Фото: Fishki.

 

5. Когда хочешь все рассмотреть досконально, пусть и в последний раз...


Немного экстрима и красивых видов. | Фото: Milliyet.

Немного экстрима и красивых видов. | Фото: Milliyet.

 

6. «Вы выпрыгиваете на следующей?»


Да, что вы знаете о переполненном транспорте!? | Фото: ProChlapy.cz.

Да, что вы знаете о переполненном транспорте!? | Фото: ProChlapy.cz.

 

7. «Кто не рискует, тот не строит сортир на даче!»


Ради Бога, держите дистанцию! | Фото: МирТесен.

Ради Бога, держите дистанцию! | Фото: МирТесен.

 

8. «Хоть бы ветер не поднялся!»


Вы когда-то видели, как взлетает велосипед? | Фото: Metro.

Вы когда-то видели, как взлетает велосипед? | Фото: Metro.

 

9. Главное, красиво тянуть носочки!


Искусство установки кондиционера. | Фото: ВентМастер.

Искусство установки кондиционера. | Фото: ВентМастер.

 

10. Фото, от которого все сжимается внутри...


Крупная сумма под угрозой... | Фото: JoyReactor.

Крупная сумма под угрозой... | Фото: JoyReactor.

 

11. «Валерка, что ты за друг, двумя руками держи!»


Лучшая страховка - рука товарища. | Фото: Yaplakal.

Лучшая страховка - рука товарища. | Фото: Yaplakal.

 

12. По статистике, дачники - самые опасные люди!


Главное, чтобы огурцам было уютно! | Фото: Прикол.ру.

Главное, чтобы огурцам было уютно! | Фото: Прикол.ру.

 

13. «Да я знаю эту дорогу как свои пять пальцев!»


Бомба замедленного действия. | Фото: 4tololo.ru.

Бомба замедленного действия. | Фото: 4tololo.ru.

 

14. Похоже, этот парень не слышал про специальный защитный костюм...


Суровый пчеловод. | Фото: Fishki.

Суровый пчеловод. | Фото: Fishki.

 

15. «Зачем мне жизнь, если окна грязные!?»


Чистое окно или жизнь? | Фото: Fishki.

Чистое окно или жизнь? | Фото: Fishki.

 

16. «Мне кажется, или все доставщики сумасшедшие?»


Когда твоя сила - это голова! | Фото: оборжака.

Когда твоя сила - это голова! | Фото: оборжака.

 

17. Когда твоя девушка сказала, что пора бы зарегистрировать отношения...


17 личностей, у которых полностью отсутствует инстинкт самосохранения

«&#8206;Не так уж тут и высоко!»&#8206; | Фото: helionews.ru.

 

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17 личностей, у которых полностью отсутствует инстинкт самосохранения

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17 личностей, у которых полностью отсутствует инстинкт самосохраненияПодписаться на мой Instagram
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