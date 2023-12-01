7 полезных режимов современных духовок, о которых хозяйки даже не подозревают

На режиме конвекции получается отличная дрожжевая выпечка

1. Верхний нагрев

Простой, понятный и привычный нагрев. / Фото: onlinetrade.ru

2. Нижний нагрев







При таком режиме тепло поступает от нижней части духовки. / Фото: youla.ru

3. Верхний и нижний нагрев

Чаще всего режим используют для приготовления объемных блюд, например, курицы. / Фото: fb.ru

4. Гриль

Значок гриля похож на волну в верхней части квадрата. / Фото: finalcheck.co.uk

5. Конвекция

На режиме конвекции получается отличная дрожжевая выпечка. / Фото: newsaler.ru











6. Вентилятор + гриль

Режим подходит для прожарки больших кусков мяса. / Фото: pro-orehi.ru

7. Двойное приготовление

В некоторых духовках можно готовить сразу несколько блюд. / Фото: posudaguide.ru