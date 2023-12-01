7 полезных режимов современных духовок, о которых хозяйки даже не подозревают

На режиме конвекции получается отличная дрожжевая выпечка
Хозяйки, на чьих кухнях есть духовки, зачастую пользуются всего одним, максимум – двумя режимами. А ведь устройство может предложить вам намного больше, чем стандартное запекание картофеля, мяса или, например, пирога. Novate.ru предлагает выйти за привычные рамки и узнать, на что способен ваш духовой шкаф.
Духовки все время меняются – производители каждый год предлагают покупателям модели с новыми и полезными функциями, способными вывести готовку абсолютно на другой уровень. Даже если вы купили прибор несколько лет назад, наверняка в нем заложено много различных инновационных решений, которые обязательно пригодятся в сфере кулинарии. Кроме верхнего и нижнего нагрева духовки обычно оснащены дополнительными элементами для создания интересных блюд. Возможно, о существовании некоторых функций вы просто забыли, а может даже и не знали.
Благодаря функциям, заложенным в духовых шкафах, хозяйки имеют возможность приготовить на своей кухне даже блюда ресторанного уровня и сравниться по мастерству с профессиональными поварами. Этот прибор – прекрасный союзник, который может гарантировать восхитительный вкус готовых блюд. Он знает, как жарить овощи, запекать мясо и рыбу, выпекать десерты и даже готовить на гриле.
1. Верхний нагрев
Простой, понятный и привычный нагрев. / Фото: onlinetrade.ru
Это вид нагрева является самым простым, понятным и привычным. Тепло поступает от верхней части духовки, то есть блюдо в первую очередь пропекается сверху. Его обычно используют для выпечки, а также подрумянивания верхних слоев тортов и прочих блюд, которые требуют осторожной и мягкой термической обработки.
2. Нижний нагрев
При таком режиме тепло поступает от нижней части духовки. / Фото: youla.ru
Не менее популярный режим, когда тепло поступает от нижней части духовки. Он идеально подходит для медленного томления, тушения и подогрева пищи. Нижний нагрев поддерживает заданную температуру на протяжении необходимого количества времени, предотвращая засыхание и сгорание сверху, поэтому его стоит использовать, когда вы готовите «долгие» блюда.
Еще такой режим может помочь создать пароварку. Для этого на нижний уровень необходимо установите противень или жаропрочную посуду, наполненную водой, а сверху на решетке разместить продукты. После того, как жидкость прогреется, она начнет испаряться и создавать идеальные условия для приготовления блюда.
3. Верхний и нижний нагрев
Чаще всего режим используют для приготовления объемных блюд, например, курицы. / Фото: fb.ru
Таким режимом оснащены практически все духовки, он считается базовым. Температура здесь подается с двух сторон: сверху чуть больше и снизу чуть меньше. Благодаря этому равномерно прогревается вся площадь прибора, и готовить блюдо можно на любом из уровней.
Обратите внимание, что чем ближе продукт находится к источнику нагрева, тем сильнее он пропекается. Чтобы соблюсти баланс, хозяйки обычно устанавливают противень или форму с блюдом посередине, чтобы оно с одинаковой интенсивностью пропекалось и сверху, и снизу.
Чаще всего режим «верх-низ» используют для приготовления объемных блюд, например, большого куска мяса, целой курицы, полностью заполненного противня. В этом случае продукты будут готовы не только сверху или снизу, но также внутри. Кроме того, получится избежать ситуации, когда у курицы уже появилась аппетитная золотистая корочка, а внутри она все еще сырая.
4. Гриль
Значок гриля похож на волну в верхней части квадрата. / Фото: finalcheck.co.uk
Если вы всегда мечтали о домашнем гриле, духовка даст вам эту возможность, но лишь в том случае, если она оснащена соответствующим режимом. Его обычно используют для быстрой выпечки, обжарки бекона, сосисок, стейков, шашлыков, рыбы или тостов. Также можно быстро расплавить сыр или получить золотистую хрустящую корочку. В зависимости от того, какого размера продукт или будущее блюдо, нужно решить на какой противень его поместить – верхний или нижний. Именно от этого решения будет зависеть уровень нагрева и скорость запекания.
Гриль представляет собой мощный ТЭН, расположенный снаружи, поэтому его лучше включать в конце готовки, чтобы не пересушить блюдо. Классическая схема выглядит следующим образом: запекли, например, курицу до готовности на режиме «верх-низ», а затем включили на десять минут гриль, чтобы образовалась румяная корочка. Готово!
5. Конвекция
На режиме конвекции получается отличная дрожжевая выпечка. / Фото: newsaler.ru
Этот режим предполагает, что горячий воздух разгоняется внутри духовки специальным вентилятором и непрерывно циркулирует в «замкнутом» пространстве. Благодаря этому достигается равномерная температура в любой точке духового шкафа.
Изначально считалось, что конвекция предназначена исключительно для выпечки, однако хозяйки по достоинству оценили ее и в процессе приготовления других блюд: мясо, рыба, овощи и прочие продукты не пригорают, приобретают аппетитную золотистую корочку и остаются сочными внутри.
Также конвекция подходит для загрузки нескольких противней. Если в этой ситуации использовать традиционный режим «верх-низ», блюдо на среднем противне будет готовиться гораздо дольше и хуже, чем на других. А конвекция отлично решает эту проблему, так как гарантирует циркуляцию жара во всех уголках духовки.
На заметку: Конвекция подходит не для всей выпечки. Она идеальна для дрожжевого теста и блюд, которые не предполагают существенного подъема теста, например, печенья, песочных тартов. А вот бисквиты и кексы лучше выпекать на других режимах, так как они поднимаются за счет пузырьков кислорода внутри. Лишний же воздух способен разрушить нежную структуру выпечки.
6. Вентилятор + гриль
Режим подходит для прожарки больших кусков мяса. / Фото: pro-orehi.ru
Этот режим нужно использовать, когда в планах стоит прожарка больших и сочных кусков мяса. Гриль обеспечит дополнительную циркуляцию тепла, в то время как вентилятор – использование горячего воздуха, который создается в процессе приготовления блюда. Если вы готовите свежее мясо, данный режим не позволит жиру вытечь из продукта, а значит, кусочек не получится сухим, так как тепло от жаркого воздуха окутает его со всех сторон. Еще один плюс – вы сможете запечь мясо без необходимости постоянно переворачивать его.
7. Двойное приготовление
В некоторых духовках можно готовить сразу несколько блюд. / Фото: posudaguide.ru
Эта функция доступна далеко не во всех моделях духовых шкафов, но она является невероятно полезной, так как позволяет приготовить несколько блюд одновременно. Что под собой подразумевает данный режим? На разных уровнях прибора создаются отдельные температурные зоны с индивидуальной циркуляцией воздушных потоков. Получается, что продукты запекаются одновременно, но при этом у каждого из них есть свой собственный режим.
Удивительно то, что потоки горячего воздуха внутри духовки не пересекаются друг с другом во время своего движения. То есть запахи не смешиваются. Вы смело можете готовить банановый кекс вместе с куриными крылышками и не переживать, что они впитают ароматы друг друга.
Кстати, если у вас есть хороший бюджет для покупки духового шкафа, присмотритесь к моделям, в которых предусмотрены три или даже четыре зоны для одновременного приготовления. Это существенно облегчит и ускорит процесс выпечки нескольких блюд.
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