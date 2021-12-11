Из чего же, из чего же, из чего же сделаны… чипсы Pringles

Эти чипсы — излюбленная закуска, появившаяся в США около 50 лет назад. А еще из Pringles можно сделать утиный клюв, так как у них очень подходящая для этого форма. Но как чипсам придают такую форму? Как оказалось, это поистине гипнотический процесс, который запечатлел канал Discovery.











Pringles на треть состоят из воды.







В рецептуру также входит две трети картофельных хлопьев.







Смесь из одной трети воды, двух третей картофельных хлопьев и кукурузного крахмала отправляется на конвейер до первой остановки — пресса.







Пресс перенаправляет смесь на другой конвейер, чтобы прессовать ее.







Получившаяся смесь будет падать на ленту внизу и отправляться под огромный каток для прессования.







На конвейерной ленте используется давление в четыре тонны, чтобы спрессовать смесь в картофельный лист, который затем будет разрезан.







При помощи овальных шаблонов чипсы вырезаются из картофельного листа и раскатываются очень тяжелым валиком.







По мере движения по конвейеру овалы оказываются на нижней ленте, а излишки удаляются, чтобы их потом можно было переработать и сделать еще больше чипсов.







Оставшиеся на ленте овалы отправляются в форму, где становятся вогнутыми и идеальными для укладки в упаковку.







После придания формы чипсы обжаривают 11 секунд, чтобы они стали хрустящими и их было легко укладывать в стопки.

Затем чипсы попадают на другой конвейер, где партии придается тот или иной вкус.Сотрудник фабрики проверяет чипсы , после чего другой конвейер встряхивает и взвешивает их для пакования.Механизм для взвешивания определяет, сколько чипсов должно быть в каждой упаковке, затем специальная ложка укладывает их в тубу.Наконец, после того как чипсы уложены в тубы , специальный станок стучит по крышечкам упаковок, чтобы все чипсы заняли свое место и были уложены ровно.Полное видео о том, как делаются Pringles:Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)