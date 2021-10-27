11 знаменитостей, которые снялись в рекламе сомнительных компаний компаний

Реклама настолько прочно вошла в нашу жизнь, что представить без неё современное телевидение или интернет практически невозможно. Многие искренне верят в чудодейственные средства или получение прибыли, если в рекламе принимает участие знаменитый актёр. Однако часто ожидания оказываются обманутыми. Иногда звёздам приходится даже просить у зрителей прощения за своё участие в сомнительных проектах.
Галина Польских
Галина Польских. / Фото: www.rustars.tv
Знаменитая и любимая актриса имела печальный опыт съемок в рекламе таблеток для похудения. Рекламодатель обещал покупательницам чудо-таблеток обретение стройной фигуры, однако позже выяснилось, что данные таблетки не только не способствуют стройности, но и оказывают крайне негативное влияние на работу сердца. Впоследствии продажа данных таблеток была запрещена.
Мария Шарапова
Мария Шарапова. / Фото: www.ua.news
В 2012 году знаменитая российская теннисистка подписала контракт с застройщиком, который должен был начать строительство элитного жилого комплекса в Индии. Помимо всех возможных благ цивилизации, застройщик обещал покупателям жилья в уникальном доме под названием «Балет Шараповой» ещё и возможность обучения в теннисной школе под патронатом теннисистки.
Вот так должен был выглядеть жилой комплекс «Балет Шараповой». / Фото: www.forumdaily.com
Мария Шарапова неоднократно бывала в Индии для проведения рекламных кампаний. На рекламу с участием известной теннисистки повелось немало людей. А вот строительство жилого комплекса всё не начиналось, хотя в 2016 году счастливые жильцы уже должны были заселиться в свои квартиры.
По инициативе одной из пострадавших в Индии возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, а в числе обвиняемых фигурировало имя Марии Шараповой. Сама Шарапова воздержалась от комментариев, возможно, она просто доверила разбирательство своим юристам.
Лидия Федосеева-Шукшина
Лидия Федосеева-Шукшина. / Фото: www.woman.ru
Известная актриса после съемок в рекламе оздоровительного витаминного комплекса категорически отказывается от участия в любых рекламных кампаниях. Причина кроется в том, что рекламируемые Лидией Федосеевой-Шукшиной витамины привели к гибели покупательницы из Москвы. Естественно, что принимая предложение о съемках, актриса даже представить себе не могла, насколько вредными окажутся «безобидные» витамины.
Елена Проклова
Елена Проклова. / Фото: www.fotkaew.ru
К этой актрисе многие относятся с уважением и любовью, а потому считают: рекламируемая ею косметика может действительно стать панацеей чуть ли не от всех бед. Ведь сама актриса выглядит действительно моложе своих лет.
Елена Проклова, рекламируя известную на сегодня косметическую компанию, своим участием сразу же повышала доверие к данной фирме. На деле же оказывалось, что после бесплатной процедуры посетительниц обманным путём заставляли приобретать косметику данной фирмы на весьма солидную сумму. Отсутствие денег не могло быть препятствием, так как клиентки, поддавшись на уговоры, подписывали кредитные договоры.
Елена Проклова. / Фото: www.woman.ru
Несмотря на большое количество исков к данной косметической фирме, она существует и сегодня, а её сотрудники продолжают принуждать покупательниц к приобретению своей продукции.
Вахтанг Кикабидзе и Леонид Куравлёв
Вахтанг Кикабидзе и Леонид Куравлёв.
Оба актёра в свое время рекламировали «уникальные» браслеты из циркония. С экранов Вахтанг Кикабидзе и Леонид Куравлёв по очереди рассказывали зрителям, как браслеты помогли им избавиться от гипертонии. Однако на деле оказалось, что от лечебного якобы украшения нет никакой практический пользы, на артериальное давление он никак не влияет. Научные исследования в дальнейшем так и не смогли найти в цирконии никаких полезных свойств.
Лолита Милявская, Александр Цекало и Сергей Минаев
Кабаре-дуэт «Академия» и Сергей Минаев
Кабаре-дуэт «Академия» и Сергей Минаев в 1990-е годы активно рекламировали печально известную финансовую пирамиду «Хопёр-инвест». Создатели и владельцы компании были весьма активны. У них открывались филиалы практически во всех крупных российских городах, а перспектива получения немыслимых по тем временам доходов привлекала в «Хопёр-инвест» всё больше вкладчиков. В результате от действий организаторов пострадало несколько миллионов человек.
Наталья Фатеева
Наталья Фатеева. / Фото: www.mycdn.me
Актриса до сих пор стыдится своего участия в съемках рекламы центра «Храм судьбы». В этом заведении якобы снимали порчу и сглаз, предсказывали судьбу и сулили всяческие блага после обращения к «специалистам» центра. Наталья Фатеева сожалеет, что под давлением обстоятельств согласилась на участие в сомнительной рекламе, из-за которой могли пострадать люди, поверившие лично актрисе.
Лев Дуров
Лев Дуров. / Фото: www.peoples.ru
Известный актёр в своё время достаточно часто снимался в рекламе. Рассказывал он с экранов телевизоров зрителям о чудодейственной пищевой добавке, которая улучшает работу головного мозга. При этом актёр, всегда добросовестно относившийся к тому, что делает, попросил рекламодателей предоставить ему лично один курс для тестирования. Лев Дуров тогда отмечал: с начала использования стал меньше уставать.
Чуть позже заведующий лабораторией Института мозга человека Юрий Кропотов уточнял: на мозг нельзя воздействовать добавками. Даже если во время приёма препарата создается впечатление активизации работы головного мозга, то сразу после окончания приёма добавки оно исчезает.
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