Как ветхий плавучий дом 1970-х гг. постройки превратился в стильное убежище

Плавучие сообщества – не новая идея организации поселений, осваивающих водные просторы земного шара. Во многих странах на законодательном уровне разрешена жизнь на постоянной основе на воде, хотя без ограничений также не обходится. Увлеченная американская пара, например, чтобы обойти запрет на строительство и установку нового плавучего дома на озере Фонтана (Северная Каролина), пошла на хитрость.
Сара и Брэндон с нуля построили комфортный плавучий домик под названием Surf Shack (США). | Фото: autoevolution.com.
Увлечение минимализмом и более осознанным образом жизни практически всех энтузиастов этой философии рано или поздно приводит к выбору – бросить все, и пойти за своей мечтой или оставаться диванным экспертом, работая в офисе и живя в пределах больших городов. По первому пути пошла американская пара из Северной Каролины, которая решила кардинально поменять свою жизнь, забыв о вечной городской суете и работе в офисе с 8-00 до 17-00.
На озере Фонтана официально существует плавучее сообщество, которому запрещено разрастаться (Северная Каролина).
Рассматривая различные варианты приобретения, а может и строительства крошечного дома, который бы стал спасением от постоянных выплат процентов по ипотеке или поисков немалых средств для арендной платы, пара влюбленных Сара и Брэндон наткнулись на плавучее сообщество озера Фонтана, расположенного на береговой линии Национального парка Great Smoky Mountains в Северной Каролине. Загоревшись идеей стать владельцами плавучего дома, им ничего не оставалось делать, как подыскивать подходящий вариант. Но сделать это оказалось не так просто, как энтузиастам думалось вначале их пути к новому образу жизни.
В таком виде молодым людям достался плавучий дом.
Интерьер старого домика, который решили демонтировать. | Фото: homecrux.com.
Примечательно: Несмотря на то, что во многих штатах разрешено проживание на воде, любой член плавучего сообщества должен выполнять все нормы и правила, связанные с такой организацией поселений. Для жизни на озере Фонтана также имеются свои нормативные документы и главные из них гласят, что плавучее сообщество не может разрастаться, а это значит, что новый дом появиться на озере никак не может.
Дуэт решил строить дом с нуля.
Все строительные и отделочные работы пара делала самостоятельно.
Только лишь счастливый случай помог дуэту приблизиться к своей мечте. В 2021 году молодые люди увидели объявление о продаже старенького плавучего домика 1970-х гг. постройки и прилагающегося к нему места швартовки. Они недолго думая отдали владельцу запрашиваемую сумму даже несмотря на то, что необычное убежище было совсем ветхим и непригодным для жизни. Они понимали, что наличие развалюхи открывало потрясающие возможности для дальнейших преобразований, правда, из-за этого им пришлось начинать строительство с нуля.
Теперь в плавучем Surf Shack можно жить круглый год. | Фото: thetinyhouse.net.
Имея право собственности на плавучую платформу и на небольшую швартовочную пристань, можно было делать все, что запланировано, не нарушая первоначальных габаритов жилища, конечно же. После демонтажа имеющейся конструкции домика начался долгий процесс проектирования и строительства, ведь энтузиасты решили, что все они будут делать самостоятельно. Это позволило не только сэкономить на оплате труда подрядчикам и другим специалистам, но и сделать все так, как хочется им.
С помощью тросов Surf Shack можно установить хоть на середине озера.
Стоит отметить, что работа усложнялась расположением понтонной платформы, которую никак нельзя было вытащить на сушу. По этой причине вывоз демонтированных обломков и всякого хлама, а также доставка необходимого материала на плавучую основу доставляло немало проблем и забирало неоправданно много времени. Тем не менее Сара и Брэндон не отказались от идеи построить современный крошечный дом, в котором было бы удобно жить, работать и отдыхать.
Отрытые палубы увеличивают полезную площадь Surf Shack. | фото: dailystar.co.uk.
Учитывая специфику дома, неудивительно, что были выбраны облегченные материалы, такие как дерево, которое имеет более легкий вес, чем железобетонные конструкции. При этом древесина является экологически чистым и теплым материалом с привлекательной фактурой, не требующей дополнительной отделки. В качестве утеплителя также использовали натуральные материалы, чтобы их миниатюрный домик, площадь которого составляет всего 21 кв. м, получился и энергоэффективным. Основательное утепление понадобилось еще и по той причине, что над водой всегда сыро и дуют сильные ветры, которую могут доставить массу неприятностей, и сквозняки являются лишь меньшим из зол.
Такой была гостиная в старом доме. | Фото: thetinyhouse.net.
Зона гостиной в перестроенном Surf Shack.
Если говорить о планировке, то в их доме есть небольшая гостиная с оригинальным диваном, установленным прямо у стеклянной двери. Его молодые люди сделали с использованием элементов старой кованой кровати, что придает ему утонченность и задает стиль всему интерьеру.
Стильная кухня-столовая в новом плавучем доме. | Фото: youtube.com.
Рядом находится прекрасно оборудованный кухонный уголок с вместительными напольными тумбами, газовой варочной панелью и духовым шкафом, двухсекционной мойкой, двухкамерным холодильником и длинной полкой, не загромождающей вертикальное пространство. Обеденная зона же находится в центре открытого пространства. Она является многофункциональной, поскольку совмещена с кухонным островом.
Главная спальня Surf Shack. | Фото: ©KeepingAfloatWiththeJonese.
Для гостей Surf Shack предусмотрена двухъярусная кровать. | Фото: youtube.com.
Энтузиасты решили, что в их доме на воде должно быть две спальни, одна из которых сможет приютить парочку друзей. Еще двое могут провести ночь в гостиной на раскладывающемся диване, а в хорошую погоду даже на открытой палубе, где проходит вся жизнь энтузиастов.
Палубы Surf Shack стали идеальным местом для отдыха и работы. | Фото: homecrux.com.
Имея три палубы, неудивительно, что дуэт предпочитает находиться на свежем воздухе. На самой большой – обустроена обеденная зона и площадка для барбекю с садовыми креслами, где можно и загорать в дневное время, и наслаждаться живым огнем вечером. Под навесом молодые люди могут работать, отдыхать или спать в гамаках, наслаждаясь прохладой в особо жаркие дни.
Благоустроенная ванная комната порадует современным интерьером и удобствами.
Крошечные габариты плавучего домика не стали помехой и для обустройства ванной комнаты, которая хоть путь не может похвастаться простором и отдельно стоящей ванной, зато обеспечит вполне достойные условия для принятия гигиенических процедур. В ней нашлось место и для установки стиральной машины с функцией сушки.
Домашний любимец прекрасно себя чувствует на палубах и в доме. | фото: dailystar.co.uk.
Кстати сказать, стиральная машина является самым мощным потребителем энергии, которую обеспечивает топливный генератор. Остальное же электричество вырабатывают солнечные панели, установленные на крыше домика. Кухонная плита и система горячего водоснабжения работают на баллонном газе-пропане. Отапливают жилище с помощью дровяного камина.
Вода для бытовых нужд (стирка, мытье, туалет) поступает из городской сети, подтянутой к пристаням, где установлены плавучие дома. Питьевая же вода подается из глубин озера, фильтруется с помощью установки Berkey. А вот сточные воды попадают в септик, который каждую неделю опорожняется специальными службами всего за 5 долларов. За подачу воды и стоянку также взимается плата, но она более чем доступна, а это значит, что влюбленные не прогадали, когда решили построить плавучий дом и перебраться жить на озеро.
Плавучий дом Surf Shack позволяет экономить на коммунальных платежах. Фото: | ©KeepingAfloatWiththeJonese.
Авторы Novate.ru хотели бы отметить, что покупка, строительство и полное обустройство домика, который Сара и Брэндон назвали Surf Shack, обошлись в 50 тыс. дол, но это небольшая плата за спокойную и комфортную жизнь на лоне природы. Как утверждают энтузиасты, до того, как они поселились среди озера, они ежемесячно платили 2,5 тыс. дол. за аренду жилья. Теперь эти же 2,5 тысячи они тратят на коммунальные услуги только за весь год проживания.
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