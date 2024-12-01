Как ветхий плавучий дом 1970-х гг. постройки превратился в стильное убежище

Сара и Брэндон с нуля построили комфортный плавучий домик под названием Surf Shack (США). | Фото: autoevolution.com.

На озере Фонтана официально существует плавучее сообщество, которому запрещено разрастаться (Северная Каролина).

В таком виде молодым людям достался плавучий дом.

Интерьер старого домика, который решили демонтировать. | Фото: homecrux.com.

Дуэт решил строить дом с нуля.

Все строительные и отделочные работы пара делала самостоятельно.

Теперь в плавучем Surf Shack можно жить круглый год. | Фото: thetinyhouse.net.

С помощью тросов Surf Shack можно установить хоть на середине озера.

Отрытые палубы увеличивают полезную площадь Surf Shack. | фото: dailystar.co.uk.

Такой была гостиная в старом доме. | Фото: thetinyhouse.net.

Зона гостиной в перестроенном Surf Shack.

Стильная кухня-столовая в новом плавучем доме. | Фото: youtube.com.

Главная спальня Surf Shack. | Фото: ©KeepingAfloatWiththeJonese.

Для гостей Surf Shack предусмотрена двухъярусная кровать. | Фото: youtube.com.

Палубы Surf Shack стали идеальным местом для отдыха и работы. | Фото: homecrux.com.

Благоустроенная ванная комната порадует современным интерьером и удобствами.

Домашний любимец прекрасно себя чувствует на палубах и в доме. | фото: dailystar.co.uk.

Плавучий дом Surf Shack позволяет экономить на коммунальных платежах. Фото: | ©KeepingAfloatWiththeJonese.