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15 неприятных последствий алкогольного опьянения

Алкоголь, как известно, негативно влияет на организм человека: меняется отношение к окружающей действительности, замедляется восприятие объективной реальности, нарушаются функции внутренних органов. Последствия опьянения зависят от количества и качества выпитого спиртного, но в любом случае их невозможно полностью исключить. Вот 15 неприятных причин, почему себя следует оградить от такой пагубной привычки.

15 неприятных последствий алкогольного опьянения

15. Ужасный секс


15 неприятных последствий алкогольного опьянения

Алкоголь по-разному влияет на мужчин и женщин, что обусловлено особенностями физиологии. Представители сильного пола, часто употребляющие спиртные напитки, нередко сталкиваются с таким недугом, как эректильная дисфункция. Женщины же испытывают трудности с зачатием.

14. Набор веса


15 неприятных последствий алкогольного опьянения

Алкоголь сам по себе довольно калориен, но он еще и замедляет обмен веществ. Да и пьют его с закуской, тем более что в состоянии опьянения человек склонен переедать.

13. Потеря мышц


15 неприятных последствий алкогольного опьянения

Алкоголь отрицательно воздействует на ткани мышц. Во-первых, он затрудняет процесс синтеза белков, необходимых для роста мышц. Во-вторых, приводит к мышечной слабости и атрофии.

12. Холестерин


15 неприятных последствий алкогольного опьянения

Польза спиртных напитков для сосудов – миф. Да, алкоголь способен выводить холестерин, но при проникновении в кровоток этанол начинает разрушительно воздействовать на сосудистые стенки, активируя процессы образования и развития атеросклеротических отложений.

11. Проблемы с уровнем сахара в крови


15 неприятных последствий алкогольного опьянения

Алкоголь вызывает гипогликемию. Высокий сахар в крови и алкоголь несовместимы! Даже те, кто не страдает сахарным диабетом, испытывают в алкогольном опьянении головные боли, головокружение, нарушение концентрации внимания и многое другое.

10. Несчастная печень


15 неприятных последствий алкогольного опьянения

Регулярное распитие алкогольных напитков приводит к поражению печени. Регулярные дозы алкоголя приводят к тому, что печень вырабатывает все меньше ферментов, и токсины постепенно отравляют организм. Если вовремя не отказаться от пагубного пристрастия, то может развиться цирроз печени и рак.

9. Фактор риска многих заболеваний


15 неприятных последствий алкогольного опьянения

Частое употребление больших доз алкоголя повышает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, рака ротовой полости, печени, молочных желез, толстой кишки и прямой кишки.

8. Нарушение сна


15 неприятных последствий алкогольного опьянения

Сон алкоголика чуток и краток…Спиртные напитки отравляют организм, нарушаю функции нервной системы. В состоянии опьянения человек не может погрузиться в глубокий сон, мучается от бессонницы.

7. Меньше счастья


15 неприятных последствий алкогольного опьянения

Алкоголь влияет на уровень серотонина – гормона счастья. Исследования показали, что уровень серотонина у алкоголиков такой же, как и у людей, страдающих депрессией.

6. Депрессия


15 неприятных последствий алкогольного опьянения

Если вы считаете, что побороть меланхолию можно с помощью алкоголя, то вы ошибаетесь. Скорее всего, выпивка угнетает вас и является причиной депрессии.

5. Стресс


15 неприятных последствий алкогольного опьянения

Многие пытаются с помощью спиртных напитков расслабиться после сложного дня. Но, как уже говорилось ранее, алкоголь понижает уровень серотонина. Более того, он повышает уровень кортизола – гормона стресса.

4. Ухудшение памяти


15 неприятных последствий алкогольного опьянения

Регулярное употребление алкоголя приводит к ухудшению памяти. Даже при разовом употреблении горячительные напитки способны серьезно нарушить работу мозга и привести к провалам в памяти.

3. Ослабление иммунитета


15 неприятных последствий алкогольного опьянения

Алкоголь влияет на иммунитет неблагоприятным образом. Организм становится более восприимчивым к вирусам и бактериям. Исследования показали, что алкоголь в больших количествах лишает организм питательных веществ, необходимых для создания белых кровяных клеток, а это значит, что инфекциям становится проще попасть в ваше тело.

2. Заболевания зубов и десен


15 неприятных последствий алкогольного опьянения

Алкоголь приводит к обезвоживанию организма, а дефицит воды препятствует выработке слюны, защищающей ротовую полость от инфекций и бактерий. Поэтому зубы и десны подвержены негативному воздействию алкоголя.

1. Легкомыслие


15 неприятных последствий алкогольного опьянения

«Под градусом» меняется восприятие происходящего, происходит резкая смена настроений. В состоянии алкогольного опьянения люди способны на такие поступки, за которые им потом стыдно. Все же повеселиться от души можно и без горячительных напитков…

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