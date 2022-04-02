15 неприятных последствий алкогольного опьянения

Алкоголь, как известно, негативно влияет на организм человека: меняется отношение к окружающей действительности, замедляется восприятие объективной реальности, нарушаются функции внутренних органов. Последствия опьянения зависят от количества и качества выпитого спиртного, но в любом случае их невозможно полностью исключить. Вот 15 неприятных причин, почему себя следует оградить от такой пагубной привычки.
15. Ужасный секс
Алкоголь по-разному влияет на мужчин и женщин, что обусловлено особенностями физиологии. Представители сильного пола, часто употребляющие спиртные напитки, нередко сталкиваются с таким недугом, как эректильная дисфункция. Женщины же испытывают трудности с зачатием.
14. Набор веса
Алкоголь сам по себе довольно калориен, но он еще и замедляет обмен веществ. Да и пьют его с закуской, тем более что в состоянии опьянения человек склонен переедать.
13. Потеря мышц
Алкоголь отрицательно воздействует на ткани мышц. Во-первых, он затрудняет процесс синтеза белков, необходимых для роста мышц. Во-вторых, приводит к мышечной слабости и атрофии.
12. Холестерин
Польза спиртных напитков для сосудов – миф. Да, алкоголь способен выводить холестерин, но при проникновении в кровоток этанол начинает разрушительно воздействовать на сосудистые стенки, активируя процессы образования и развития атеросклеротических отложений.
11. Проблемы с уровнем сахара в крови
Алкоголь вызывает гипогликемию. Высокий сахар в крови и алкоголь несовместимы! Даже те, кто не страдает сахарным диабетом, испытывают в алкогольном опьянении головные боли, головокружение, нарушение концентрации внимания и многое другое.
10. Несчастная печень
Регулярное распитие алкогольных напитков приводит к поражению печени. Регулярные дозы алкоголя приводят к тому, что печень вырабатывает все меньше ферментов, и токсины постепенно отравляют организм. Если вовремя не отказаться от пагубного пристрастия, то может развиться цирроз печени и рак.
9. Фактор риска многих заболеваний
Частое употребление больших доз алкоголя повышает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, рака ротовой полости, печени, молочных желез, толстой кишки и прямой кишки.
8. Нарушение сна
Сон алкоголика чуток и краток…Спиртные напитки отравляют организм, нарушаю функции нервной системы. В состоянии опьянения человек не может погрузиться в глубокий сон, мучается от бессонницы.
7. Меньше счастья
Алкоголь влияет на уровень серотонина – гормона счастья. Исследования показали, что уровень серотонина у алкоголиков такой же, как и у людей, страдающих депрессией.
6. Депрессия
Если вы считаете, что побороть меланхолию можно с помощью алкоголя, то вы ошибаетесь. Скорее всего, выпивка угнетает вас и является причиной депрессии.
5. Стресс
Многие пытаются с помощью спиртных напитков расслабиться после сложного дня. Но, как уже говорилось ранее, алкоголь понижает уровень серотонина. Более того, он повышает уровень кортизола – гормона стресса.
4. Ухудшение памяти
Регулярное употребление алкоголя приводит к ухудшению памяти. Даже при разовом употреблении горячительные напитки способны серьезно нарушить работу мозга и привести к провалам в памяти.
3. Ослабление иммунитета
Алкоголь влияет на иммунитет неблагоприятным образом. Организм становится более восприимчивым к вирусам и бактериям. Исследования показали, что алкоголь в больших количествах лишает организм питательных веществ, необходимых для создания белых кровяных клеток, а это значит, что инфекциям становится проще попасть в ваше тело.
2. Заболевания зубов и десен
Алкоголь приводит к обезвоживанию организма, а дефицит воды препятствует выработке слюны, защищающей ротовую полость от инфекций и бактерий. Поэтому зубы и десны подвержены негативному воздействию алкоголя.
1. Легкомыслие
«Под градусом» меняется восприятие происходящего, происходит резкая смена настроений. В состоянии алкогольного опьянения люди способны на такие поступки, за которые им потом стыдно. Все же повеселиться от души можно и без горячительных напитков…
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