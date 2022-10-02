10 советов, что нельзя запрещать ребенку

Какие слова вы чаще говорите своему ребенку – «можно» или «нельзя»? Оба чрезвычайно важны для маленьких детей: «можно» прививает веру в собственные возможности и воспитывает доверие к окружающему миру, а «нельзя» устанавливает рамки дозволенного и дает ощущение безопасности. Поговорим о том, когда на самом деле нужно устанавливать строгие запреты, а когда можно разрешать малышу делать то, что ему хочется.



Конечно, воспитание детей не обходится без умеренного числа запретов, необходимых для физической и эмоциональной безопасности. Однако психологи утверждают, что можно выделить десять вещей, которые не стоит запрещать малышу.









Самостоятельно одеваться, есть и пить

Помогать родителям

Быть активным

Спать со светом

Пачкаться

Исследовать предметы

Смотреть мультфильмы

Оставлять еду на тарелке

Фантазировать