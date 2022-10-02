10 советов, что нельзя запрещать ребенку

Какие слова вы чаще говорите своему ребенку – «можно» или «нельзя»? Оба чрезвычайно важны для маленьких детей: «можно» прививает веру в собственные возможности и воспитывает доверие к окружающему миру, а «нельзя» устанавливает рамки дозволенного и дает ощущение безопасности. Поговорим о том, когда на самом деле нужно устанавливать строгие запреты, а когда можно разрешать малышу делать то, что ему хочется.
Конечно, воспитание детей не обходится без умеренного числа запретов, необходимых для физической и эмоциональной безопасности. Однако психологи утверждают, что можно выделить десять вещей, которые не стоит запрещать малышу.
Самостоятельно одеваться, есть и пить
Безусловно, вы сделаете это лучше, качественнее и быстрее ребенка, но навряд ли поможете его развитию. Детские специалисты вообще считают самостоятельное застегивание пуговиц и натягивание перчаток одними из лучших упражнений для совершенствования моторики пальцев, а значит, и для развития мозга.
Выделяйте больше времени на сборы, чтобы ребенок смог позавтракать или одеться сам – в своем темпе, не спеша и не суетясь. Безусловно, если вы боитесь опоздать, то можете сказать: «Уверена, ты сам справишься с одеждой, но нам нужно торопиться. Давай я помогу тебе сейчас, а вечером ты сам сможешь надеть пижаму». А умение пользоваться ложкой или кружкой пригодится в детском саду, если только вам не хочется до школы запихивать обед в воспитанного вами же «неумеху».
Помогать родителям
Как часто можно услышать от возмущенных мамочек: «Мой сын вообще ничего не хочет делать дома!» Но почему-то они забывают, как несколькими годами ранее оберегали его и дорогие предметы от взаимодействия: «Не трогай, а то разобьешь!», «Поставь на место, сломаешь!» Взрослые опасаются, что за малышом придется переделывать, но ведь ему необходимо чувствовать собственную значимость и нужность и слышать родительское одобрение. Просите (не требуйте) ребенка помогать вам в бытовых делах, разрешайте выполнять простые поручения и не забывайте благодарить за проделанную работу.
Быть активным
Когда малыш шумит, бегает, прыгает и дурачится, он на самом деле физически развивается и расслабляется, выплескивая накопившуюся энергию. Конечно, подобное поведение не приветствуется в общественных местах (поликлиника, магазин), однако дома можно разрешить ему побыть таким, какой он есть. Может быть, вам стоит присоединиться и подурачиться вместе с ним?
Некоторые мамы запрещают детям лазать по турникам, предпочитая тихую возню в песочнице. Да, им проще запретить, чем показать, как залезать и спускаться, контролировать свое тело. Разрешайте активные упражнения, подстраховывая в случае необходимости.
Спать со светом
Боязнь темноты – естественный страх для детей четырех-пяти лет, которые в этом возрасте отделяются психологически от мамы. Платой за подобную автономию является возникновение ночных кошмаров у ребенка, в которых быль тесно переплетена с вымыслом и фантазией. Неяркий ночник успокоит малыша, когда он проснется, и поможет убедиться, что вокруг нет страшных чудовищ. Правда, существует мнение, что свет нарушает естественное течение сна, поэтому вводите освещение как временную меру.
Пачкаться
Не бойтесь, что ребенок испачкается, взяв в руки кисть с красками или фломастеры. Приобретите специальные нетоксичные краски, расстелите на полу или столе клеенку, экипируйте малыша фартуком – пусть рисует.
Разрешайте также заниматься исследовательской деятельностью на прогулках. Пусть ребенок кувыркается в траве, меряет глубину лужи, подбрасывает вверх охапки осенних листьев, не переживая за испачканную одежду. В конце концов, у вас наверняка есть стиральная машина.
Исследовать предметы
Позвольте детям понять назначение и устройство самых разных предметов. Вы удивитесь, но многие специалисты по детскому развитию рекомендуют говорить малышу: «Трогай вещи. Сжимай, перекладывай из одной руки в другую, тяни, раскрывай, стучи, мни и рви!» Эксклюзивная игрушка порой менее привлекательна для ребенка, чем кипа старых газет или коробка с пуговицами. Если вы боитесь за дорогую посуду или ценную безделушку, уберите ее подальше от цепких и пытливых ручек. Или же попробуйте рассмотреть ее вместе, объяснив, почему эта вещь вам так дорога и что лучше найти другой предмет для игр.
Смотреть мультфильмы
Да, качество современных мультфильмов порой не выдерживает никакой критики, да и развивающие передачи не так полезны, как принято считать. Однако нынешним детям важно быть в курсе популярных мультиков, чтобы обсуждать их со сверстниками. Подберите те передачи и анимацию, которые вам кажутся полезными. Обязательно смотрите их вместе с малышом, обсуждайте спорные моменты и приводите примеры приемлемого поведения.
Оставлять еду на тарелке
Не заставляйте ребенка оставлять на столе чистые тарелки. Прием пищи обязан быть удовольствием, а не средневековой пыткой. Во-первых, о размере порции и количестве блюд всегда можно поспорить. Да и диетологи обеспокоены стремительно растущим числом маленьких толстяков. Во-вторых, не отвлекайте детей мультиками, впихивая хитростью как можно больше ложек полезной каши. Настоящая польза появится, когда ребенок почувствует вкус еды, станет жевать не спеша, будет считать обед приятным ритуалом.
Фантазировать
Вымысел – естественное для детей переплетение фантазии и реальности. Помогите ребенку отличать фантазию от преднамеренного обмана. Расскажите, что его история очень похожа на сказку, попросите придумать еще что-нибудь подобное. Постарайтесь проявлять неподдельный интерес к его фантазиям, поощряя тем самым развитие творческой личности.
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