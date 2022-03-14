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На грани вымысла и реальности: Сюрреалистические фотоманипуляции с захватывающими сюжетами


Удивительные фотоманипуляции. Автор: Even Liu.

Удивительные фотоманипуляции. Автор: Even Liu.

Китайский фотохудожник Ивен Лю (Even Liu) вдохновлённый мифами, легендами и окружающим миром создаёт захватывающие фотоманипуляции. Сюжеты его сюрреалистических работ местами мрачные и таинственные, но в то же время в них всё ещё теплится свет и надежда. Кто-то скажет, что они грустные, а кто-то добавит то, что возможно – все они как та самая сказка со счастливым концом, полная чудес и волшебства...

Материнский инстинкт. Автор: Even Liu.

Материнский инстинкт. Автор: Even Liu.

 
На дно. Автор: Even Liu.

На дно. Автор: Even Liu.

 
Алые паруса. Автор: Even Liu.

Алые паруса. Автор: Even Liu.

 
Старый рояль. Автор: Even Liu.

Старый рояль. Автор: Even Liu.

 
Стеклянный шар. Автор: Even Liu.

Стеклянный шар. Автор: Even Liu.

 
Вызов. Автор: Even Liu.

Вызов. Автор: Even Liu.

 
Весточка. Автор: Even Liu.

Весточка. Автор: Even Liu.

 
Созвездие. Автор: Even Liu.

Созвездие. Автор: Even Liu.

 
Лайнер. Автор: Even Liu.

Лайнер. Автор: Even Liu.

 
Луна. Автор: Even Liu.

Луна. Автор: Even Liu.

 
Аромат цветов. Автор: Even Liu.

Аромат цветов. Автор: Even Liu.

 
Побережье. Автор: Even Liu.

Побережье. Автор: Even Liu.

 
Полёт фантазии. Автор: Even Liu.

Полёт фантазии. Автор: Even Liu.

 
Бумажный кораблик. Автор: Even Liu.

Бумажный кораблик. Автор: Even Liu.

 
Наводнение. Автор: Even Liu.

Наводнение. Автор: Even Liu.

 

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На грани вымысла и реальности: Сюрреалистические фотоманипуляции с захватывающими сюжетами

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На грани вымысла и реальности: Сюрреалистические фотоманипуляции с захватывающими сюжетамиПодписаться на мой Instagram
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