На грани вымысла и реальности: Сюрреалистические фотоманипуляции с захватывающими сюжетами

Удивительные фотоманипуляции. Автор: Even Liu.
Китайский фотохудожник Ивен Лю (Even Liu) вдохновлённый мифами, легендами и окружающим миром создаёт захватывающие фотоманипуляции. Сюжеты его сюрреалистических работ местами мрачные и таинственные, но в то же время в них всё ещё теплится свет и надежда. Кто-то скажет, что они грустные, а кто-то добавит то, что возможно – все они как та самая сказка со счастливым концом, полная чудес и волшебства...
Материнский инстинкт. Автор: Even Liu.
На дно. Автор: Even Liu.
Алые паруса. Автор: Even Liu.
Старый рояль. Автор: Even Liu.
Стеклянный шар. Автор: Even Liu.
Вызов. Автор: Even Liu.
Весточка. Автор: Even Liu.
Созвездие. Автор: Even Liu.
Лайнер. Автор: Even Liu.
Луна. Автор: Even Liu.
Аромат цветов. Автор: Even Liu.
Побережье. Автор: Even Liu.
Полёт фантазии. Автор: Even Liu.
Бумажный кораблик. Автор: Even Liu.
Наводнение. Автор: Even Liu.
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