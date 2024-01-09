9 необычных советов, которые помогут в быту

Ведение домашнего быта — непростая задача для каждой хозяюшки. Требуется грамотная организация и планирование домашних дел. Для того чтобы немного облегчить этот процесс, мы советуем воспользоваться нашими советами.







Они проверены временем и опытными хозяюшками, которые уже много лет ведут домашнее хозяйство. Применяя эти советы на практике, вы и сами заметите, что с многие бытовыми заботами стало справляться гораздо легче и быстрее.



1. Отмываем нагар с решетки плиты

2. Вспоминаем бабушкин метод и достаём крахмал

3. Чашки вновь станут белоснежными

4. Чистим ковёр лучше, чем в химчистке

5. Моль больше вас не побеспокоит

6. Фольга для чистки смесителя

7. Губку для мытья посуды следует хранить в морозилке

8. Минералку заливаем в утюг

9. Льём заварку на окна

Нашатырь легко справится с нагаромКаждая хозяюшка знает, как сложно порой бывает отмыть нагар. Особенно когда речь идёт о решетки от газовой плиты. На ней остаётся практически все: от капельки жира до нагара от сковородок. И справиться с этими загрязнениями очень непросто. Осложняет задачу тот факт, что решетка не помещается в кухонную раковину. Тут то и пригодятся наши хитрости.Вам поможет обычный нашатырь. Как следует промочите им ватный диск и хорошенько натрите решетку. После чего оберните с двух сторон пакетами и оставьте на ночь. С утра хорошенько промойте тёплой водой в ванне. Весь нагар сойдёт. Просто и легко.Учимся крахмалить рубашкиБелоснежные рубашки — это всегда красиво. И каждая хозяюшка знает, как сложно держать их идеально выглаженными долгое время. Но тут на помощь придёт бабушкин способ. Еще в советские времена хозяюшки знали, как сэкономить селе время и не гладить рубашки мужа каждый день. Для этого они их крахмалили. Сегодня мало кто помнит об этом способе. И очень зря. Ведь накрахмаленная рубашка дольше остаётся выглаженной и белоснежной.Для того чтобы применить бабушкин метод, нам потребуется стволовая ложка крахмала на стакан холодной воды. Тщательно размещайте полученный раствор и залейте его в пульверизатор. Перед глажкой обработайте ткань раствором. Вы заметите, что гладить стало намного легче. А рубашка дольше сохранит презентабельный вид.Кефир вернёт белизну вашим чашкамВсе мы знаем, как быстро на чашках образуется налёт от кофе или чая. В повседневной суете не всегда есть возможность его отмыть. И в итоге любимый сервиз может быть испорчен теинам налетом. Но мы знаем, как легко и быстро с ним справится.Все, что вам нужно, наверняка найдётся в вашем холодильнике. Речь идёт об обычном кефире. Просто налейте его до краев чашек и оставьте на полчаса. А после вымойте чашки, как обычно. Вы удивитесь, но темный налёт исчезнет без следа.Крахмал вместо химчисткиКовровые покрытия требуют тщательного ухода. Особенно это касается ковров с длинным ворсом. Простого пылесоса может быть недостаточно, чтобы удалить частички жира и грязи, которые остаются у самого основания ворса. И если дорогостоящая химчистка вам не подходит, то у нас есть намного более бюджетный вариант решения проблемы.Вам поможет обычный крахмал. Просто распределите его по всей поверхности ковра и оставьте на пару часов. После чего пропылесосьте его. Крахмал соберёт и вытолкнет на поверхность все маленькие частички грязи. После такой процедуры ковёр станет как новый. А также крахмал избавит его от неприятного запаха.Мыло отпугнёт мольМы зачастую уверены, что нас не коснётся та или иная проблема. Так происходит и с молью. Вы можете даже не заметить, как принесёте ее с улицы. А она способна основательно подпортить ваш гардероб. Особенно в зимнее время года, когда мы достаём шубы, пальто и шерстяные вещи.Чтобы исключить любую возможность вреда ваших вещей, нужно лишь мыло. Разложите его по карманам одежды. Такое действие навсегда избавит вас от моли. Лучше всего использовать хозяйственное или дегтярное мыло, но и обычное ароматное тоже подойдёт. Запах отпугнёт насекомых и сохранит ваши вещи в целости.Шарик фольги отлично устранит известковый налётИзвестковый налёт и ржавчина на смесителе в ванной — постоянная проблема для хозяюшек. Можно, конечно, скупить половину хозяйственного магазина, чтобы с ней справиться. Но это вовсе не обязательно. Ведь есть способ куда более бюджетный и эффективный.Вам потребуется обычная фольга, которая наверняка найдётся у вас на кухне. Скатайте из неё шарик и хорошенько натрите им смеситель. Такой метод позволит не только убрать известковый налёт и придать блеск, но и избавится от ржавчины.Губка избавит морозилку от неприятного запахаМорозильная камера часто выручает нас. Многие хозяюшки заполоняют ее домашними полуфабрикатами. Но время от времени там появляются неприятные запахи.С посторонними запахи помогут справиться обычные губки для мытья посуды. В следующий раз, открывая упаковку губок, отправьте по одной на каждую полку морозильной камеры. Неприятный запах исчезнет и больше вас не побеспокоит. Так как поролон отлично впитывает их. Следует только не забывать менять губки на новые раз в пару недель.Минералка продлит срок службы утюгаУтюг — первый помощник любой хозяюшки. Выглаженные вещи всегда выглядят опрятно и нарядно. Но мало кто помнит, что и за самим утюгом следует правильно ухаживать. Нагар появляется не только на внешней стороне утюга, но и на внутренней. Для того чтобы его удалить и не допустить поломки своего помощника, воспользуйтесь нашим советом.В отсек для воды налейте минеральную газированную воду. Нагрейте утюг. И прогладьте ненужную ткань с эффектом отпаривания. Соль поможет очистить утюг от нагара, и вся грязь выйдет через пар. Благодаря такому действию ваш утюг прослужили вам ещё долгое время.Заварка поможет окнам сверкатьМытьё окон — долгий процесс. Зачастую он занимает у хозяюшек половину дня. И множество специализированной бытовой химии. А ведь все можно сделать гораздо быстрее и с подручными средствами.Вам понадобится лишь заварка от чайных пакетиков. Можно пропитать ею тряпочку из микрофибры и протереть окна. А можно их мыть прямо самим чайным пакетиком. Любой из этих вариантов позволит вам быстро и без разводов отмыть окна. А также сэкономить на специальных средствах. К слову, заварка также отлично подходит для мытья зеркал и любых стеклянных поверхностей.