8 «безобидных» привычек, которые гарантировано приводят к лишним кило и сантиметрам на талии

8 привычек, приводящих к лишнему весу.
Вернуться домой после напряжённого дня, «приговорить» ужин, потому ещё один и заснуть на диване перед телевизором. А как выглядит ваш типичный вечер? Возможно, именно милые и безобидные вечерние привычки – истинная причина, почему лишние кг ну никак не хотят уходить. Присмотритесь: узнаёте себя в этой «восьмерке»?
Следуя логике старой мудрости, мы – не только то, что едим, но и как проводим свой день. Мелкие привычки формируют образ жизни, а уж он неизменно оставляет отпечаток на здоровье и внешности. Заметили, что слегка (а может и существенно) «округлились» в последнее время, и даже лист салата на ужин не меняет ситуацию к лучшему? Тогда, быть может, пора пересмотреть свою вечернюю рутину. И постараться поменять привычки из этого списка на их здоровые противоположности.
1. Ужин – ваш главный приём пищи в течение дня
Ужин или завтрак?
Кружка кофе на завтрак, порция вполне здорового салата в обед и тарелка картошки с сытным мясом на ужин – звучит знакомо? Увы, при всей привлекательности этой схемы, как раз такой режим питания – билет за лишними килограммами. Но решение есть: сделать завтрак «ударной дозой» калорий. Эффективность подтвердили учёные из университета Тель-Авива. Согласно их исследованиям, женщины с ожирением, которые поменяли схему питания и стали есть по 700 ккал утром (500 на обед и 200 на ужин) за 12 недель эксперимента скинули вдвое большее количество кг и см, чем их «коллеги» с обратной программой (200 ккал на завтрак, 500 в обед и 700 на ужин). Выводы напрашиваются.
2. Вы не чистите зубы после ужина
Элементарный способ отучить себя «кусотничать» по вечерам.
Пусть не сразу, но через полчаса-час после приёма пищи почистить зубы не помешает. Причина проста: с ощущением мятной пасты во рту вам, скорее всего, не захочется потянуться за перекусом и вкусняшками. Что точно позитивно отразиться на фигуре.
3. Вы любите вздремнуть на диване сразу после ужина
Отдых – это хорошо, но не сразу после ужина.
Конечно, посмотреть интересный фильм или любимый сериал на мягком диване – простое удовольствие, от которого сложно отказаться. Но можно внести в эту схему небольшую поправку: сразу после ужина отправиться на прогулку, хотя бы минут на 15-20. А потом можно и ещё одну серию осилить. Движение заставит тело активнее сжигать калории, в то время как отдых на диване после еды делает обратное.
4. Вы ужинаете не за столом
Вот уж от чего сложно отказаться.
А на диване перед телевизором. Совместить сразу две приятности и сэкономить драгоценные минуты звучит слишком соблазнительно. Но будьте осторожны: если во время еды наш мозг отвлекается на что-то другое (новости, поиски убийцы или любовные перипетии в сериале), то чувство насыщения приходит куда позже. А в итоге будет съедено гораздо больше, чем вам действительно нужно. Что было подтверждено многочисленными исследованиями.
5. Вы проверяете деловую почту и решаете рабочие вопросы вечером
Не приносите работу домой.
Что, а разве можно по-другому? Но если серьёзно, то решение рабочих нюансов заставляет нас нервничать. Стресс – это усиленная выработка гормона кортизола. А кортизол заставляет тело накапливать жир «про запас» и «на чёрный день». А ещё рабочие волнения так и подбивают закусить их шоколадкой. Так что правило «вечер без работы» – лучшее, что вы можете сделать для своего организма. С любой стороны.
6. Бутылочка пива или пара бокалов сухого красного перед сном
Алкоголь – это «пустые» калории.
У всех свои способы расслабиться после напряженного дня на работе. Но алкоголь – один из самых калорийных из них. Такому количеству сахара позавидует любая шоколадка. Может, отложить до пятницы?
7. Вы мало спите
Между количеством сна и весом есть связь.
Все знают, что плохой сон и его недостаток способен здорово подпортить настроение и нервы. Но, как показывают исследования, опубликованные в научном журнале European Journal of Clinical Nutrition, нехватка отдыха негативно сказывается и на объёме талии. Учёные доказали, что испытуемые, которые спали меньше 6 часов в сутки, на следующий день употребляли примерно на 400 ккал больше, чем обычно. За неделю прилично «набегает», не так ли?
8. Вы любите посидеть за компьютером или со смартфоном перед сном
Хотя бы позаботьтесь о «ночном режиме».
Этот пункт прямейшим образом связан с предыдущим. Дело в том, что излучение синего диапазона, типичное для экранов нашей техники, подавляет выработку гормона мелатонина. Того самого, который заставляет нас сладко зевать и готовит организм ко сну. Говоря проще, излучение от экранов заставляет тело думать, что сейчас день, а совсем не вечер. В итоге фаза сна отодвигается, мы спим меньше и привет, мешки под глазами и лишние кило. Как избежать этого? Отказаться от гаджетов за час до сна и перевести их в «ночной» режим.
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