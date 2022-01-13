8 «безобидных» привычек, которые гарантировано приводят к лишним кило и сантиметрам на талии

8 привычек, приводящих к лишнему весу.

1. Ужин – ваш главный приём пищи в течение дня

Ужин или завтрак?

2. Вы не чистите зубы после ужина

Элементарный способ отучить себя «кусотничать» по вечерам.

3. Вы любите вздремнуть на диване сразу после ужина

Отдых – это хорошо, но не сразу после ужина.

4. Вы ужинаете не за столом

Вот уж от чего сложно отказаться.

5. Вы проверяете деловую почту и решаете рабочие вопросы вечером

Не приносите работу домой.

6. Бутылочка пива или пара бокалов сухого красного перед сном

Алкоголь – это «пустые» калории.

7. Вы мало спите

Между количеством сна и весом есть связь.

8. Вы любите посидеть за компьютером или со смартфоном перед сном

Хотя бы позаботьтесь о «ночном режиме».