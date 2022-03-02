Один незамысловатый ингредиент, с которым омлет будет в два раза пышнее без всякой соды

«Секретный» ингредиент для пышного и красивого омлета.
Утро должно быть добрым, а завтрак – полезным. Неудивительно, что столько людей совмещают приятное с полезным и начинают утро с омлета. Протеиновый заряд бодрости и отсутствие голода до обеда обеспечены. Вот только даже простой омлет у многих ценителей получается через раз. А всё потому, что они не знают о секретном ингредиенте!
В омлет можно добавить всё. Но что толку, если он развалится?
В омлет можно добавить всё, что душе угодно: грибы, сыр, зелёный горошек, да хоть филе лосося! Но все эти кулинарные ухищрения будут напрасны, если завтрак развалится на мелкие кусочки прямо на горячей сковородке. Потому что о единственном ингредиенте, который действительно стоит добавить, подавляющее большинство просто не знает.
С содой легко переборщить.
Чтобы омлет получился пышным, держал форму и не разваливался, многие хозяйки добавляют к яйцам немного соды. А зря: стоит лишь слегка переборщить, и завтрак будет безжалостно горчить. Вместо соды для пышности лучше добавить…минералку!
Пузырьки «минералки» обеспечат омлету лёгкость и воздушность.
Да, именно, газированная вода придаст омлету объём и лёгкость. При этом никак не повлияв на вкус и не «забив» блюдо. Всё благодаря пузырькам воздуха, которые испаряются при нагревании и тем самым активно «приподнимают» белок.
Немного минералки – большая разница.
На любой стандартный рецепт хватит буквально 1 столовой ложки минералки. Маленькое дополнение – большая разница.
Приятного аппетита.
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