Один незамысловатый ингредиент, с которым омлет будет в два раза пышнее без всякой соды

«Секретный» ингредиент для пышного и красивого омлета.

В омлет можно добавить всё. Но что толку, если он развалится?

С содой легко переборщить.

Пузырьки «минералки» обеспечат омлету лёгкость и воздушность.

Немного минералки – большая разница.