Для чего используют гвозди при подкормке замиокулькаса

Для приготовления эффективных удобрений, которые помогут растениям активно расти и развиваться, сделают их листочки сочными и блестящими, а корневую систему крепкой и здоровой, можно использовать самые неожиданные вещи, например, обычные гвозди.







Все что нужно для приготовления удобрения — 15-20 ржавых гвоздей.

Необходимо использовать именно ржавые гвозди, так как ржавчина представляет собой соединение железа.

Железо, в свою очередь, просто необходимо для каждого растения. Залейте гвозди водой и оставьте на несколько часов. Далее используйте воду для полива растений под корень.







Что даст «железная» подкормка:

подкормки с железом помогают предотвратить или устранить хлороз (железистую недостаточность) для всех видов растений.корни будут лучше поглощать питательные вещества;улучшатся обменные процессы, листья станут более упругими и сочными;начнет активно развиваться корневая система, что приведет к увеличению и зеленой массы.Для поддержания растений в хорошем состоянии вносите данное удобрение 1 раз в месяц.