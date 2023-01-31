8 таинственных фактов о достопримечательностях, которых не рассказывают гиды

1. В Эйфелевой башне есть квартира
Мало кто знает, что в Эйфелевой башне есть секретная квартира, скрытая на верхнем уровне башни. Эта квартира принадлежала Гюставу Эйфелю — инженеру, который проектировал башню. Говорят, Эйфелю завидовал весь Париж.
2. «Крик» был вдохновлён вулканом
По словам самого Мунка, на создание «Крика» его вдохновил день, когда он шёл со своими друзьями и увидел, что «небо стало красным, как кровь», при этом он невероятно устал и услышал «огромный бесконечный крик природы».
По всей видимости, небо окрасилось в красный цвет в результате извержения вулкана в Индонезии в 1883 году.
3. Создатель Пизанской башни
Все знают, что в Пизе, Италия, есть невероятная падающая башня, но никто не знает, кто её построил. Дело в том, что башня строилась целых 200 лет. Ранее считалось, что строение было разработано Бонанно Пизано, но сейчас историки склоняются в пользу версии, что архитектором башни был Диотисальви, проектировавший ещё несколько объектов в Пизе.
4. Цепь у подножия статуи Свободы
Эдуард де Лабулэ, известный французский политик, повлиявший на создание Статуи Свободы, был убеждённым сторонником президента Линкольна, боровшегося за отмену рабства. Статуя была подарена в честь свободы, демократии и отмены рабства, поэтому у ног её лежит сломанная цепь, обычно не видная для туристов.
5. Борода Сфинкса
Изначально Сфинкса строили без бороды, которую добавили намного позже. Скорее всего, её приделали, чтобы показать связь Сфинкса с Хоремахетом — одним из египетских богов.
Также возможно, что добавление бороды было необходимо, чтобы ассоциировать Сфинкса с египетскими фараонами, которые часто носили искусственные бороды в качестве символа власти и связи с богом Осирисом.
6. Скрытая музыка Да Винчи
В 2007 году Джованни Мария Пала, итальянский компьютерщик и музыкант, заявил, что расшифровал скрытые ноты в знаменитой картине да Винчи «Тайная вечеря».
По словам Пала, если нарисовать пять строк линейного стана поверху известной картины, то руки Иисуса Христа, руки его апостолов и буханки хлеба на столе будут изображать музыкальные ноты, имеющие смысл, если читать их справа налево.
Да Винчи был фанатом музыки и часто включал музыкальные загадки в свои произведения, причем читать их нужно было именно справа налево, поэтому Алессандро Веццози, директор музея Да Винчи в Тоскане, заявил, что предположение Пала вполне может быть верным.
7. Цвет моста Золотые Ворота
Мост Золотые Ворота — один из наиболее фотографируемых объектов в мире. Интересно, что ВМС США протестовали против его постройки, так как боялись, что если мост будет взорван, то станет ловушкой для кораблей в гавани Сан-Франциско.
Когда согласие было получено, ВМС не понравится цвет. Армия хотела покрасить мост в чёрно-желтый цвет, чтобы его было видно в тумане. В итоге, архитектор моста Ирвинг Морроу убедил военных покрасить мост в цвет, похожий на базовый слой грунтовки — тёмно-оранжевый.
8. Микеланджело и его «Страшный суд»
Незадолго до своей смерти папа Климент VII заказал Микеланджело картину Страшного суда на стенах Сикстинской капеллы. Изображения должны были представлять последний день мира, когда Иисус Христос вернется в мир.
Однако, возник ряд разногласий, когда Микеланджело нарисовал несколько обнажённых персонажей, показав их половые органы, в том числе Иисуса и Марии. Это не нашло одобрения у кардинала, который начал убеждать всех, что рисунок нужно полностью удалить или подвергнуть жесткой цензуре. Это разозлило Микеланджело и он в отместку пририсовал лицо Чезена богу подземного мира Миносу. Он также добавил ему ослиные уши, намекая на глупость.
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