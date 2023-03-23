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Другой Нью-Йорк на снимках отсидевшего 10 лет фотографа

После 10 лет, проведенных в тюрьме, у 47-летнего американца Донато Ди Камилло наконец появилась возможность странствовать по миру как свободный человек. Нью-Йорк серьезно изменился с тех пор, как Донато видел его в последний раз, поэтому он, вдохновленный увиденным, взял камеру в руки и решил запечатлеть этот дивный новый мир на своих снимках.



Другой Нью-Йорк на снимках отсидевшего 10 лет фотографа

© Donato Di Camillo


 


Донато заинтересовался фотографией еще в то время, когда отбывал срок в тюрьме. Тогда он часами напролет рассматривал фотографии в журналах National Geographic и Time, мечтая однажды начать делать свои снимки и изучать технические основы искусства фотографии.

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В 2011 году Донато выпустили из тюрьмы. Ему был назначен испытательный срок, согласно которому нужно было провести еще три года под домашним арестом. Тогда-то Донато смог в полную силу заняться фотографией. Он смотрел много учебных материалов на YouTube и внимательно изучал различные фотоблоги.

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К сожалению, согласно условиям домашнего ареста, ему нельзя было удаляться от дома более чем на 36 метров, поэтому главными героями первых фотографий Донато стали жуки, растения и прочая флора и фауна.

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Наконец, в 2014 году Донато разрешили свободно перемещаться по стране, и он сразу же начал делать свои потрясающие снимки. На его фотографиях — те, кто, как и он, живет на самом дне общества и кого мы привычно не замечаем.

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После того как столько времени было потрачено на изучение фотографии, Донато осознал, что отлично подготовлен для того, чтобы стать уличным фотографом. «Время, проведенное в тюрьме и под домашним арестом, дало мне возможность исследовать мир за пределами моей черепной коробки», — говорит Донато.

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«Я много читал о человеческом поведении и психологии. Я понял, что обладаю определенным знанием, которое может помочь мне ориентироваться среди разнообразных персоналий мира нью-йоркских улиц. У меня также есть те знания о коллективном бессознательном социального дна Нью-Йорка, которые нужны для того, чтобы запечатлеть самый сок нью-йоркских улиц в их личностном выражении», — рассказал Донато.

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Другой Нью-Йорк на снимках отсидевшего 10 лет фотографа

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Другой Нью-Йорк на снимках отсидевшего 10 лет фотографаПодписаться на мой Instagram
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