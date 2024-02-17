Неожиданное применение аптечных средств в быту

Домашнее хозяйство требует много сил и затрат. Но опытные хозяюшки точно знают, как справится с любыми бытовыми хлопотами. Например, при помощи обычной аптечки. Удивительно, но некоторые лекарства отлично помогают в домашних делах.







С их помощью можно без труда прочистить слив в ванной. А также удалить чайный налёт с любимого сервиза. Благодаря нашей статье вы тож сможете делать это без лишних затрат.





1. Моем полы правильно!

2. Прощаемся с заторами навсегда!

3. Удаляем чайный налёт с любимой чашки!

4. Устраняем мыльные разводы в ванной комнате!

5. Пятна пота исчезнут без следа!

6. Витамин С поможет отмыть сантехнику!

Перекись водорода избавит пол от микробов и бактерийМытьё полов — обязательная часть ежедневной уборки. Особенно в домах, где есть дети. Чаще всего она носит дезинфицирующий эффект. Однако мало кто знает, что одних средств для уборки недостаточно.Если вы хотите избавить ваш полот микробов и бактерий, следует прислушаться к нашему совету. После того как вы вымыли пол моющим средством, необходимо протереть его раствором перекиси водорода и тёплой воды. На ведро достаточно совсем немного дезинфицирующего средства. Такой раствор поможет сделать ваш пол кристально чистым и безопасным для маленьких детей.Аспирин устранит засор в ваннойЗаморы могут доставить хозяюшке немало хлопот. Но не стоит сразу же звонить сантехнику. Вы вполне можете справиться самостоятельно. И даже без дорогостоящих средств. Лишь заглянув в аптечку.Возьмите таблетку аспирина и опустите ее в слив. После чего залейте туда столовый уксус и воспользуйтесь вантузом. Если засор небольшой, он сразу прочиститься. Если же этого не происходит, следует повторить процедуру несколько раз.Хлоргексидин отмоет любимую чашкуУ каждой хозяюшки есть своя любимая чашка от сервиза. Именно из неё она пьёт свой вечерний чай после продуктивного дня. Но чай нередко оставляет на чашке характерный налёт, который сложно отмыть обычными средствами. Тут на помощь придёт аптечное средство.Смешайте хлоргексидин с пищевой содой в пропорции один к одному. Полученную кашицу нанесите на чашку изнутри. После полного высыхания промойте ее тёплой водой. Налёт уйдёт без следа.Аспирин устранит мыльные разводы на раковинеМыльные разводы на раковине и душевой кабине могут заставить переживать даже опытную хозяюшку. Но мы точно знаем, как легко справиться с ними. Достаточно лишь одного аптечного средства, и разводы исчезнут навсегда.Речь идёт об аспирине. Растолките пару таблеток и высыпьте их во флакон с жидким мылом. После чего как следует встряхните, чтобы таблетки полностью растворились. Теперь нанесите средство на тряпочку и протрите поверхность сантехники. Больше никаких мыльных разводов.Парацетамол поможет отстирать пятна потаПятна от пота и дезодоранта достаточно сложно удалить. Они практически не отстирываются обычным образом. К счастью, мы точно знаем, как справиться с ними. И поможет нам известное жаропонижающее.Возьмите таблетку парацетамола и растолките ее. Теперь добавьте немного воды и замешайте кашицу. Именно ее следует нанести на пятно и оставить на десять минут. После чего отправьте одежду в стиральную машину и постирайте. Пятна пота легко отстираются.Шипучий витамин легко справится с известковым налетомЖесткая вода является проблемой для любой хозяюшки. Дело в том, что она сильно портит внешний вид сантехники. С ней зачастую не справляются дорогостоящие специализированные средства. Но мы точно знаем, что может помочь в этой ситуации.Шипучие витамины отлично удаляют известковый налёт. Растворите одну таблетку витамина С в тёплой воде. Смочите в полученном растворе тряпочку и вымойте ей раковину. Налёт исчезнет без труда. А вы навсегда забудете про дорогостоящие средства, которые не особо помогают.