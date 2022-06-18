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Чем подкормить герань, фиалку и петунии, чтобы они всегда были пышными

Кефирная подкормка — прекрасная альтернатива магазинным химическим средствами. Такая подкормка особенно понравится гортензии, герани, фиалке, бегонии, азалии, петунии.

Чем подкормить герань, фиалку и петунии, чтобы они всегда были пышными

Разведите всего 100 мл кефира 2,5 % в 1 л кипячёной отстоянной воды.

Чем подкормить герань, фиалку и петунии, чтобы они всегда были пышными

Подкормите домашние и садовые цветы по влажной земле. Вносить подкормку достаточно раз в 3 недели.

Чем подкормить герань, фиалку и петунии, чтобы они всегда были пышными

Большие кусты потребуют около 3-5 л под куст. В таком случае 1 л кефира разводится в 10 л воды.

Чем подкормить герань, фиалку и петунии, чтобы они всегда были пышными

Также внесение подкормки возможно по листу. Для этого разбрызгайте подкормку по цветам — она оставит тонкую плёнку, которая будет защищать растение от патогенных бактерий.

Чем подкормить герань, фиалку и петунии, чтобы они всегда были пышными

Подробнее о кефирной подкормке для цветов смотрите в видео ниже:


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Цветыподкормка
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