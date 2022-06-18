Чем подкормить герань, фиалку и петунии, чтобы они всегда были пышными

Кефирная подкормка — прекрасная альтернатива магазинным химическим средствами. Такая подкормка особенно понравится гортензии, герани, фиалке, бегонии, азалии, петунии.







Разведите всего 100 мл кефира 2,5 % в 1 л кипячёной отстоянной воды.







Подкормите домашние и садовые цветы по влажной земле. Вносить подкормку достаточно раз в 3 недели.







Большие кусты потребуют около 3-5 л под куст. В таком случае 1 л кефира разводится в 10 л воды.







Также внесение подкормки возможно по листу. Для этого разбрызгайте подкормку по цветам — она оставит тонкую плёнку, которая будет защищать растение от патогенных бактерий.







Подробнее о кефирной подкормке для цветов смотрите в видео ниже:



