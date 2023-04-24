10 исторических фактов о Японии, которые позволяют взглянуть на эту страну с другой стороны

1. Японцы долгое время не ели мясо

Мясо в Японии было запрещено императорским указом.

2. Женский театр Кабуки

Не всегда в кабуки были мужчины.

3. Капитуляция Японии могла не состояться

Капитуляция, которой могло не быть

4. Проверка мечей на случайных прохожих

Главное для самурая - его меч.

5. Жуткие трофеи японских солдат

Один из памятников-гробниц.

6. Харакири для искупления вины

За штурвалом лётчик-камикадзе.

7. Первым из японцев христианство принял преступник

8. В Японии отменили работорговлю благодаря португальцам

Спасибо, португальцы.

9. Японские школьницы работали медсестрами

Фотографии японских женщин-медсестёр.

10. Японцы пытались создать атомную бомбу в период II мировой войны

У японцев могла быть собственная бомба.