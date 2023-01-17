7 ошибок в приготовлении рыбы, которые мешают создать идеальное блюдо

Ошибки в приготовлении рыбы мешают довести блюдо до идеала

1. Пользоваться неправильной сковородой

На сковороде с антипригарным покрытием сложнее поддерживать стабильную температуру при жарке / Фото: static.tildacdn.com

2. Не удалить избыточную влагу

Перед обжариванием и маринованием рыбы промокните ее бумажным полотенцем / Фото: guru.orsk.ru

3. Плохо разогреть сковороду

Важно хорошо разогреть сковороду и прогреть масло, а лишь затем выкладывать рыбу / Фото: biolshop.com.ua

4. Очень долго готовить

5-7 минут с каждой стороны - оптимальное время для прожаривания рыбы / Фото: radikal.ru

5. Постоянно переворачивать

Лучше не использовать кулинарные щипцы, чтобы переворачивать рыбу, иначе можно раздавить мякоть / Фото: cdn.sm-news.ru

6. Жарить неподходящие виды рыбы

Разновидности рыбы с нежной мякотью лучше жарить в панировке или кляре / Фото: fb.ru

7. Очищать рыбу от кожи

Если не любите рыбную кожу, лучше снять ее после приготовления и оставить на тарелке, а не до / Фото: premium-fish-shop.ru