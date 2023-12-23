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Как определить хрустящие и сладкие яблоки за одну секунду

Какие же выбрать — полностью красные или слегка с желтинкой? Какие яблоки будут самые вкусные, сочные, сладкие и хрустящие? Чтобы понять, какое яблоко перед вами, оцените несколько признаков, о которых пойдёт речь ниже.

Как определить хрустящие и сладкие яблоки за 1 секунду

Цвет яблока


Возможно, вы и сами замечали, что полностью красное яблоко зачастую не такое сладкое и сочное, как хотелось бы. А вот яблоки, у которых один бок жёлтенький — более вкусные. Именно в таких яблоках много сока. Неравномерный цвет — абсолютная норма для яблок хорошего качества.

Как определить хрустящие и сладкие яблоки за 1 секунду

Полоски на яблоках


Почему яблоки некоторых сортов «полосатые», а другие — гладкие, без полос? Хлорофилл под воздействием солнца постепенно разрушается и бледнеет, а другие вещества проявляются на яблоке полосками. Те плоды, у которых есть красно-жёлтые полосы, отличаются хорошими вкусовыми качествами. Они очень сочные и ароматные.

Как определить хрустящие и сладкие яблоки за 1 секунду

Плодоножка


По ней можно определить, насколько свежее яблоко. Светло-зелёная плодоножка означает, что яблоко было сорвано относительно недавно. Оно ещё свежее, сочное, хрустящее.

Как определить хрустящие и сладкие яблоки за 1 секунду

Поверхность яблока


Рекомендуется выбирать гладкие яблоки, без бугорков и потемнений на кожице. В противном случае плоды вскоре испортятся.

Как определить хрустящие и сладкие яблоки за 1 секунду

Верхняя ямка и чашелистики


Переверните яблоко и осмотрите. Фрукт с небольшим углублением — это «мужское» яблоко». Его мякоть более плотная и менее хрустящая (сочная). Глубокая и широкая ямка — это «женское» яблоко. Оно отличается большим количеством сладкого сока.

Как определить хрустящие и сладкие яблоки за 1 секунду

Также выбирать яблоки нужно не только глазами, но и «носом». Если от плода исходит слишком яркий, даже назойливый фруктовый аромат, скорее всего, оно вскоре испортится. Значит, оно уже не такое сочное и хрустящее, как свежесорванное яблочко с тонким, нежным запахом. Все эти правила особенно важны при выборе импортных фруктов. Следуйте этим несложным советам и выбирайте самые вкусные яблоки в магазине!
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