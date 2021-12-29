Какой представляли Москву в 23 веке
Как русские художники в 1914 году представляли себе «первопрестольную столицу» в 2259.
Ещё при царской власти в России выпустили серию открыток, в которых художники изобразили, как могла бы выглядеть Москва в будущем. Они нарисовали сцены из повседневной жизни в разных частях города, уделив особое внимание общественному транспорту. Предполагалось, что в будущем распространённым станет перемещение пассажиров по воздуху.
Центральный железнодорожный вокзал
Лубянская площадь
Москва-река
Петровский Парк
Красная площадь
Ленинградский проспект
Театральная площадь
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