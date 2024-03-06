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Очаровательные клумбы на окнах

Если на участке недостаточно места для организации клумб, а наполнить двор яркими и ароматными цветами очень хочется, рассмотрите вариант создания небольших клумб прямо на окнах дома. Для реализации задумки потребуются длинные вазоны со специальными креплениями, в которых можно разместить несколько сортов прекрасных цветов.

В зависимости от того, на какой стороне дома находится окно, выбирайте тенелюбивые или солнцелюбивые растения, на кухонном окне можно разместить кашпо с различными травами или зеленью и использовать их для приготовления домашних блюд.
Можно купить уже готовые вазоны, а можно смастерить их самостоятельно, тем самым добавив в ландшафтный дизайн «изюминку».
Клумба на окне придаст дому живую индивидуальность, убедитесь сами.




































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Окноклумба

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