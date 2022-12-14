Уход за геранью

Герань — прекрасное комнатное растение, которое при неправильном уходе может растерять свои декоративные качества.

Очень часто герань перестает расти в ширь и вытягивается одним побегом. Для того чтобы кустик всегда выглядел красиво, был пышным и активно рос, его следует омолаживать с помощью обрезки. Обрезать можно как молодую, так и взрослую герань.







Если у молодой герани один побег, укоротите его, оставив два междоузлия. Если же у герани 2-3 побега, их необходимо обрезать таким же образом. При обрезке обязательно оставляйте пенек на расстоянии 2-3 см от ближайшей почки.







Для дезинфекции и предотвращения попадания болезнетворных бактерий и грибка в растение, обработайте место среза молотой корицей. Со временем пенек подсохнет и отпадет.

После обрезки растение не следует поливать несколько дней. Через 7-10 дней после обрезки, когда начнут просыпаться почки, растение можно будет подкормить.

Черенки, оставшиеся после обрезки, ни в коем случае не выкидывайте, ведь из них можно вырастить молодые здоровые растения. Перед укоренением оставьте на черенке максимум 2 листочка. Если листья слишком большие — срежьте их наполовину.







Очень хорошо герань укореняется в воде с активированным углем. Для этого в стакане кипяченой воды растворите половину таблетки активированного угля. Закройте стаканчик фольгой. Сделайте в фольге небольшое отверстие. Вставьте в отверстие черенок. Поставьте стаканчик с черенком в светлое теплое место.







В период укоренения черенка воду по возможности не добавляйте. Результат будет заметен уже через 10-12 дней. Корневая система герани начнет активно разрастаться.

Подробно об обрезке и простом способе черенкования герани смотрите в видео:



