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Уход за геранью

Герань — прекрасное комнатное растение, которое при неправильном уходе может растерять свои декоративные качества.
Очень часто герань перестает расти в ширь и вытягивается одним побегом. Для того чтобы кустик всегда выглядел красиво, был пышным и активно рос, его следует омолаживать с помощью обрезки. Обрезать можно как молодую, так и взрослую герань.

Уход за геранью

Если у молодой герани один побег, укоротите его, оставив два междоузлия. Если же у герани 2-3 побега, их необходимо обрезать таким же образом. При обрезке обязательно оставляйте пенек на расстоянии 2-3 см от ближайшей почки.

Уход за геранью

Для дезинфекции и предотвращения попадания болезнетворных бактерий и грибка в растение, обработайте место среза молотой корицей. Со временем пенек подсохнет и отпадет.
После обрезки растение не следует поливать несколько дней. Через 7-10 дней после обрезки, когда начнут просыпаться почки, растение можно будет подкормить.
Черенки, оставшиеся после обрезки, ни в коем случае не выкидывайте, ведь из них можно вырастить молодые здоровые растения. Перед укоренением оставьте на черенке максимум 2 листочка. Если листья слишком большие — срежьте их наполовину.

Уход за геранью

Очень хорошо герань укореняется в воде с активированным углем. Для этого в стакане кипяченой воды растворите половину таблетки активированного угля. Закройте стаканчик фольгой. Сделайте в фольге небольшое отверстие. Вставьте в отверстие черенок. Поставьте стаканчик с черенком в светлое теплое место.

Уход за геранью

В период укоренения черенка воду по возможности не добавляйте. Результат будет заметен уже через 10-12 дней. Корневая система герани начнет активно разрастаться.
Подробно об обрезке и простом способе черенкования герани смотрите в видео:


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Гераньуход

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