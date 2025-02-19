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Как быстро почистить сетку водопроводного крана

Обычная рутинная чистка сетки водопроводного крана от известкового налета отличается трудоемкостью, кропотливостью и занимает много времени. А ведь такую работу необходимо проводить периодически и тем чаще, чем вода в водопроводной системе жестче.



Облегчить уход за сеткой водопроводного крана поможет половинка лимона, мякоть которого вдавливаем в его носик, и оставляем там на 1-2 часа.





Чтобы лимон не слетел с носика крана, крепим его с помощью пары резиновых колец.



За указанное время лимонный сок, имеющий ярко выраженную кислотную природу, полностью растворяет известковый налет и другие отложения с щелочной основой, образовавшиеся на сетке за время ее использования.



Удаляем половинку лимона с носика водопроводного крана, ненадолго открываем его, чтобы вымыть образовавшиеся ингредиенты струей воды, и в конце протираем кран губкой, смоченной в воде. Заодно лимонный сок удаляет все наслоения с металлических частей крана, если воспользоваться бумажным полотенцем. После указанных процедур кран и сетка блестят и сверкают как новенькие.


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