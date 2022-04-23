10 редких фотографий знаменитой киноактрисы Мэрилин Монро

Всегда улыбающаяся киноактриса.

1. Знаменитая киноактриса Мэрилин Монро

Мэрилин со своей любимицей собакой колли.

2. Звезда экрана

Женщина, ставшая для многих идеалом красоты.

3. Стильная красотка

Красота и женственность не имеют возраста, и эти качества нельзя создать.

4. Красавица Мэрилин

Самая знаменитая блондинка.

5. Нежная и сексуальная

Женщина и богиня в одном лице.

6. Монро на съемках фильма «Река, не текущая вспять»

Мэрилин пострадала во время съемок, поскользнувшись и упав на мокром камне.

7. Шикарная женщина

В девушке должны быть красивы две вещи — это взгляд и губы

8. Американская киноактриса Мэрилин

Секс-символ 50-х годов.

9. Великолепная Мэрилин Монро

Истинная красота блондинки.

10. Женские чары

Очаровательная, обворожительная, непревзойдённая Мэрилин.