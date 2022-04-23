10 редких фотографий знаменитой киноактрисы Мэрилин Монро

Всегда улыбающаяся киноактриса.
Ох, уж эта очаровательная, обворожительная, непревзойдённая Мэрилин! Скольких мужчин она свела с ума! Да каких мужчин. В нашем обзоре редкие фотографии, на которых Мэрилин Монро запечатлена на съёмочной площадки и в неформальной обстановке. Очень интересные кадры.
1. Знаменитая киноактриса Мэрилин Монро
Мэрилин со своей любимицей собакой колли.
2. Звезда экрана
Женщина, ставшая для многих идеалом красоты.
3. Стильная красотка
Красота и женственность не имеют возраста, и эти качества нельзя создать.
4. Красавица Мэрилин
Самая знаменитая блондинка.
5. Нежная и сексуальная
Женщина и богиня в одном лице.
6. Монро на съемках фильма «Река, не текущая вспять»
Мэрилин пострадала во время съемок, поскользнувшись и упав на мокром камне.
7. Шикарная женщина
В девушке должны быть красивы две вещи — это взгляд и губы.
8. Американская киноактриса Мэрилин
Секс-символ 50-х годов.
9. Великолепная Мэрилин Монро
Истинная красота блондинки.
10. Женские чары
Очаровательная, обворожительная, непревзойдённая Мэрилин.
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