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10 редких фотографий знаменитой киноактрисы Мэрилин Монро


Всегда улыбающаяся киноактриса.

Всегда улыбающаяся киноактриса.

Ох, уж эта очаровательная, обворожительная, непревзойдённая Мэрилин! Скольких мужчин она свела с ума! Да каких мужчин. В нашем обзоре редкие фотографии, на которых Мэрилин Монро запечатлена на съёмочной площадки и в неформальной обстановке. Очень интересные кадры.

1. Знаменитая киноактриса Мэрилин Монро


Мэрилин со своей любимицей собакой колли.

Мэрилин со своей любимицей собакой колли.

 

2. Звезда экрана


Женщина, ставшая для многих идеалом красоты.

Женщина, ставшая для многих идеалом красоты.

 

3. Стильная красотка


Красота и женственность не имеют возраста, и эти качества нельзя создать.

Красота и женственность не имеют возраста, и эти качества нельзя создать.

 

4. Красавица Мэрилин


Самая знаменитая блондинка.

Самая знаменитая блондинка.

 

5. Нежная и сексуальная


Женщина и богиня в одном лице.

Женщина и богиня в одном лице.

 

6. Монро на съемках фильма «Река, не текущая вспять»


Мэрилин пострадала во время съемок, поскользнувшись и упав на мокром камне.

Мэрилин пострадала во время съемок, поскользнувшись и упав на мокром камне.

 

7. Шикарная женщина


В девушке должны быть красивы две вещи — это взгляд и губы.

В девушке должны быть красивы две вещи — это взгляд и губы.

 

8. Американская киноактриса Мэрилин


Секс-символ 50-х годов.

Секс-символ 50-х годов.

 

9. Великолепная Мэрилин Монро


Истинная красота блондинки.

Истинная красота блондинки.

 

10. Женские чары


Очаровательная, обворожительная, непревзойдённая Мэрилин.

Очаровательная, обворожительная, непревзойдённая Мэрилин.

 

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10 редких фотографий знаменитой киноактрисы Мэрилин Монро

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10 редких фотографий знаменитой киноактрисы Мэрилин МонроПодписаться на мой Instagram
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