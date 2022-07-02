Вставил и забыл: беспроводные наушники нового поколения

Новые фантастические наушники.
Совсем недавно на рынке появились принципиально новые наушники, которые, как несложно догадаться, абсолютно беспроводные. При этом у новинки есть еще несколько любопытных достоинств.
Инновационные наушники.
Беспроводные наушники сегодня – это уже не роскошь, а привычная и даже необходимая норма. Однако то, что гарнитура лишилась назойливых, неудобных, путающихся проводов, еще вовсе не означает, что ей больше некуда расти и развиваться. Сегодня появляется все больше интересных моделей наушников. Есть среди них и совершенно невероятные, такие, как наушники Schatzii Bullet 2.0 Stereo Headphones, вышедшие на рынок совсем недавно.
Любопытный дизайн.
Итак, первое и наиболее очевидное достоинство новинки, конечно же, заключается в ее дизайне. Наушники очень маленькие, не имеют проводов и при вставке в уши фактически не видны. Последняя особенность позволяет не привлекать к себе лишнего внимания. Они также прекрасно проводят играющий звук и блокируют внешние шумы, что позволяет в свою очередь использовать их как беруши в шумных местах.
Энергономика и стиль.
Наушники дают кристально четкий звук и прекрасные басы. Хорошо подойдут, как для прослушивания радио, так и для прослушивания музыки. При этом наушники используют литий-ионные аккумуляторы внушительной емкостью – 2.100 мАч. В комплекте с гарнитурой идет небольшой чехол-фиксатор, в который вкладываются наушники. Он также является станцией дополнительной мобильной зарядки. Пополняется аккумулятор чехла при помощи порта USB. Что касается технологии связи, то здесь у нас используется Bluetooth 4.1. Что касается длительности работы устройства, то гарнитура без подзарядки способна продержаться 3 часа, в режиме ожидания – свыше 300 часов.
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