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Как навсегда удалить потный запах в обуви при помощи копеечного средства

Потливость ног – это признак неправильного обмена веществ в организме. На сегодняшний день потливостью ног страдает не только мужская половина населения, но и женская.



Как часто вы попадали в ситуации, когда придя в гости, и сняв обувь, замечали, что хозяева невольно зажимали носы? Сегодня мы будем исправлять ситуацию, но для этого вам придется набраться терпения, чтобы одновременно ухаживать за обувью и стопами ног.


Я советую на первом этапе определиться с материалом, из которого изготовлена ваша обувь. А, дальше запасаться нашатырным спиртом и морской солью.



Раствор аммиака спасет даже самые дурно пахнущую обувь, например, кроссовки. Но, желательно перед обработкой их постирать в стиральной машине и хорошо просушить.

Как удалить неприятный запах



1. Смачиваем ватный тампон или салфетку нашатырным спиртом, протираем обувь внутри и снаружи (если позволяет материал).



Лучше сначала протестировать на незаметном кусочке материала около подошвы.
2. Далее хорошо смачиваем тряпочку из микрофибры и проводим влажную «уборку» в обуви.



3. На третьем этапе обувь нужно хорошо просушить.



4. Не забывайте обрабатывать стельки с двух сторон, если они вынимаются.



После того как обувь просохнет, возьмите немного ароматизированного талька и посыпьте внутри. Учтите, что носки нужно будет надеть светлые, чтобы на темных не оставалось следов талька.



Морская соль поможет ногам



Сделайте раствор из воды и двух столовых ложек морской или каменной соли крупного помола. Опустите ноги и подержите 20 минут. Повторяйте эту процедуру ежедневно перед сном в течение двух недель.



Следуйте правилам, и вы навсегда забудете о неприятном потном запахе.
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