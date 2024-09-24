Как навсегда удалить потный запах в обуви при помощи копеечного средства

Потливость ног – это признак неправильного обмена веществ в организме. На сегодняшний день потливостью ног страдает не только мужская половина населения, но и женская.







Как часто вы попадали в ситуации, когда придя в гости, и сняв обувь, замечали, что хозяева невольно зажимали носы? Сегодня мы будем исправлять ситуацию, но для этого вам придется набраться терпения, чтобы одновременно ухаживать за обувью и стопами ног.

Как удалить неприятный запах

Я советую на первом этапе определиться с материалом, из которого изготовлена ваша обувь. А, дальше запасаться нашатырным спиртом и морской солью.Раствор аммиака спасет даже самые дурно пахнущую обувь, например, кроссовки. Но, желательно перед обработкой их постирать в стиральной машине и хорошо просушить.1. Смачиваем ватный тампон или салфетку нашатырным спиртом, протираем обувь внутри и снаружи (если позволяет материал).Лучше сначала протестировать на незаметном кусочке материала около подошвы.2. Далее хорошо смачиваем тряпочку из микрофибры и проводим влажную «уборку» в обуви.3. На третьем этапе обувь нужно хорошо просушить.4. Не забывайте обрабатывать стельки с двух сторон, если они вынимаются.После того как обувь просохнет, возьмите немного ароматизированного талька и посыпьте внутри. Учтите, что носки нужно будет надеть светлые, чтобы на темных не оставалось следов талька.Морская соль поможет ногамСделайте раствор из воды и двух столовых ложек морской или каменной соли крупного помола. Опустите ноги и подержите 20 минут. Повторяйте эту процедуру ежедневно перед сном в течение двух недель.Следуйте правилам, и вы навсегда забудете о неприятном потном запахе.