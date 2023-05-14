Как заключаются браки в Саудовской Аравии

Как женщине, рождённой в Саудовской Аравии, мне пришлось пережить пару (неудачных, к счастью) попыток пристроить меня замуж «по соглашению». Сейчас я живу в другой стране, и могу пролить свет на то лицемерие, с которым многие мои соотечественники рассказывают о некоторых особенностях нашей культуры.
Ухаживания и секс в Саудовской Аравии
Вследствие активной пропаганды ваххабизма во второй половине 1990-х годов, всё, что связано с попытками молодых людей самостоятельно найти себе пару (знакомства, свидания, ухаживания, флирт) считается позором. В школах и мечетях девочкам раздавали буклеты, в которых мужчин называли не иначе как волками или бешеными собаками. В большинстве своём эта пропаганда была направлена на девочек начиная с восьми лет, чтобы в их голове всякий мужчина рисовался хитрым голодным монстром, включая отца и братьев. Я помню, как наставница убеждала меня, что мужчины не в состоянии контролировать себя, так что аллах будет винить меня за грех своего сына.
Особый акцент делался на сохранение девственности (главным образом, на сохранение девственной плевы) для будущего мужа. В результате женщины крайне редко вступают в беседу с представителями противоположного пола, зато лесбийская любовь – обычное дело и безопасная замена интимной жизни до замужества с последующим сексуальным насилием, о котором не принято говорить.
Воспитывая «хороших мусульман» из мальчиков (по словам моего брата), школьные наставники делают особый акцент на грубом маскулинизме. Они слышат множество шуток о жёнах, которые только и ищут возможности встретиться с любовником, как только муж уйдёт на работу.
Самые популярные сравнения для женщин – замочная скважина, гнилое мясо (выставленное на открытом воздухе, чтобы все могли видеть). Мальчикам внушают, что женщина – это угроза их мужественности и способности держать под контролем свой дом. Их учат, что женщины – низшие создания и не способны принимать решения самостоятельно. Принимать решения должны только мужчины.
Таким образом, ваши домочадцы женского пола не должны показывать никакие части своего тела и вообще покидать дом, в противном случае вы не достойны называться мужчиной. Женщина же, которая осмелилась посмотреть мужчине в глаза – потаскуха из разбитой семьи.
Однако буклетов для мальчиков гораздо меньше, чем для девочек, поскольку мужчины могут передвигаться значительно свободнее. Мальчики-подростки часто остаются предоставлены самим себе, в то время как девочки находятся под присмотром и в школе, и дома.
Так что же, никаких свиданий?
Не совсем так. Всякому человеческому существу свойственно искать себе компанию, и тут на помощь молодым людям с 90-х годов приходят социальные сети, онлайн-свидания и айфоны.
Однако из-за пропаганды и традиций большинство мужчин женится не на тех, с кем у них завязался роман, предпочитая незнакомку/кузину по выбору матери (!!!). Логика такая: «если она общалась со мной (мужчиной), то неизвестно сколько у неё было других бойфрендов». Он предпочтёт рискнуть и женится на абсолютной незнакомке, ожидая, что она будет его любить, хотя с малолетства ей внушали не доверять ни одному мужчине».
И большинство девочек действительно заводят множество тайных онлайн-бойфрендов, чтобы удовлетворить эмоциональные потребности, понимая, что необходимо сохранить внешне невинный образ до тех пор, пока семья не решит отдать её за какого-нибудь кузена.
В 2000-х годах было предпринято множество попыток перекрыть возможность онлайн-свиданий. Были случаи, когда девочек шантажировали ради денег: например, угрожали выставить их голыми перед мужчинами-родственниками, что по местным традициям должно было закончиться «убийством чести» или принуждением к «самоубийству чести». Тот факт, что суд всегда был строже к женщинам, чем к мужчинам, добавлял ещё больше недоверия и страха в отношениях.
Домогательства и преследования женщин в парках и торговых центрах – обычное дело, причём, как правило, впоследствии именно женщин обвиняют в соблазнении. Даже если тело женщины было полностью закрыто, но она оказывается без мужского сопровождения – для суда виновата именно она.
После окончания срока заключения отпустить её могут только после подписи мужчины, который за неё отвечает. Однако часто в таких случаях женщин бросают и остаток своих дней они живут в заточении в специальных социальных домах, которые им нельзя покидать, нельзя пользоваться мобильными телефонами, читать большинство книг – в сущности, это та же тюрьма. И всё потому, что они «опозорили» своих родственников-мужчин.
Так что выходить за порог дома – действительно большой риск. Как говорил мой наставник, «женщина – как хрупкая ваза, если появилась трещина, починить её уже невозможно, только выбросить вон».
Можно ли встретить свою будущую половину на работе?
Представители некоторых профессий (обычно, с высоким уровнем образования) действительно могут встречаться с представителями противоположного пола на совещаниях, в вестибюлях, столовых, но как правило, выполняют свои обязанности в разных офисах. Это госпитали, научно-исследовательские институты, банки и тд. У меня есть подруги, которые встретили своих будущих мужей на работе.
Однако общество относится к таким женским профессиям весьма неодобрительно. Такие женщины обычно находятся под постоянным вниманием сослуживцев и даже, порой, безумных мужчин-родственников или незнакомцев.
Эта фотография, на которой работники госпиталя разных полов обмениваются цветами в свой профессиональный праздник, наделала в своё время много шуму. Настолько, что министерство здравоохранения начало расследование этого «вопиющего инцидента».
Так как же обычно происходит сватовство?
Согласно традиции, девушка встречается с матерью кандидата в мужья. Она не имеет права говорить с будущим мужем, пока не подпишет свой брачный документ.
Последовательность событий такова:
Устраивается праздник только для представительниц женского пола, где наряженная как павлин потенциальная невеста изо всех сил старается понравиться будущей свекрови.
1-й визит: мать жениха посещает дома всех девушек, которые показались ей подходящими. Девушки при этом ведут себя тише воды, ниже травы, и говорят только тогда, когда их о чём-нибудь спрашивают. Если первый этап пройден, мать жениха перезвонит позже.
2-й визит: парень и его семья приезжают в дом к невесте и молодым людям разрешают посмотреть друг на друга на протяжении пары минут. В основном, девушка прислуживает своему потенциальному супругу и обменивается с ним парой формальных слов под присмотром её отца, братьев и других родственников-мужчин. В этот момент главное не посмотреть в глаза, иначе клеймо шлюхи тебе обеспечено. И нельзя заговаривать первой – ты невинное существо, впервые в жизни увидевшее живого мужчину, который тебе не родственник. Спустя пару минут этого испытания девушка должна удалиться.
Телефонные переговоры: если у тебя есть вопрос к потенциальному мужу, скажи своей матери, она позвонит его матери, та получит ответ, который будет передан тем же каналом в обратном порядке. И конечно, никаких деликатных вопросов! Одна моя подруга узнала, что её муж – гей, только через год после свадьбы.
В зависимости от возраста и прочих данных, отец невесты и жених торгуются по поводу её цены. Иногда жених требует дополнительных денег даже после свадьбы, а если отец не может уплатить, то аннулирует брак. Никто не может ему этого запретить. После церемонии он уже официально женат, но пока ещё не объявил этого публично, так что имеет хорошую возможность шантажировать семью новых родственников.
К счастью, мне удалось всего этого избежать: я отделалась парой неудачных попыток выдать меня замуж и сейчас живу заграницей.
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