«Лень – двигатель прогресса» или несколько шикарных изобретений для самых ленивых

Радоваться жизни – это единственно правильное решение, которое стоит принимать, а радоваться жизни, не вставая с дивана, тем более. Предлагаем вашему вниманию десять самых «радостных» изобретений для чрезвычайных ленивцев. Поверьте, ради этих штучек даже вы решитесь на долгий пеший переход от дивана к компьютеру.
«Бэнквич»
«Вы когда-нибудь хотели сэндвич, но были слишком ленивы, чтобы сделать его лично? Тогда мы идем к вам!». Вот оно, спасительное решение, бутерброд в банке. Правда, вам все равно придется нанять кого-то, чтобы он сбегал за ним, как минимум, на кухню.
«Собачья пушка»
Вы обожаете своего пса, но при этом вам по-прежнему лень вставать с дивана, чтобы поиграть с ним? Это ведь, и правда, ужасно утомительно – бросать, бросать и еще раз бросать своему любимцу мячики. Так вот, у нас для вас есть приятная новость. Знакомьтесь, это «пушка для собак» – агрегат, работающий по принципу теннисной пушки. Он сам подает мячики и сам бросает их вашему псу. Впрочем, насчет того, умеет ли этот чудо-робот собирать их после веселья, производители тактично умалчивают.
«Pet Petter»
Если вдруг вы завели не только собаку, кошку и мышку, а еще и лошадку, и из-за всепоглощающей лени вам попросту не хватает рук, чтобы погладить их всех, то «Pet Petter» – это ваша крестная фея, которая сделала вам волшебный подарок. Теперь почесать за ушком свою кошечку-собачку-хомячка (нужное подчеркнуть) можно, даже не прикасаясь к ним.
Идеальный банановый слайсер
Это устройство мгновенно разрезает бананы. И не нужно наивно удивляться насчет того, неужели это так сложно, просто разрезать банан? А вы попробуйте разрезать банан на ИДЕАЛЬНО РАВНЫЕ кусочки. Сколько драгоценного времени уйдет у вас на это? И если вам все равно, какого размера будут кусочки этого самого банана, вы можете сэкономить, не покупая этот слайфсер. Возможно, он придуман для людей, которым важно, чтобы каждый кусочек был идеален, ибо именно это улучшает вкус продукта.
«Наливатель для сока»
Если вы из тех людей, которые не любят выполнять бесполезные и монотонные задачи в стиле «встать с дивана, пойти к холодильнику, достать пакет сочка, налить в стаканчик, вернуться обратно, повторить по мере необходимости», то это изобретение явно предназначено именно для вас. Разместите «наливатель для сока» в непосредственной близости от вашего царского ложа, и проблема с напитками автоматически решится сама собой.
Пиво больше не нужно открывать глазом
А вот это изобретение для тех, кто обессилел настолько, что просто нуждается в полноценном отдыхе. А что включает в себя полноценный отдых? Правильно! Диван, пиво и любое кино. Этот «пульт-открывашка» просто необходим как воздух, ну или если быть более точным, как пиво. Вот представьте, вы, превозмогая усталость, встаете с дивана и идете за открывашкой, а вдруг там реклама в это время, а? То-то же. Мы дарим вам совершенно гениальное изобретение
«Вилочка-выручалочка»
Волшебная вилочка для любителей итальянской кухни. Она не просто поможет моментально утолить голод, но и нежно позаботится о ваших руках, избавляя их от ужасных энергозатрат, возникающих при использовании обыкновенной вилки. А ведь некоторых особо чувствительных к нагрузкам любителей спагетти это может оставить голодным.
«Чудо с моторчиком»
Любите ли вы мороженое так, как его любим мы? Да? Тогда вы понимаете, как это неудобно и утомительно, когда приходится постоянно вращать стаканчик, чтобы добраться до тающего мороженого. И вот проблема решена. Специально для нас придумано это чудо с моторчиком. Берешь стаканчик, вставляешь в него мороженое и вуаля. Ни одного лишнего движения – чистое удовольствие.
«Корсет» для брутальных мачо
Да! Да! Да! Все правильно! Теперь для того, чтобы поражать девушек своим торсом, всего-то нужно есть вкусненькое и вредненькое, причем желательно после шести, семи, а то и двенадцати ночи. Знакомьтесь, это «супер-корсет» для брутальных мало, который с легкостью склепает из накопленного вами жирка вожделенные «кубики» пресса посредством этой симпатичной решеточки. Боже, как мило и удобно это выглядит! Мы искренне надеемся увидеть ваши фото до и после применения этого аппарата.
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