Есть немалое количество рецептов заготовки огурцов на зиму. Для того чтобы разнообразить свои заготовки, попробуйте приготовить очень вкусные и хрустящие огурцы по-фински. Делаются такие огурчики проще простого, а их вкус по достоинству оценит вся семья.
Для приготовления понадобится:
огурцы — 2 кг;
вода — 1,5 л;
соль — 60 г;
сахар — 100 г;
уксус 9% — 100 мл;
семена горчицы — 1 ч.л;
лавровый лист — 3 шт.
Замочите огурцы в воде на 2 часа. Каждый огурец разрежьте на 3-4 части.
В кастрюлю объемом не менее 4,5 л налейте воду, добавьте сахар, соль, семена горчицы и лавровый лист. Как только вода закипит, добавьте уксус и еще раз дайте маринаду закипеть.
Залейте подготовленные огурцы закипевшим маринадом. Оставьте огурцы в кастрюле до тех пор, пока они не поменяют цвет на оливковый, этот процесс займет всего 4-5 минут.
Разложите огурцы по стерилизованным банкам и залейте маринадом.
После полного остывания банок огурчики можно убрать на хранения. Огурцы по-фински получаются очень хрустящими и вкусными.
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Рецепт хрустящих огурчиков по-фински
Есть немалое количество рецептов заготовки огурцов на зиму. Для того чтобы разнообразить свои заготовки, попробуйте приготовить очень вкусные и хрустящие огурцы по-фински. Делаются такие огурчики проще простого, а их вкус по достоинству оценит вся семья.
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