Рецепт хрустящих огурчиков по-фински

Есть немалое количество рецептов заготовки огурцов на зиму. Для того чтобы разнообразить свои заготовки, попробуйте приготовить очень вкусные и хрустящие огурцы по-фински. Делаются такие огурчики проще простого, а их вкус по достоинству оценит вся семья.







Для приготовления понадобится:



огурцы — 2 кг;

вода — 1,5 л;

соль — 60 г;

сахар — 100 г;

уксус 9% — 100 мл;

семена горчицы — 1 ч.л;

лавровый лист — 3 шт.

Замочите огурцы в воде на 2 часа. Каждый огурец разрежьте на 3-4 части.







В кастрюлю объемом не менее 4,5 л налейте воду, добавьте сахар, соль, семена горчицы и лавровый лист. Как только вода закипит, добавьте уксус и еще раз дайте маринаду закипеть.







Залейте подготовленные огурцы закипевшим маринадом. Оставьте огурцы в кастрюле до тех пор, пока они не поменяют цвет на оливковый, этот процесс займет всего 4-5 минут.







Разложите огурцы по стерилизованным банкам и залейте маринадом.







После полного остывания банок огурчики можно убрать на хранения. Огурцы по-фински получаются очень хрустящими и вкусными.

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