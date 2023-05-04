11 гаджетов, с которыми не справятся наши продвинутые дети

Когда ребенок притаскивает с чердака дачи большую коробку с вещами из нашего детства, сначала испытываешь умиление. А потом… а потом начинаешь очень остро понимать, что родилась в прошлом веке.

Дисковый телефон

Потому что ребенок не просто говорит: “Ух ты, какое все старое!” Он реально не понимает, что такое видит и как с этим обращаться!

С длинным кудрявым проводом, который надо было постоянно перераскручивать. Хорошо, если ребенок вообще догадается, что это тоже телефон. Но даже тогда он не поймет, как набирать номер. Тыкать пальцем в дырочку вместо кнопки? А как понять, что нажалось нормально? Экрана же нет! Особо юные с недоумением спросят, как же отправлялись SMS.

Пейджер

Да, он тоже здесь, среди хлама. А был такой важной, крутой и дорогой штуковиной! Не больше одного на семью, да и то не у всех. Именно на него сообщения и принимались. А вот теперь объясните КАК. Никаких интимных SMS-переписок! Если ты не извращенец, конечно. И фоточку не пошлешь.

Голубая пластинка со сказками

Прилагалась к некоторым журналам и сказок было на ней не больше двух. Иногда вместо сказок были песенки из мультфильмов и детского кино. Ну, это еще можно объяснить на примере компакт-дисков, но вот посмотрите, догадается ли ребенок о назначении сам?

Проигрыватель для пластинок

Предложи теперь сообразить, как на нем запускалась эта пластинка! Не всунуть, а надеть на ось. И еще обязательно в нужное место иголочку установить. Все ручками!

Фотоаппарат

Пленочная мыльница, которыми в начале девяностых все снимали всё. Как она тут оказалась? Еще ведь в рабочем состоянии. Что получилось, тогда увидеть было нельзя, пока не дойдешь до ларька проявки. Получив конвертик с нарезанной проявленной пленкой, надо было долго рассматривать кадры на просвет, чтобы не распечатать зря неудачные, потом заполнить бумажку, какие кадры надо превратить в фотографии… Кстати, количество фотографий с одной пленки получалось не таким большим, сделать пять кадров на выбор – расточительство, и распечатать фотки нельзя, пока полностью пленку не заполнишь. Иногда на это уходило полгода.

Магнитофонные кассеты

Аудио и видео. Мотки коричневого целлофана на спрятанных внутри пластиковой коробочки катушках. Одна кассета – один фильм или около двенадцати песен. Причем чтобы прослушать все двенадцать, аудиокассеты надо на середине листа вынуть и повернуть другой стороной.

Плеер

На нем можно было прослушать только те двенадцать песен с кассеты. И только в определенном порядке. Сделать это незаметно на уроке тогда было нереально!

Чернильная ручка

Та палочка с железным кончиком, которые до самых девяностых на почтах и в сберкассах лежали привязанные у окошка – и которую ребенок наверняка принял за дротик или что-то типа отвертки. Кончик надо было постоянно обмакивать в чернила и выводить потом на бланке по несколько букв. Тебе повезло, ты в школе училась писать уже шариковой ручкой, а вот твоему брату пришлось помучаться – учительница считала, что только деревянным пером можно поставить хороший почерк. Кстати, почерк у него и правда лучше твоего.

Наручные механические часики

Не, серьезно, отпрыск принял их за причудливый браслет! Если это часы, то где время показывают? А! Ну, с часами понятно, а как на минуты хватает только двенадцати чисел?!

Стереоскоп

А как насчет достать еще и старый будильник и предложить догадаться, как он устанавливается? Квест невероятной сложности.

Единственное 3D-развлечение нашего детства. Вставляешь в странные очки слева один слайд, справа другой и таращишься на какую-нибудь кремлевскую башню. Никаких других спецэффектов к этому не прилагалось!

Проектор диафильмов

Самый грустный из предметов! Ты примешься рассказывать о волшебстве темных вечеров, когда на простыне появляются цветастые картинки, а папа с выражением зачитывает текст под ними… а отпрыск только и скажет: “А! Ну типа как презентация в PowerPoint”. И ведь не возразишь заразе.