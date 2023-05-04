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11 гаджетов, с которыми не справятся наши продвинутые дети

Когда ребенок притаскивает с чердака дачи большую коробку с вещами из нашего детства, сначала испытываешь умиление. А потом… а потом начинаешь очень остро понимать, что родилась в прошлом веке.


Потому что ребенок не просто говорит: “Ух ты, какое все старое!” Он реально не понимает, что такое видит и как с этим обращаться!

Дисковый телефон


11 гаджетов, с которыми не справятся наши продвинутые детиС длинным кудрявым проводом, который надо было постоянно перераскручивать. Хорошо, если ребенок вообще догадается, что это тоже телефон. Но даже тогда он не поймет, как набирать номер. Тыкать пальцем в дырочку вместо кнопки? А как понять, что нажалось нормально? Экрана же нет! Особо юные с недоумением спросят, как же отправлялись SMS.



Пейджер


11 гаджетов, с которыми не справятся наши продвинутые детиДа, он тоже здесь, среди хлама. А был такой важной, крутой и дорогой штуковиной! Не больше одного на семью, да и то не у всех. Именно на него сообщения и принимались. А вот теперь объясните КАК. Никаких интимных SMS-переписок! Если ты не извращенец, конечно. И фоточку не пошлешь.



Голубая пластинка со сказками


11 гаджетов, с которыми не справятся наши продвинутые детиПрилагалась к некоторым журналам и сказок было на ней не больше двух. Иногда вместо сказок были песенки из мультфильмов и детского кино. Ну, это еще можно объяснить на примере компакт-дисков, но вот посмотрите, догадается ли ребенок о назначении сам?



Проигрыватель для пластинок


11 гаджетов, с которыми не справятся наши продвинутые детиПредложи теперь сообразить, как на нем запускалась эта пластинка! Не всунуть, а надеть на ось. И еще обязательно в нужное место иголочку установить. Все ручками!



Фотоаппарат


11 гаджетов, с которыми не справятся наши продвинутые детиПленочная мыльница, которыми в начале девяностых все снимали всё. Как она тут оказалась? Еще ведь в рабочем состоянии. Что получилось, тогда увидеть было нельзя, пока не дойдешь до ларька проявки. Получив конвертик с нарезанной проявленной пленкой, надо было долго рассматривать кадры на просвет, чтобы не распечатать зря неудачные, потом заполнить бумажку, какие кадры надо превратить в фотографии… Кстати, количество фотографий с одной пленки получалось не таким большим, сделать пять кадров на выбор – расточительство, и распечатать фотки нельзя, пока полностью пленку не заполнишь. Иногда на это уходило полгода.



Магнитофонные кассеты


11 гаджетов, с которыми не справятся наши продвинутые детиАудио и видео. Мотки коричневого целлофана на спрятанных внутри пластиковой коробочки катушках. Одна кассета – один фильм или около двенадцати песен. Причем чтобы прослушать все двенадцать, аудиокассеты надо на середине листа вынуть и повернуть другой стороной.



Плеер


11 гаджетов, с которыми не справятся наши продвинутые детиНа нем можно было прослушать только те двенадцать песен с кассеты. И только в определенном порядке. Сделать это незаметно на уроке тогда было нереально!



Чернильная ручка


11 гаджетов, с которыми не справятся наши продвинутые детиТа палочка с железным кончиком, которые до самых девяностых на почтах и в сберкассах  лежали привязанные у окошка – и которую ребенок наверняка принял за дротик или что-то типа отвертки. Кончик надо было постоянно обмакивать в чернила и выводить потом на бланке по несколько букв. Тебе повезло, ты в школе училась писать уже шариковой ручкой, а вот твоему брату пришлось помучаться – учительница считала, что только деревянным пером можно поставить хороший почерк. Кстати, почерк у него и правда лучше твоего.



Наручные механические часики


11 гаджетов, с которыми не справятся наши продвинутые детиНе, серьезно, отпрыск принял их за причудливый браслет! Если это часы, то где время показывают? А! Ну, с часами понятно, а как на минуты хватает только двенадцати чисел?!


А как насчет достать еще и старый будильник и предложить догадаться, как он устанавливается? Квест невероятной сложности.

Стереоскоп


11 гаджетов, с которыми не справятся наши продвинутые детиЕдинственное 3D-развлечение нашего детства. Вставляешь в странные очки слева один слайд, справа другой и таращишься на какую-нибудь кремлевскую башню. Никаких других спецэффектов к этому не прилагалось!



Проектор диафильмов


11 гаджетов, с которыми не справятся наши продвинутые детиСамый грустный из предметов! Ты примешься рассказывать о волшебстве темных вечеров, когда на простыне появляются цветастые картинки, а папа с выражением зачитывает текст под ними… а отпрыск только и скажет: “А! Ну типа как презентация в PowerPoint”. И ведь не возразишь заразе.



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