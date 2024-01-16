6 аппетитных блюд из нежной и сочной говядины, запеченной в духовке или приготовленной на огне

Говядина – мясо, которое требует к себе особого внимания, и чтобы приготовить его сочным и вкусным, необходимо знать несколько секретов, о которых мы сегодня с удовольствием расскажем. К тому же, помимо просто сочного куска мяса, запечённого в духовке, из говядины можно приготовить весьма оригинальные, а главное безумно вкусные блюда, рецепты которых мы припасли специально для вас.
1. Суп-гуляш
Восхитительный суп-гуляш. \ Фото: foodman.club.
Этот мясной и достаточно пикантный суп запросто можно приготовить как в тёплое время года, так и зимой, в суровые морозы. Он прекрасно насыщает организм, не вызывая при этом тяжести в желудке, а разнообразие специй и приправ в нём – хорошенько взбодрит, зарядив энергией на целый день.
Ингредиенты:
• Говяжья голень - 500 г;
• Лук репчатый - 1-2 шт;
• Картофель - 3-4 шт;
• Чеснок - 2 зубчика;
• Перец зелёный - 1 шт;
• Немного оливкового масла;
• Паприка - 1 ст.л;
• 1 ½ л говяжьего бульона;
• Помидоры - 2 шт;
• ½ столовой ложки семян тмина;
• Немного красного винного уксуса;
• Томатная паста - 1 ст.л;
• Несколько веточек свежего майорана;
• Морская соль по вкусу;
• Молотый чёрный перец по вкусу.
Говяжий гуляш. \ Фото: jamieoliver.com.
Способ приготовления:
• Мясо вымыть;
• Просушить;
• Нарезать небольшими кубиками;
• Лук нарезать полукольцами;
• Помидоры и картофель нарезать кубиками;
• Чеснок измельчить или пропустить через пресс;
• Из перца удалить семена и нарезать его мелкими кубиками;
• На разогретой сковороде, обжарить на оливковом масле овощи, пока они не станут мягкими;
• После к овощам добавить нарезанную говядину;
• Готовить до образования поджаристой корочки;
• Добавить паприку;
• Перемешать и жарить ещё примерно 2 минуты;
• В сковороду к мясу и овощам добавить бульон;
• Довести до кипения;
• Готовить до тех пор, пока количество жидкости не уменьшится вдвое;
• Посолить и поперчить;
• Добавить помидоры, семена тмина, томатную пасту, уксус и майоран;
• Хорошенько перемешать;
• Добавить оставшуюся половину бульона;
• Готовить на медленном огне 1,5-2 часа;
• После добавить картофель и варить до готовности картошки;
• Подавать со свежей зеленью и со сметаной.
2. Лазанья из спагетти с говядиной
Лазанья с говядиной. \ Фото: eda.ru.
Ещё одно блюдо, которое приятно удивит вас своими вкусовыми качествами – лазанья из спагетти с говядиной.
Ингредиенты:
• Говяжий фарш - 450 г;
• Спагетти - 450 г;
• Яйца - 2 шт;
• Пармезан - 50 г;
• Моцарелла - 350 г;
• Оливковое масло - 2 ст.л;
• Лук репчатый - 1 шт;
• Чеснок - 3 зубчика;
• Томатная паста - 2 ст.л;
• Протёртые помидоры - 800 г;
• ¼ чайной ложки сушёного орегано;
• Соль по вкусу;
• Молотый чёрный перец по вкусу;
• Рикотта - 250 г;
• Несколько веточек петрушки.
Сочная и потрясающе вкусная лазанья. \ Фото: gastronom.ru.
Способ приготовления:
• Спагетти отварить в слегка подсоленной воде до полуготовности;
• Слить воду и добавить в спагетти яйцо и тёртый пармезан;
• Тщательно перемешать;
• Оливковое масло разогреть на среднем огне;
• Обжарить измельчённый лук и чеснок;
• После добавить фарш;
• Перемешать;
• И обжарить ещё около 6 минут;
• После к фаршу добавить томатную пасту;
• Вновь перемешать и добавить протёртые помидоры;
• Посолить, поперчить и приправить орегано;
• Готовить на слабом огне примерно 10 минут;
• В глубокой миске смешать рикотту с яйцом;
• В форму для запекания (на дно) выложить немного мясной начинки;
• Сверху выложить слой спагетти;
• Снова часть фарша;
• Немного рикотты и моцареллы;
• Повторить слои;
• Отправить лазанью в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут;
• Подавать со свежей зеленью.
3. Рагу из говядины в духовке
Рагу с говядиной. \ Фото: edinstvennaya.ua.
По-настоящему вкусное и сытное блюдо, которое удивит домочадцев и даже гостей - это рагу с говядиной, куда запросто можно добавить мягкие и сочные овощи, что буквально будут проситься в рот, заманивая своими румяными бочками.
Ингредиенты:
• Говяжья мякоть - 800 г;
• Говяжий бульон - 500 мл;
• Мука - 2 ст.л;
• Оливковое масло - 2 ст.л;
• Чеснок - 2 зубчика;
• Лук репчатый (маленький) - 5 шт;
• Сельдерей - 2 стебля;
• Морковь - 4 шт;
• ½ пучка тимьяна;
• Спелые помидоры среднего размера - 4 шт;
• Красное вино - 150 мл;
• Немного вустерширского соуса;
• Лавровый лист (желательно свежий) - 2 шт;
• Морская соль по вкусу;
• Молотый чёрный перец по вкусу.
Говяжье рагу в духовке. \ Фото: vksv.ru.
Способ приготовления:
• Мясо вымыть и просушить;
• Нарезать небольшим кубиком и обвалять в муке;
• В глубоком сотейнике или сковороде разогреть масло;
• Обжарить говядину (примерно) 5 минут, чтобы они поджарились со всех сторон;
• После мясо переложить из сотейника;
• Лук нарезать произвольно, чеснок и сельдерей измельчить;
• Морковь очистить;
• Нарезать толстыми кружками;
• Нарезанные овощи отправить в сотейник;
• Добавить к ним листья тимьяна;
• Готовить 10-15 минут;
• К овощам добавить мясо, протёртые через сито помидоры и красное вино;
• Аккуратно перемешать;
• Дать жидкости выпариться и влить бульон;
• Добавить соус и лавровые листья;
• Посолить и поперчить;
• Отправить рагу в разогретую до 160 градусов духовку на 3-4 часа.
4. Бургер с острой говяжьей котлетой
Бургер с говяжьей котлетой. \ Фото: youtube.com.
Каждый человек, от мала до велика, не откажет себе в удовольствии попробовать вкусные и аппетитные бургеры. Однако, когда не хочется отправляться в ближайший Макдональдс или KFC за вредной, но вкусной едой - можно попробовать сделать это блюдо самостоятельно, дополняя его всем необходимым.
Ингредиенты на 4 порции:
• Говяжий фарш - 400 г;
• Булочки для бургера - 4 шт;
• Огурцы солёные - 4 шт;
• Яйца - 1 шт;
• Салат латук - несколько листьев;
• Молотый чили - 1 ч.л;
• ½ красной луковицы;
• Свежий эстрагон - 1 веточка ;
• Горсть панировочных сухарей;
• Несколько чайных ложек дижонской горчицы;
• Тёртый пармезан - 2 ст.л;
• Щепотка молотого мускатного ореха;
• Соль по вкусу;
• Молотый чёрный перец по вкусу;
• Немного растительного масла.
Бургер с говядиной. \ Фото: goodman.ru.
Способ приготовления:
• Смешать чили, измельчённый лук, мелко нарезанный эстрагон, яйцо, панировочные сухари, ложку горчицы, пармезан, мускатный орех и фарш;
• Посолить и поперчить;
• Тщательно перемешать;
• Сформировать из фарша четыре равномерные котлеты;
• И отправить их в холодильник на 30 минут;
• Сковороду смазать маслом;
• Обжарить котлеты до румяной корочки со всех сторон;
• Булочки разрезать пополам и слегка поджарить;
• Смазать четыре половинки горчицей;
• Выложить листья салата;
• Сверху смазанные горчицей готовые котлеты;
• Пару ломтиков солёного огурца;
• Сверху накрыть половинками булочек;
• Подавать горячими.
5. Тёплый салат с говядиной и картошкой фри
Салат с говядиной и картошкой фри. \ Фото: рис63.рф.
Что может быть вкуснее картошки фри, которая буквально хрустит на зубах с мелкой солью? Конечно же, сытные кусочки мяса, дополненные тёплым, ароматным и полезным салатом, что понравится как детям, так и тем, кто морит себя диетами.
Ингредиенты:
• Замороженная картошка фри - 350 г;
• Говяжье филе - 450 г;
• Соевый соус - 3 ст.л;
• Яблочный уксус - 2 ст.л;
• Чеснок - 3 зубчика;
• Свежий тёртый имбирь - 1 ст.л;
• Молотый кумин - 1 ч.л;
• Растительное масло - 3 ст.л;
• Жёлтый перец - 1 крупная штука;
• Лук репчатый красный (маленький) - 1 шт;
• Помидоры - 2 шт;
• Несколько веточек петрушки.
Очень вкусный горячий салат. \ Фото: sovkusom.ru.
Способ приготовления:
• Мясо нарезать небольшими прямоугольниками (или соломкой);
• После говядину переложить в целлофановый пакет;
• Добавить соевый соус, уксус, измельчённый чеснок, имбирь и кумин;
• Пакет плотно завязать, встряхнуть;
• Отправить в холодильник на 20 минут;
• Приготовить картошку фри согласно инструкции на упаковке;
• Масло разогреть на сковороде и выложить туда говядину;
• Готовить примерно 3 минуты (или до тех пор, пока оно не подрумянится);
• Обжаренную говядину переложить на тарелку;
• В той же сковороде обжарить тонко нарезанный перец и полукольцами лук;
• После добавить к ним говядину и помидоры;
• Поджарить около 2 минут;
• Снять с огня и смешать с картошкой фри;
• Перед подачей украсить свежей зеленью.
6. Запечённая говядина с овощами
Сочная и ароматная говядина. \ Фото: jrati.ru.
Для ценителей и настоящих фантов истинно мясных блюд нет варианта лучше, чем говядина, которая была приготовлена на мягких и сочных овощах. А всё потому, что ароматное, душистое мясо, напитанное соками овощей, это не просто очень вкусно, но и невероятно полезно.
Ингредиенты:
• 1 ¹⁄₂ кг говяжьего огузка;
• Лук репчатый средний размер - 2 шт;
• Морковь - 2 шт
• Сельдерей - 2 стебля;
• Чеснок - 1 головка;
• Пучок пряных трав;
• Несколько столовых ложек оливкового масла;
• Морская соль по вкусу;
• Молотый чёрный перец по вкусу.
Сочная запечённая говядина. \ Фото: pitall.ru.
Способ приготовления:
• Мясо достать из холодильника за полчаса до приготовления;
• Лук, морковь и сельдерей вымыть и крупно нарезать;
• Чеснок разделить на зубчики (можно не чистить);
• Овощи и травы выложить на дно противня;
• Полить их оливковым маслом;
• Мясо вымыть;
• Просушить и перевязать верёвкой;
• После смазать оливковым маслом;
• Хорошо натереть солью и перцем;
• Положить говядину на овощи;
• И отправить в разогретую до 240 градусов духовку на 5-10 минут;
• Затем снизить температуру до 200 градусов;
• Запекать в течение 1-1,5 часов;
• Периодически поливать мясо вытопленным жирком;
• Подавать горячей, тёплой или холодной.
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