Что такое тефлон и когда он небезопасен

Если вы решили купить новую сковороду или уже это сделали, то наверняка, во время покупки заметили, что практически вся посуда имеет антипригарное покрытие, которое называют тефлоном. Производители утверждают, что он абсолютно безопасен для здоровья человека. Но так ли это на самом деле и что это вообще за материал, давайте разбираться!

1. «Космический» материал

2. Область применения нового материала

3. Что это за «волшебный» материал

4. Эффективность материала

5. Новая область применения

Тефлон используют для изготовления деталей для космических ракетСуществует легенда, что тефлон был придуман в секретной лаборатории NASA и теперь его используют в создании деталей космических ракет. Отчасти это правда, но не совсем! Да, действительно, в США используют тефлон для изготовления некоторых деталей в скафандрах и на кораблях, но материал под названием «тефлон» был известен до появления федерального агентства США по аэронавтике.Впервые о материале политетрафторэтилен заговорили в конце 30-х годов. Химик из США Рой Планкетт случайно обнаружил новые химические и термические свойства материала. А произошло это во время работы. Он трудился на химическом заводе по изготовлению систем охлаждения и аэрозолей. И вот у него из баллона перестал поступать тетрафторэтилен.Первый тефлон был похож на воскХимик его вскрыл и обнаружил, что вещество под действием давления образовало пленку, которая была похожа на воск. Пленка имела низкий коэффициент трения и была термически стойкая. Оказалось, что образовалось новое вещество! После чего ученый получил патент и материалу дал новое название «тефлон».Сначала тефлон использовали для газовых трубАмериканский химик предложил обрабатывать тефлоном краны и клапаны, которые установлены на газовых коммуникациях. А вот использовать его в качестве антипригарного покрытия начали лишь в 50-х годах. Идею придумала Колетт — обычная домохозяйка из Франции. Однажды она наблюдала как ее муж обрабатывал тефлоном инструменты для рыбалки, чтобы они не промокали в воде. Женщина пошутила, что покроет тефлоном сковородки, поскольку устала, что пища постоянно прилипает к поверхности.К счастью, муж Колетт Марк оказался инженером-химиком. Он всерьез воспринял идею супруги и уже через пару лет разработал способ обработки алюминиевой посуды тефлоном.Вскоре на заводе, где трудился инженер, выпустили пробную партию сковородок. Их назвали по первым слогам «тефлон» и «алюминий» — «Тефаль». Сковороды с антипригарным покрытием получились настолько удобными, что вскоре о них узнал весь мир.Безопасная температура для тефлона — 200 градусовНа самом деле тефлон является полиэтиленом, который прошел удачную модификацию. В нем атомы водорода заменены атомами фтора. Замена атомов сделала вещество термостойким. Оно способно выдерживать очень высокую температуру — до 400 градусов. К примеру, растительное масло во время нагрева начинает дымить при 200 градусах.Однако и этот полиэтилен не долговечен. При достижении температуры выше 200 градусов он начинает медленно разрушаться. Правда, это очень долгий процесс. А вот при температуре нагрева выше 300 градусов материал выделяет вещества октафторциклобутан и гексафторэтан. Они считаются безопасными для здоровья в небольших количествах. Но если нагреть тефлон выше 400 градусов, то появится газ перфторизобутилен. Вот как раз он считается опасным для организма человека. Его пары вызывают отравление уже через 2 часа.Нагревать сухую сковороду без присмотра — запрещеноОсновными симптомами является головная боль, рвотные позывы, снижение аппетита, слабость, кашель и повышение температуры тела до 39 градусов.Чтобы не навредить здоровью, готовить на сковороде с таким покрытием нужно с соблюдением главных правил безопасности: посуду нельзя оставлять на включенной плите без присмотра и нельзя перегревать. Однако эти правила касаются и любой другой посуды. Продукты горения пагубно влияют на организм и вызывают отравление.Посуда с тефлоном имеет небольшой весМногие хозяйки полюбили посуду с тефлоном за ее способность препятствовать пригоранию и прилипанию продуктов к дну. На тефлоне еда свободно скользит, что позволяет приготовить красивое блюдо без его нарушения целостности.В отличие от чугунной посуды, сковороды с антипригарным покрытием имеют небольшой вес, поскольку практически все изготовлены из алюминия. Их можно хранить на специальной вешалки прямо на стене.Тефлон используют не только для изготовления антипригарного покрытияВ современном мире продолжают возникать идеи для нового применения жаропрочного материала. Тефлон уже используют для покрытия лабораторной посуды или больших резервуаров в разной промышленности. Также из этого материала изготавливают оболочку для снарядов и стволов оружия. А некоторые ювелиры научились создавать покрытие на украшениях для пирсинга. Оно помогает в месте прокола понизить риск развития инфекционного процесса.И, наверняка, исследования вещества продолжаются по сей день. Возможно, со временем область его применения станет еще интереснее.Несмотря на разные мифы о секретной разработке NASA и вредном воздействии на организм человека, тефлон продолжает радовать людей своими свойствами. Он абсолютно безопасен во время нагревания, если вступает в контакт с растительными маслами и водой. Но будет выделять опасные пары, если нагревать сухую сковороду с антипригарным покрытием до 400 градусов.