Ретрокрасавицы с конкурса «Мисс Европа — 1930»

Конкурс красоты «Мисс Европа» — это континентальное соревнование, в котором принимают участие страны, территориально находящиеся в Европе, а также Израиль, Турция и Ливан. Впервые конкурс красоты был проведен в 1920 году. У мероприятия более чем 90-летняя история, за это время в Европе и мире многое изменилось, не остались прежними и стандарты красоты.



В этой подборке предлагаем полюбоваться на красавиц, которые блистали в одном из первых европейских конкурсов красоты. А заодно проследить, как поменялись идеалы красоты за это время.



«Мисс Европа — 1930» проходил в Париже, победительницей стала представительница Греции Алики Диплараку.



Мисс Россия, Австрия и Голландия на улицах Парижа.







Самый первый всеевропейский конкурс красоты был организован в Париже в 1920 году.



В Греции конкурсы красоты начали проводиться с 1929 года. Причем проведение подобного конкурса считалось делом государственного масштаба: в числе зрителей находилось не только всё светское столичное и провинциальное общество, но и члены правительства, премьер-министр и члены королевской фамилии с придворными. Каждый день конкурса обсуждался и комментировался в центральной печати, страницы которой пестрили фотографиями девушек.

Победительница конкурса в 1930 году Алики Диплараку родилась в семье известного адвоката и получила блестящее образование: будущая мисс Европа разговаривала совершенно свободно на четырех языках. Этот факт сыграет огромную роль: Алики Диплараку, всемирно известная благодаря своей красоте и почетным титулам, которыми наградила ее европейская печать — Спартанка, Афинянка и Гречанка с большой буквы, — объездила весь мир, читая лекции о Древней Греции и греческой культуре, пропагандируя свою родину и приглашая своих собеседников посетить землю, где родилась европейская цивилизация.(22 августа 1907, Львов — 9 июля 1989, Лос-Анджелес).(15 февраля 1906 — 1 июля 2000).Победитель —(28 августа 1912 — 30 октября 2002).Публика у входа в здание, где выбирают мисс Европа — 1930.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)