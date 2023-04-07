Личная жизнь во времена СССР

Сексуальная революция двадцатых годов сменилась жёстким контролем со стороны государства. Семейная политика круто развернулась на 180 градусов. Во-первых, был введён запрет на аборты и внедрены абортные комиссии. Во-вторых, дела семейные перестали быть личными и выносились на всеобщее обсуждение.
Как СССР контролировал жизнь простых семей, и почему личные вопросы решались на общих собраниях?
Семья — ячейка общества
Бракоразводные процессы сопровождались целыми допросами. В суде муж и жена должны были подробно объяснить, почему они хотят развестись. Кроме того, информация о таких делах печаталась в СМИ. В принципе, на процессе мог присутствовать любой желающий. Судам была дана однозначная установка: снизить процент разводов. Нарочно затянутые заседания некоторым давали время подумать, у других отбивали охоту разводиться.
Если стороны настаивали на своём, к делу подключалась прокуратура. Супругов и свидетелей тщательно допрашивали. Если и это не останавливало пару, каждый супруг обязан был заплатить пошлину, размер которой в 1944 году составлял 500–2 000 рублей. Деньги по тем временам баснословные. Такая политика принесла свои плоды. За период с 1940 по 1945 год количество разводов сократилось с 198 тысяч до 6,5 тысяч.
«Разборы полётов» на партсобраниях
Неверные жёны и мужья наказывались профкомом. Дела семейные зачастую выносились на общественный суд, на собрания рабочих коллективов. Идейные комсомольцы быстро вникали в суть семейных перипетий. Любое недостойное комсомольца поведение осуждалось и порицалось. Так, если супруга уличали в неверности, коллектив мог запросто заставить его вернуться в семью. Обманутая сторона имела право обратиться в профком. Изменщику грозило не только всеобщее осуждение. Его могли заставить оправдываться перед всем коллективом на очередном собрании. Более того, профком имел право лишить неверного супруга премии или наказать дополнительными работами.
Налог на холостяков и чайлдфри
Борьбой с абортами Советский Союз не ограничился. В 1941 году вышел Указ, согласно которому бездетные и незамужние облагались налогом. Люди в возрасте от 20 до 50 лет, не состоявшие в браке и не имевшие детей, отдавали государству 6% от заработной платы. По льготной ставке платили люди, чей доход был ниже 91 рубля в месяц. Граждане с зарплатой менее 70 рублей от налога были освобождены. В 1949 году налог на бездетность ужесточили. По мнению правительства СССР, в семье должно было быть не менее трёх детей. Если ребёнок был единственным, его родители платили ежемесячно 50 рублей. Семьи с двумя детьми отдавали 25 рублей. Супругам, которых сегодня бы назвали чайлдфри, приходилось платить 150 рублей. Налог просуществовал вплоть до 1992 года.
Межнациональные браки в СССР
Советских граждан, вознамерившихся связать свою жизнь с иностранцем, ждала проверка в КГБ. Законодательно такие браки не запрещали. Однако государство ввело бумажную волокиту и общественное порицание. Человека, который пошёл против правил, заставляли оправдываться на партсобраниях. Его называли предателем, могли уволить с работы или отчислить из университета. Не одобряли подобное поведение и в комсомоле. До смерти Иосифа Сталина брак с иностранцем вообще считался преступлением. Свадьба с иностранным гражданином расценивалась как антисоветская агитация.
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