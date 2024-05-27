Эти фотографии покажут, как много мы еще не видели на этом свете

Мир, в котором мы живем, является настоящей сокровищницей, дарами которой мы можем наслаждаться, но, к сожалению, не всегда это делаем. Просто нужно быть немного внимательнее и стараться смотреть на все с правильной перспективы.



А чтобы вам помочь, мы собрали фотографии со всего мира, которые ни в коем случае не оставят вас равнодушными.

Свет луны отражается от вершин горы . Дорога по Долине Смерти, США. Самая чистая вода в мире — пещерное озеро Мелиссани, Греция.Белоснежные скалы на острове Итуруп, Россия.Тень от самолета пронизывает слой тумана , международный аэропорт Логана, Бостон.Ночное небо над бухтой Нового Света, Крым.Стеклянный подвесной мост высотой 1430 метров, Китай.Проект стеклянного бассейна , растянутого между двумя зданиями, Лондон.Рисунок, сделанный только из прямых линий . Парковочное место из 1500 пластиковых бутылок, США.Номер в подводном отеле, Дубай Скульптура на одном из пляжей Рио-де-Жанейро, сделанная из пластиковых бутылок.В дубе, которому около 1000 лет, находится маленькая часовня, Франция.Вид на Эверест с самолета.Этот рисунок был сделан цветными карандашами.Заводские трубы.Одна из самых необычных пород собак — тибетский мастиф.Поразительная вода соленого озера Уюни, Боливия.Мост из корней дерева, Индонезия.Дорога смерти — высота достигает 2130 метров, Китай.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)