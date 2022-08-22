Ищем друзей, соседей и хозяев! Августовский Юна-Фест 2022

27 августа Центр реабилитации временно бездомных животных «Юна» проведет выставку-пристройство бездомных животных рамках фестиваля «День соседа» на территории городского пространства Хлебозавод №9.

Конец августа - время, когда все спешат исполнить летние планы, закрыть мечты из to-do листа и морально подготовиться к осени. Если в вашем списке летних желаний был пункт о пушистом друге, то это отличный шанс! А для тех, кто только задумывается о питомце, тем же лучше, ведь чудеса случаются неожиданно. Возможно, именно последние выходные лета станут для вас важными и необычными!

Не теряйте возможность и приходите на последний летний "Юна-Фест" подарить дом животному из приюта и обрести настоящего хвостатого приятеля. 27 августа на территории городского пространства Хлебозавод №9 своих хозяев будут ждать около сотни собак и кошек разных размеров, характеров и окрасов, а еще очень много котят и щенят! Все животные привиты, чипированы и отдаются в добрые руки абсолютно бесплатно прямо с мероприятия.

Если вы хотите стать законным хозяином, потребуется всего лишь ответить на несколько вопросов зоопсихолога Центра и подписать договор об ответственном содержании животного. А чтобы первые дни в новом доме прошли для питомца как можно комфортнее, партнеры мероприятия подготовили много полезных подарков.

Посетителей ожидает благотворительный маркет с товарами для питомцев и их хозяев, розыгрыши призов, детская зона с уроками ответственного отношения к животным «Юна-Класс». По традиции, представители Департамента транспорта Москвы и специалисты Центра «Юна» прочитают лекцию об уходе за питомцем в осеннее время года.

На территории выставки будет организован пункт сбора помощи для животных из приютов, куда можно принести корма, лекарства, игрушки и другие гостинцы. Список рекомендованных пожертвований можно найти по ссылке https://yunacenter.ru/sdelat-podarok/

Мероприятие пройдет на территории городского пространства Хлебозавод №9, Бойлерная (Москва, Новодмитровская ул. 1, стр. 17) с 12.00 до 18.00.

«Юна-Фест» будет организован в рамках фестиваля «День соседа», на котором вместе соберутся жители Бутырского района, постоянные гости и резиденты пространства.

Кроме «Юна-Феста», программа фестиваля наполнена многими активностями для взрослых и детей: большая книжная распродажа от издательства МИФ, зона английского языка от English Zone, с разговорным клубом и настольными играми, музыкальная программа от DR.Head и учеников DJ School. Гости фестиваля смогут купить ковры ручной работы от Carpet Hauser, принять участие в пинг-понг турнире от PING TABLET и получить подарки за призовые места от резидентов Хлебозавода: COCOS, SPIN4SPIN, Чук и Гик.

Узнать подробности о событии и его программе можно на официальных ресурсах Центра